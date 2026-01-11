Juana Viale apostó al talento joven y brilló en su primer programa en Mar del Plata con un vestido inspirado en el mar

En su primer programa del año desde la costa, Juana Viale lució el vestido de la diseñadora misionera Florencia Ullón (Almorzando con Juana – El Trece)

El 2026 comenzó a puro brillo y carisma para Juana Viale, quien eligió Mar del Plata como escenario para abrir la temporada veraniega y dar inicio a una nueva etapa de Almorzando con Juana (El Trece). Fiel a la tradición, la conductora llegó a la ciudad balnearia que comparte con su abuela, Mirtha Legrand, desde hace años, pero esta vez apostó a un cambio rotundo en su imagen: dejó de lado a su histórico diseñador, Gino Bogani, y depositó toda su confianza en una joven creadora misionera, Florencia Ullón.

El debut no pasó inadvertido. “Estamos en Mar del Plata. Feliz 2026. Ya arrancó con todo, toda la temporada de teatro. Espectacular, ¿cómo pasaron Año Nuevo? Estoy muy feliz de estar acá en Mar del Plata. Un año después, volvemos a estar acá, una ciudad a la cual amo, me encanta y donde se concentra toda la Argentina a vacacionar y a ver todos los espectáculos maravillosos”, compartió Juana como apertura del programa.

La sorpresa llegó con el look elegido para este primer ciclo. “Acá tengo mi vestido de la diseñadora Florencia Ullón, de Posadas, Misiones. Miren lo que es, es una belleza. Es un vestido de satén con degradé de naranja terracota a celeste, con un corsé estructurado y una falda de caída fluida, logrando una silueta elegante”, describió Juana, mientras giraba frente a las cámaras para exhibir cada detalle de la prenda. El diseño, sutil y vibrante a la vez, se convirtió en tema de conversación instantáneo en redes sociales y programas de espectáculos.

El look completo de la conductora que confeccionó Florencia Ullón (Instagram)

La historia detrás del vestido tuvo su propio momento en pantalla. En un breve video, la joven creadora misionera expresó su emoción por la oportunidad: “Hola, soy Florencia Ullón, diseñadora e ilustradora de modas emergentes. Yo pensaba que esto era muy lindo porque inspiró a que mucha gente más se inspire y que diga: ‘Qué lindo, voy a animarme’. Y motivó a muchos emprendedores más locales. Recibí muchísimos mensajes de diseñadores de distintos lugares, motivando, incentivando y felicitando a esta propuesta y lo lindo que era”, relató la joven, mientras el programa mostraba el instante en que fue notificada de haber sido seleccionada para vestir a Viale.

La emoción se trasladó al estudio, donde Juana recibió entre aplausos a la diseñadora. Florencia, visiblemente conmovida, compartió el proceso creativo que la llevó a confeccionar el vestido. “Yo quería traer una historia que sea tanto mía como tuya y dije: ‘Bueno, va a grabar en Mar del Plata’. Entonces, voy a hacer una creación que vaya con los colores y los matices de lo que sería la tierra colorada, que va desde los degradé de naranja y que se una con un poco de la esencia del Mar del Plata. Y ahí es donde iba toda esta parte de los celestes”, explicó, señalando el degradé que une el terracota y el azul del mar.

La falda en degradé se llevó todas las miradas frente a las cámaras (Instagram)

El reconocimiento a la joven diseñadora no tardó en llegar. El equipo de producción y la propia Juana celebraron la elección y destacaron la apuesta por el talento emergente de todo el país. “Así que acá voy a tener este vestido todo este primer almuerzo y me peinó Juan Fojo, que me puso los cristales, las conchas marinas marplatenses. Y me maquilló Cris Sepúlveda, por supuesto, con un delineado celeste también del cielo y del mar marplatense”, detalló la conductora, remarcando la dedicación de sus colaboradores para integrar la estética del vestido con el entorno costero.

La sinergia entre la moda y la televisión tuvo su punto más alto en el debut de la temporada. El look de Juana recorrió portales, inspiró mensajes de aliento a Florencia Ullón y, sobre todo, marcó el inicio de un ciclo en el que la conductora apuesta a renovar tradiciones y a dar visibilidad al talento joven. Desde la costa atlántica y con la frescura del verano, Viale demostró que la elegancia puede reinventarse y que detrás de cada elección hay historias, sueños y nuevos comienzos.