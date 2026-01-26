Teleshow

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

La modelo compartió en redes una dulce imagen del pequeño imitando al piloto en medio de una jornada de juegos

En medio de su intensa agenda, la modelo mostró a su hijo menor jugando a las carreras (Instagram)

A pesar de una agenda repleta de compromisos profesionales, eventos y hasta unas vacaciones familiares en Punta del Este, Nicole Neumann siempre encuentra el momento para dedicarse a su hijo menor, Cruz. El pequeño, fruto de su matrimonio con el piloto Manu Urcera, crece día a día y sorprende a la modelo con nuevas ocurrencias, travesuras y gestos que la llenan de emoción. En esta oportunidad, fue protagonista de una escena que no solo conmovió a Nicole, sino que además dejó en evidencia que, desde muy chico, Cruz muestra interés por los autos, tal como la pasión de su padre por el automovilismo.

A través de sus historias de Instagram, Nicole compartió un instante íntimo del pequeño en plena acción dentro del hogar. La modelo logró capturar el momento exacto en el que Cruz se desplazaba con un auto de carreras gris de plástico y llevaba puesto un gorro vintage de piloto automovilístico, en una imagen que lo acercó aun más a la figura de su papá. La publicación despertó ternura entre sus seguidores, quienes no tardaron en señalar el parecido y la posible vocación heredada.

La referencia no es casual. Urcera es uno de los nombres más destacados del automovilismo argentino. En 2022, su nombre resonó con fuerza al lograr el título de Turismo Carretera, cortando una sequía de 51 años sin campeonatos para Torino, y consagrándose campeón junto al equipo Maquin Parts. Su trayectoria incluye títulos en la Clase 3 del Turismo Nacional en 2019 y 2020, junto al Larrauri Racing, y lo posicionó como uno de los pilotos más respetados y seguidos del país. El legado y la pasión por los autos parecen haber encontrado, en Cruz, un nuevo heredero dispuesto a seguir la tradición familiar.

En la comodidad de su hogar, el pequeño Cruz jugando con su auto de juguete y un gorro

Pero la vida cotidiana no está hecha solo de momentos de orgullo y ternura. Nicole también comparte en sus redes las travesuras y desafíos que enfrenta como mamá. En diciembre pasado, la modelo publicó la foto de un vaso roto en el piso de su habitación, resultado de una maniobra fallida de Cruz mientras intentaba bajar de la cama. “Mientras bajaba de la cama. Tranqui el bebé”, escribió la modelo, mezclando resignación y humor en una anécdota que muchos padres reconocen al instante. El episodio ocurrió a las ocho de la mañana y terminó por despertar hasta a los más dormidos de la casa.

Sin embargo, ese solo fue el comienzo de una jornada movida. En la misma secuencia de historias, Nicole mostró cómo el pequeño continuó haciendo de las suyas: mientras ella intentaba enviar un mail, Cruz vació un pote de crema sobre el inodoro y el piso del baño. La imagen del desastre, con crema derramada y el piso resbaladizo, fue acompañada por un relato divertido y natural, donde la modelo dejó en claro que la maternidad también es lidiar con el caos y los imprevistos.

En noviembre pasado, Nicole compartió el resultado de las travesuras de su hijo menor durante las primeras horas de la mañana (Instagram)

Entre travesuras y momentos dulces, Neumann elige mostrar el costado más espontáneo y real de su vida como mamá. No solo comparte los logros de Cruz, sino también esas pequeñas aventuras caseras que van construyendo el día a día de la familia. Las redes sociales de la modelo son testigo de la cotidianeidad, desde los paseos y juegos hasta los desafíos que implica criar a un niño inquieto y curioso.

Así, entre eventos, proyectos, paseos y desafíos, Nicole logra equilibrar su faceta profesional con la crianza de Cruz, celebrando cada paso y cada travesura de su hijo. El pequeño, que ya empieza a mostrar su propio carácter y pasión por los autos, se perfila como el nuevo orgullo de una familia ensamblada, donde el cariño y la paciencia son la clave para disfrutar las aventuras de la infancia. En cada historia, Nicole deja en claro que, más allá de los flashes y la fama, el mayor éxito está en los momentos compartidos con los que más ama.

