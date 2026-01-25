Teleshow

¿Fito Páez y Sofía Gala juntos?: la dedicatoria de cumpleaños que avivó rumores de romance

La actriz recibió sus 39 años con mensajes de sus afectos más cercanos y uno en particular encendió las especulaciones de una relación sentimental con el músico

El curioso intercambio de mensajes
El curioso intercambio de mensajes entre Sofía Gala y Fito Paéz que despertó rumores de romance (Instagram)

Sofía Gala Castiglione celebró su cumpleaños este sábado y las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño. Entre los saludos de figuras del espectáculo y amigos, uno en particular capturó la atención de los seguidores: el de Fito Páez. El músico eligió su propio perfil de Instagram para compartir una imagen especial junto a la actriz, tomada durante un viaje en avión. En la foto, Sofía Gala aparece lanzando un beso con los labios pintados de rojo, mientras Fito sonríe y sostiene el teléfono para la selfie.

Al costado de la imagen, el artista escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo! @socastiglione”. La respuesta de la actriz no tardó en llegar. Con el mismo tono afectuoso, Sofía le contestó: “te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo”. El intercambio, público y espontáneo, despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores. La cercanía y calidez del mensaje de Fito Páez generó especulaciones y rumores sobre la naturaleza del vínculo entre ambos.

En cuestión de minutos, los mensajes se viralizaron y se multiplicaron las conjeturas sobre una posible relación amorosa. Los seguidores de la actriz y el músico llenaron la publicación de corazones, felicitaciones y preguntas. Muchos usuarios se animaron a celebrar la conexión entre ambos, mientras algunos deslizaron teorías sobre un posible romance. La efusividad y el carácter personal de la dedicatoria de Fito no pasó inadvertida. El texto directo y la expresión “Te amo” fueron leídos por muchos como una declaración que sobrepasa la amistad.

Fito Páez le dedicó un
Fito Páez le dedicó un romántico posteo a Sofía Gala por su cumpleaños y ella le respondió en el mismo tono: ¿rumores de romance? (Instagram)

Por su parte, Sofía Gala respondió con la misma intensidad emocional. Su frase, en la que pregunta si él puede dejar de hacerle bien y declara su amor “hasta el cielo”, sumó combustible a las versiones que circulan en redes sociales. La interacción pública entre ambos no solo generó especulaciones, sino que también marcó un hito. Es la primera vez que los dos expresan de manera tan abierta y directa el afecto que sienten el uno por el otro en sus cuentas oficiales.

El revuelo que provocó este intercambio se reflejó de inmediato en los comentarios de los seguidores y en distintas plataformas. Las capturas de pantalla y los recortes del mensaje comenzaron a circular, alimentando los rumores. Sin más pruebas que el tono de sus palabras y la imagen compartida, la comunidad virtual se volcó a debatir sobre la naturaleza de la relación. Los hashtags con sus nombres y frases destacadas de sus mensajes ganaron protagonismo entre las tendencias del día.

Además de la publicación en
Además de la publicación en su feed, Fito Páez recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje de amor a Sofía Gala (Instagram)

En medio de la exposición, tanto Fito como Sofía optaron por no agregar más detalles ni aclarar el sentido de sus palabras. El silencio posterior a la publicación solo contribuyó a que crecieran las suposiciones. La escena del avión, la complicidad que se lee en la foto y el intercambio de frases intensas reforzaron la idea de que existe una relación especial entre ambos, aunque oficialmente no haya confirmaciones ni desmentidas.

En el último tiempo, la figura de Sofía volvió a ocupar un lugar central en la agenda del espectáculo argentino. El reciente estreno de la serie biográfica sobre Moria Casán, donde Sofía interpreta a su madre de joven, también sumó visibilidad y comentarios positivos. Moria Casán expresó su orgullo de ver a su hija en un rol tan personal y compartió la emoción que sintió al observarla durante una escena intensa en el set de grabación.

Sofía Gala interpreta a su
Sofía Gala interpreta a su madre Moria Casán en su biopic (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La serie, actualmente en proceso de filmación, cuenta con la dirección de Javier Van de Couter y la producción ejecutiva de Armando Bo. El elenco está integrado además por Griselda Siciliani y Cecilia Roth, que representan distintas etapas de la vida de Moria. A ellos se suman Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, Micaela Riera como Susana Giménez, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo. Las grabaciones se realizaron en San Isidro y en escenarios que recrearon la época dorada del espectáculo nacional.

