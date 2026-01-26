Teleshow

El regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

En plena emisión de Sería increíbe (Olga), el exfutbolista dio a conocer el debate que tuvo con la empresaria a la hora de pensar el obsequio para al adolescente por su cumpleaños

Luego de festejar el cumpleaños de su hijo mayor en familia, Maxi López contó qué decidió darle junto a su expareja, Wanda Nara (Sería increíble – Olga)

El pasado domingo, Wanda Nara y Maxi López celebraron un momento especial en familia: el cumpleaños número 17 de su hijo mayor, Valentino. Rodeado de sus hermanos, amigos y seres queridos, el joven fue agasajado con una reunión en la que no faltaron risas, emociones y gestos de cariño. El adolescente, que atraviesa una etapa de crecimiento y cambios, recibió el afecto de todos en una jornada que también sirvió para mostrar la madurez y la complicidad entre sus padres, a pesar de su conflictiva separación años atrás, a la hora de pensar en su regalo.

La semana empezó con repercusiones de ese festejo y un dato curioso revelado por Maxi en Sería increíble (Olga). Durante el ciclo, el exfutbolista compartió detalles de la celebración y confesó la discusión familiar sobre el regalo de cumpleaños para Valentino. “Fue muy lindo. Festejamos todos unidos y le regalé mosca… Es que los pibes se compran juguetes, ropa, él sale con la novia”, relató Maxi. Y continuó: “Ayer estaba feliz porque tenía un poco de dinero ahorrado y yo dije: ‘Ahora llega el regalo de cumpleaños y vamos a meterle un poco más’. Además, se maneja solo, un día va a comer, otro le quiere regalar algo a la novia”.

Luego, Maxi se refirió al obsequio que, en conjunto con Wanda, evaluaban para el joven: “Estábamos charlando un regalo que me pareció prematuro, entonces le dije de regalarle plata…”. Ante la consulta de Nati Jota y Eial Moldavsky sobre si se trataba de un auto, López asintió y fue contundente: “A los 18 años, esa fue mi respuesta. Y yo le dije a él: ‘Yo quisiera que el día de mañana te lo compres con tu propio esfuerzo’”. Cuando Moldavsky le sugirió que primero le preste el auto a su hijo, Maxi no dudó: “Ese es el primer paso”.

La expareja decidió regalarle dinero
La expareja decidió regalarle dinero al adolescente antes que su propio auto (Instagram)

Con estas palabras, Maxi y Wanda dejaron en claro su postura frente a la educación y la responsabilidad de Valentino, priorizando el valor del esfuerzo propio antes de dar un paso tan importante como el de regalarle un auto. La decisión, lejos de ser solo un tema material, refleja el compromiso de ambos padres por acompañar el crecimiento de su hijo con límites, contención y afecto.

Pero el cariño y la responsabilidad no solo se expresan en decisiones importantes. El domingo, a través de un posteo conjunto en redes sociales, sus padres le dedicaron a Valentino un mensaje cargado de amor y orgullo, acompañado de una galería de fotos que recorrió desde su infancia hasta los momentos más actuales. “Hace 17 años nacía el primer amor de nuestras vidas, qué afortunados somos de tenerte y qué grande es la bendición de ser tus papás. Sos nuestro orgullo y siempre vamos a estar para darte lo mejor, cuidarte y acompañarte. Sos el ser más increíble que existe, el hijo y el hermano que cualquiera quisiera tener”, escribieron.

"Qué afortunados somos de tenerte
"Qué afortunados somos de tenerte y qué grande es la bendición de ser tus papás", escribieron Maxi y Wanda en las redes (Instagram)

El mensaje fue más allá y destacó los valores y el aprendizaje que Valentino representa para toda la familia: “Porque tenés valores que no existen y nos enseñás tanto a todos. Este año nos tocó pasar algo fuerte pero por suerte estuvimos juntos. La vida tiene esas cosas, pero todo te hace más fuerte. Feliz cumple @officialvalentino.lopez te amamos”.

La publicación fue rápidamente acompañada por mensajes del entorno íntimo del joven. Su tía Zaira Nara le dedicó un afectuoso “Dios, Valu, feliz cumple”; su abuela Nora Colosimo sumó: “Feliz cumpleaños a mi primer nieto. Que siempre seas tan feliz como hoy y cumplas todos tus deseos. Te amamos, Valu, y estamos muy orgullosos de vos”. Incluso la novia de Valentino, Carola Sánchez Aloe, no dudó en sumarse con un “Qué lindos”. Los saludos continuaron, reflejando el acompañamiento de una familia ensamblada y la emoción de un entorno que lo sigue de cerca.

Así, Valentino celebró sus 17 años rodeado de amor, con el respaldo de sus padres y de una familia que, a pesar de los cambios y las distancias, sigue priorizando el acompañamiento y la presencia en los momentos importantes. La decisión de Maxi y Wanda de fomentar la responsabilidad y el esfuerzo propio se suma a los gestos cotidianos de afecto, en un cumpleaños que fue mucho más que una fiesta: fue una muestra de madurez, unión familiar y el comienzo de una nueva etapa para el joven.

