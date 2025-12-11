Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

La modelo compartió la particular actitud que tuvo su hijo menor a la hora de comenzar el día (Instagram)

Aunque la diaria de Nicole Neumann está marcada por compromisos laborales y el acompañamiento a su esposo Manu Urcera en las pistas de automovilismo, la modelo siempre encuentra tiempo y oportunidad para compartir con sus seguidores las aventuras que vive junto a su familia. En su perfil de Instagram, la rubia abre una ventana sincera a la intimidad del hogar: desde los desafíos de la maternidad, hasta las escenas más tiernas o inesperadas con sus hijos. Y en esta ocasión, su hijo menor, Cruz, volvió a revolucionarle la mañana con episodios dignos de cualquier mamá.

La escena se viralizó rápidamente en redes: Nicole mostró la foto de un vaso roto en el piso de su habitación, resultado de una maniobra fallida de su bebé. “Mientras bajaba de la cama. Tranqui el bebé”, relató la artista, con ese toque entre resignación y humor que atraviesa su relato. La situación ocurrió a las ocho de la mañana y logró despertar hasta a los más dormidos.

Pero la jornada recién comenzaba. En esa misma psotal, la modelo compartió otra historia donde el mismo pequeño hizo de las suyas: mientras la madre se concentraba en enviar un mail al colegio, “de dos oraciones”, puntualizó, el infante vació un pote de crema sobre el inodoro y el piso del baño. La foto que acompañó la confesión dejó en evidencia el desastre: crema derramada, piso resbaladizo y una nueva tarea inesperada de limpieza para Neumann, que lo narró con tono divertido y natural.

Nicole compartió el resultado de las travesuras de su hijo menor durante las primeras horas de la mañana

Lejos de quedarse solo en las travesuras, Nicole también elige mostrar los momentos más dulces y espontáneos de su vida de madre. En noviembre compartió un video enternecedor de su hijo menor acercándose con pasos pequeños y algo tambaleantes hacia la cama de su hermana, a quien la familia apoda “Chuni”. Mientras repite emocionado el nombre de la nena, se ve a Nicole grabando todo con el celular, dejando escapar risas entre la sorpresa y la ternura. “Despertando a la hermanita, Chuniiii”, resumen ideal de la escena.

El video no tardó en captar la atención y los comentarios de los seguidores. La complicidad entre hermanos quedó plasmada: Sienna, aún adormilada, recibió con una sonrisa el saludo mañanero, y la mamá se escucha de fondo celebrando el encuentro. La naturalidad de la situación, sumada al registro genuino de Nicole, muestra el costado más cálido de la modelo, que se posiciona como una madre presente, atenta y participativa en las rutinas diarias de la familia.

Estos gestos sencillos adquieren aún más valor en el marco de la familia ensamblada que Nicole y Manu Urcera construyeron a lo largo de los años. La convivencia entre Cruz, el hijo menor de la pareja, y Sienna, hija de una anterior relación de Nicole, transcurre en un clima de armonía y juego, con una dinámica donde los vínculos se fortalecen entre risas, juegos y aprendizajes compartidos. Neumann alienta esas relaciones, celebra cada avance en el desarrollo de sus hijos y encuentra la belleza en lo cotidiano.

Nicole Neumann captó el emotivo momento en que Cruz fue a despertar a una de sus hermanas mayores para comenzar el día (Instagram)

A través de estos relatos y registros, la modelo no solo acerca a sus fans a su presente, sino que también suaviza las diferencias y los rumores que suelen perseguir a las familias mediáticas. La autenticidad y la capacidad de celebrar hasta las travesuras más pequeñas se vuelven el puente para construir una imagen cercana y de carne y hueso, muy lejos del estereotipo de celebridad inalcanzable.

En ese marco, Neumann elige registrar cada instante, compartirlo con humor y ternura y, a la vez, inspirar a otros padres y madres que encuentran en su relato un eco posible de la maternidad real: entre el trabajo, el acompañamiento a los sueños propios y ajenos, y esa rutina donde un simple vaso roto o una crema derramada pueden transformarse en las anécdotas favoritas de la casa.