Griselda Siciliani volvió a postear en sus redes sociales luego de la crisis con Luciano Castro: “¡A estudiar!”

El último posteo de Griselda Siciliani, en el que anunció el inicio del rodaje de Felicidades

Luego del escándalo que vivió por la filtración de un audio de Luciano Castro, y su negativa a hablar del tema en los últimos días, Griselda Siciliani retomó su presencia en redes sociales. Sus publicaciones se enfocaron estrictamente en sus proyectos laborales, el final de las grabaciones de Moria y el comienzo de las de Felicidades, bajo la dirección del español Alex de la Iglesia, evitando cualquier referencia personal, en especial sobre las versiones relacionadas con su pareja.

La actriz, abordada por la prensa luego de la última grabación de la serie sobre La One, mantuvo su postura de no hacer comentarios ni aclaraciones sobre cuestiones privadas. Cuando los periodistas insistieron en el tema, tomó una postura distinta a la del comienzo del escándalo, y respondió de manera categórica: “No hablo de mi intimidad, la de nadie ni opino”. Al mencionarse la afirmación periodística de la supuesta separación, la actriz se abstuvo de responder y dejó claro su incomodidad ante el tema.

Frente a la insistencia de los reporteros, su contestación fue contundente: “No quiero colaborar con la expansión de ese tema, así que si me disculpan… No quiero hablar”. Remarcó que situaciones de ese tipo no son de su agrado y prefiere sostener su postura, sin entrar en aclaraciones sobre su relación con Castro.

La reserva fue total: Siciliani rechazó todos los pedidos para comentar aspectos de su vida sentimental, señalando que no le interesa hacer públicas cuestiones íntimas ni referencias a su entorno cercano.

La felicidad de Siciliani por haber sido parte de la serie Moria, que terminó de rodar el viernes por la madrugada

La única alusión indirecta respecto del plano amoroso provino de Moria Casán, en un tono distendido. Tras compartir una cena con Siciliani, opinó: “Está un poquito desilusionada, pero la horizontalidad sigue, difícilmente deje de ser porque tienen piel, tienen pasión”.

La foto que marcó la reaparición pública de Siciliani fue una imagen caracterizada como Casán. Aparecía con el cabello liso y flequillo, maquillaje marcado, aros circulares y un catsuit ajustado de animal print. El atuendo se completaba con un cinturón beige y la palabra NETFLIX en el vestuario. En este proyecto, Siciliani interpreta a Moria Casán en diferentes etapas de su vida. Comparte ese papel con Sofía Gala, encargada de la versión joven de la actriz, y Cecilia Roth, quien la representa en el presente.

El posteo tuvo como acompañamiento musical el tema “Viernes 3AM” de Charly García, interpretado por Serú Girán. En su mensaje, Siciliani escribió: “Viernes 3 am Terminé de rodar esta maravilla 🎬“. Bajo la imagen, agregó: “Que fiesta fue todo!!! Mucho trabajo y Mucha emoción #MORIA”.

Adrián Suar, Alex de la Iglesia y Griselda Siciliani, a punto de comenzar a rodar la versión cinematográfica de "Felicidades"

Tras la publicación, la actriz anunció su próximo trabajo: la versión cinematográfica de Felicidades, dirigida por el cineasta español Álex de la Iglesia y protagonizada junto a Adrián Suar, con un elenco integrado por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y, con una participación especial, Diego Capusotto.

Siciliani subió una imagen donde se la ve recostada y apoyando la cabeza sobre el cuaderno de guion, que tenía anotaciones y tachaduras manuales. Vestía una camiseta clara y mostraba una expresión de concentración. El texto de la foto detallaba: “El Lunes primer día de rodaje de la peli 🎬🎬 A estudiar!!!!! @alexdelaiglesia @elchuecosuar”.

La noticia del film llegó oficialmente a partir de un clip difundido en las redes sociales de la plataforma. En el video, Suar y Siciliani compartieron una dinámica humorística con referencias a su trabajo teatral conjunto y al resto del equipo del film.

Con Alex de la Iglesia como director y un gran elenco de artistas, Adrián Suar y Griselda Siciliani anunciaron su próximo proyecto basado en la obra teatral “Felicidades” (Instagram)

Durante el anuncio, Suar expresó: “Gri”, y ella respondió entre bromas. El actor le comunicó la existencia del nuevo proyecto: una adaptación cinematográfica de la obra teatral protagonizada por ambos, transformada en superproducción de Netflix. Allí también resaltaron la incorporación de Álex de la Iglesia y se refirieron a la dificultad de contactar a Capusotto, sumando chistes internos y referencias a películas anteriores de Suar.

El propio director español apareció en el video para agradecer la oportunidad: “Griselda, gracias por todo, la verdad. Qué oportunidad”. A esto, la actriz replicó: “Ay, por favor. Es un honor. En serio vas a dirigir vos”.

De este modo, Siciliani fortaleció su perfil público orientado exclusivamente a sus logros profesionales. Sostuvo el hermetismo ante el interés mediático, marcando su preferencia por separar la vida laboral de la personal, incluso cuando la atención del público se centra en ambos aspectos.