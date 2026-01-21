Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

La conductora habló con las cámaras de Puro Show acerca de todas las cosas que se dijeron en el último tiempo (Video: Puro Show- El Trece)

Antes de ingresar a las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara fue abordada por las cámaras de Puro Show (El Trece) y respondió de manera clara y directa a los rumores y versiones que circularon en los últimos días sobre ella: desde las supuestas multas de sus autos, su vínculo con Martín Migueles y la situación legal con Mauro Icardi.

Consultada sobre su relación con Migueles, Wanda fue tajante: “Sigo sola, sigo sola”. Aunque los cronistas insistieron sobre las imágenes recientes en las que se la vio junto a Martín y a sus hijas ingresando a los estudios donde se graba el reality de cocina, la empresaria prefirió no poner rótulos. “No le pongo titular. O sea, estoy muy bien. Hay muy buena onda, amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”.

Al ser consultada por el tema de las multas de tránsito y la polémica por los autos a su nombre, Wanda minimizó la situación: “Ya lo dije, ya lo aclaré. Son tonterías. Admiro a la gente que tiene tiempo de meterse a mirar esas cosas en patentes. Es un auto que yo vendí y todavía no hice la transferencia; sigue a mi nombre, pero bueno, ya se hará todo”.

Sobre la investigación judicial que involucra a su actual pareja, la conductora fue contundente: “No tengo nada que ver, nada para decir. Yo no hablo por la gente que conozco. Cada uno arregla sus problemas; yo arreglo mis situaciones y siempre les creo a las personas las cosas que me dicen hasta que se demuestre lo contrario”.

La presentadora contó cómo sigue la batalla legal con Mauro Icardi (Video: Puro Show- El Trece)

Respecto a la situación legal con el padre de sus dos hijas y la cuota alimentaria, la presentadora intentó evitar el tema: “No hablo de eso. Yo me ocupo de mantener a mis hijos. Imaginate que es muy lenta a veces la justicia y el día a día te lleva a cosas habituales. No puedo esperar a ver cuándo van a pasar una cuota alimentaria. La pido porque es el derecho de mis hijas. Yo trabajo, todos los días me ven acá y no me hace falta nada, ni a mí, ni a ellos”.

La empresaria también habló de la Navidad pasada, que Icardi pasó con sus hijas, y sumó detalles para pelear la restitución internacional: “Las veo muy bien. Están muy felices. Ellas aman Argentina, quieren vivir acá y, como mamá argentina, es un orgullo para mí que ellas, que nacieron en Italia, amen tanto este país".

Además, se refirió al festejo que hizo la mayor de las niñas durante el fin de semana: “Hizo su cumpleaños con todos sus abuelos, ve a sus tíos, vamos a Rosario muy seguido. Acá tienen a todos y ellas querían eso. Yo estoy feliz, chicos. Soy libre y amo mi vida, amo estar de esta manera". Y ratificó sus dichos asegurando que la convivencia no aparece en su radar: “No quiero a nadie que viva conmigo, me sobra un cuarto y me hago un vestidor nuevo. A mí, la verdad, que todo me resbala”.

Wanda también se refirió a su presente laboral y la importancia de mantener la armonía: “Me preocupo por los míos y nada más. Mis hijos tienen salud, son felices, están rodeados de familia. Todo lo demás que se ocupen los grandes”. Por último, destacó el buen vínculo que sus hijas mujeres mantienen con Maxi López, el padre de sus hijos varones. "Tienen buena relación y así las quiero criar”.

De esta manera, Wanda Nara dejó en claro que hoy prioriza su independencia, la felicidad de sus hijos y el foco en el trabajo, eligiendo no engancharse con rumores y versiones y mostrando una actitud más tranquila y madura frente a la exposición mediática y los conflictos del pasado.