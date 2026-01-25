Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

En su tercera emisión desde Mar del Plata, Juana Viale lució la creación de la diseñadora cordobesa Cintia Durán (Almorzando con Juana - El Trece)

En este comienzo de año, Juana Viale eligió a Mar del Plata como el escenario perfecto para estrenar una nueva temporada de Almorzando con Juana (El Trece) y darle la bienvenida al verano. Siguiendo los pasos de su abuela, Mirtha Legrand, la conductora regresó a la ciudad balnearia que tantas veces compartió en familia. Pero esta temporada no la comenzó de la mano de Gino Bogani, el creador de sus icónicos vestuarios, sino que apostó por el talento de la diseñadora cordobesa Cintia Durán, oriunda de Colonia Caroya.

Con su carisma habitual, Juana le dio protagonismo absoluto a su look desde el comienzo del programa. “Miren mi lookete. No saben lo que pesa este vestido, las capas que tiene, ¡hermosísimo! ¿Se ve la cola que tengo, director? La del vestido, digo”, bromeó ante cámaras. “Es un vestido de seda celeste con escote en V y espalda descubierta. Es una falda de gasa con cola y con estos apliques de flores, bordados en cristales de roca. Muy bonito, muy lindo”, detalló, antes de presentar en vivo a la autora de la creación: “Y voy a presentar, por supuesto, a quien hizo este vestido hermosísimo, a Cintia Durán, de Colonia Caroya, Córdoba. Bienvenida”.

Visiblemente emocionada, Cintia se sumó a la celebración: “Estoy feliz, feliz de estar, de verte, de ver todo. La verdad es que estoy maravillada”. Ante la consulta de Juana sobre el proceso creativo, la diseñadora contó: “Nos inspiramos en la unión, en lo eterno de lo que es el cielo celeste y el mar azul de Mar del Plata. La verdad que es maravilloso”. Juana, fascinada con el resultado, volvió a elogiar el look, y Cintia sumó: “El vestido se llama Jardín del Edén. Las flores están inspiradas en vos, en lo que te apasionan las flores, la naturaleza. Tiene 300 pétalos hechos a mano, bordados con cristales de roca. Representan el jardín del Edén, la serenidad, la frescura y lo maravilloso de tenerte a vos”.

El look completo que Juana Viale utilizó para su tercer programa en Mar del Plata (Instagram)

El intercambio fue coronado por un agradecimiento especial de Juana: “Gracias por vestirme. Un beso también a Colonia Caroya, Córdoba, que nos están viendo”. Cintia respondió: “Todos piden saludos, así que les mandamos un beso a todos”. “Besos a todos. Te agradezco muchísimo. Y bueno, acá estamos, vestidos. Gracias”, cerró Viale, antes de continuar con su clásico humor: “Me encanta, porque tiene una falda... Me encanta”.

El despliegue de elegancia no terminó ahí. Juana también compartió los detalles de su equipo de belleza. “Me peinó Juan Fojo, por supuesto, con este engominado recogido. Y me maquilló Cris Sepúlveda con estos naranjas hermosísimos para un día cualquiera acá, en Mar del Plata”, comentó frente a la cámara.

La conductora completó su vestuario con un rodete y un maquillaje con tonalidades naranjas (Instagram)

La apuesta de Viale por el talento joven y federal marca una nueva etapa en su estilo y en la pantalla argentina. El debut de Cintia Durán en el ciclo más visto del mediodía marplatense fue celebrado por el público y el ambiente de la moda, que destacó la frescura, el trabajo artesanal y la conexión con el entorno natural de la ciudad balnearia. Y, previamente, la conductora había deleitado a su audiencia con los trabajos de Ariana Stoll, una joven entrerriana de apenas 21 años, y como debut para la temporada optó por una creadora misionera, Florencia Ullón.

En plena temporada de verano, la conductora se anima a los cambios, elige nuevas voces del diseño y reafirma su identidad, combinando elegancia, humor y espontaneidad. Así, Almorzando con Juana sigue marcando tendencia, no solo en la mesa, sino también en la moda argentina, con creaciones que llevan el sello de una nueva generación y el aplauso de la audiencia en cada emisión.