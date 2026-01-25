Teleshow

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

Al aire del especial de Masterchef Celebrity, el exfutbolista contó los deseos más íntimos de la empresaria. “La fábrica está cerrada”, argumentó

La mesa del especial de MasterChef Celebrity se transformó en escenario de una revelación inesperada sobre la vida privada de Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López. En un clima distendido, con anécdotas y bromas entre colegas, este sábado surgió un intercambio que dejó a todos sorprendidos. Sin rodeos ni ambigüedades, Maxi López admitió ante los presentes que Wanda, su exesposa y madre de sus tres hijos, le pidió en varias ocasiones volver a ser madre.

La charla, lejos de los temas culinarios habituales, giró repentinamente hacia la intimidad familiar. Maxi, sentado junto a Sofía La Reini Gonet, Emilia Attias, Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, escuchó atento cuando Sofía deslizó con picardía: “Otra vez, se entusiasmó con Lando y...”. Lando es el hijo más reciente de Maxi, fruto de su relación con Daniela Christiansson, y su nacimiento cerró una etapa para el exfutbolista. Sin dudar, Maxi respondió con una frase que marcó el tono de la conversación: “Esta fábrica está cerrada en Argentina”. El comentario, lejos de ser una negativa tajante, introdujo un matiz inesperado sobre su presente y su vínculo con Wanda.

La sorpresa creció cuando el exjugador, sin titubear, lanzó: “¿vos sabés que me lo pidió ella dos o tres veces?”. La revelación encendió la curiosidad de todos los presentes. Emilia Attias, entre risas e incredulidad, no pudo evitar intervenir: “Sí, pero no debés. ¿Por qué te lo pidió? Pará, pará, pará. ¿A vos te pidió?”. La insistencia de los compañeros por conocer detalles dejó en evidencia la asombrosa naturaleza del pedido. Maxi, visiblemente divertido y agotado, explicó: “Que tiene lapsos, entonces, ¿viste?"

El ida y vuelta evidenció la confianza y el conocimiento mutuo entre los protagonistas, pero sobre todo, puso en primer plano el deseo de Wanda de volver a ser madre.

“Wanda, ya no doy más. Ya está, no duermo hace 20 años. Ya está, Wanda”, continuó Maxi entre risas.

Este fragmento íntimo, compartido en pleno programa, no solo sorprendió a los televidentes sino que también se sumó a una ola de rumores y especulaciones en torno a un posible embarazo de Wanda Nara. La empresaria, conocida por exponer su vida personal ante las cámaras y en redes sociales, quedó una vez más en el centro de la escena mediática.

La declaración de Maxi llegó en un contexto marcado por la difusión de un video que alimentó los rumores sobre un posible embarazo. En el material, grabado en un local de una reconocida marca deportiva, Wanda aparece junto a su hija mayor, fruto de su relación con Mauro Icardi. Vestida de negro y con un bolso tejido de Miu Miu, Wanda recorre el local mientras su hija, sin previo aviso, se agacha y le besa la panza. El gesto, grabado por un testigo y difundido por la cuenta de LAM en Instagram, se viralizó de inmediato.

La publicación no tardó en generar reacciones: “Wanda comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. ¿Qué pasa acá?”, escribió la cuenta del programa de América TV. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos incrédulos y otros convencidos de que se trataba de una broma premeditada. “Lo hizo porque sabía que la estaban grabando”; “La nena mira a la cámara, para mí lo hizo a propósito”; “Es para el bebé de Maxi ... y ustedes siempre caen en suposiciones”; “Seguro le compra ropa al peque de maxi y flashean colores. Se les ca... de risa en la cara, como si no supieran que las están filmando”. El debate sobre la veracidad del rumor y las intenciones detrás del gesto se instaló rápidamente.

a empresaria y su hija mayor fueron de compras y el gesto de la pequeña generó revuelo en redes (Video: Instagram)

Mientras la escena familiar se viralizaba, la vida amorosa de Wanda sumaba nuevos capítulos. Su relación con Martín Migueles se convirtió en objeto de especulación, con versiones cruzadas sobre una posible crisis y rumores de separación. Consultada por las cámaras de Puro Show antes de ingresar a las grabaciones de MasterChef Celebrity, Wanda fue directa: “Sigo sola, sigo sola”. Lejos de poner etiquetas, aclaró: “No le pongo titular. O sea, estoy muy bien. Hay muy buena onda, amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”. La ambigüedad de sus palabras dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones.

A pesar de las declaraciones, las redes sociales mostraron otra faceta. Wanda compartió imágenes de un asado familiar, con Martín de espaldas en la parrilla y el hijo mayor de Wanda, Valentino López, dejando un comentario en la publicación de Migueles. La interacción fue vista como una señal de aprobación y cercanía. Al día siguiente, Wanda publicó un video de Valentino, Benedicto y Constantino jugando al pádel junto a Migueles, integrando uno de los equipos familiares. “Ellos”, escribió la conductora, acompañando la postal con un emoji de corazón blanco.

La confesión de Maxi López sobre el pedido de Wanda Nara sacudió el mundo del espectáculo. La combinación de declaraciones en televisión, rumores en redes y gestos familiares en el ámbito digital mantiene en vilo a seguidores y medios. La historia de Wanda se sigue como un guion abierto, donde cada frase y cada imagen pueden dar inicio a un nuevo capítulo.

