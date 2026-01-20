Teleshow

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

La expareja vuelve a compartir trabajo bajo la dirección de Álex de la Iglesia y un gran elenco. Los detalles

Con Alex de la Iglesia como director y un gran elenco de artistas, Adrián Suar y Griselda Siciliani anunciaron su próximo proyecto basado en la obra teatral “Felicidades” (Instagram)

En medio de días de máxima exposición mediática, Griselda Siciliani atraviesa un presente de contrastes: mientras disfruta de un gran momento profesional y cosecha elogios por sus proyectos, su vida personal sigue bajo la lupa por las versiones sobre su separación de Luciano Castro y el escándalo de la infidelidad. Lejos de refugiarse en el silencio, la actriz sorprendió al anunciar, junto a su expareja y padre de su hija, Adrián Suar, el regreso de ambos al cine en un proyecto que promete convertirse en uno de los grandes eventos del año.

La noticia se conoció oficialmente a través de Che Netflix, la cuenta argentina de la plataforma, y fue presentada con un clip divertido y descontracturado en el que Suar y Siciliani interactuaron en tono de comedia. El film, que ya comenzó su rodaje en Buenos Aires, marca la llegada del reconocido director español Álex de la Iglesia a una producción argentina para Netflix. La historia, que combina comedia, tensión y vínculos familiares al límite, es la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral Felicidades, que conquistó a más de 135.000 espectadores en 2024 con autoría de Mariano Pensotti y dirección de Daniel Veronese.

La película se basa en la obra de teatro Felicidades, protagonizada por Suar y Siciliani

En el video de anuncio, Suar le dice a su colega: “Gri”, y ella responde: “¿Qué?”. “Tengo una noticia para darte extraordinaria”, continúa él. “¿Te acordás de la obra de teatro que hicimos juntos vos y yo, Felicidades?”, pregunta. “¿Cómo no me voy a acordar? Fue hace cinco minutos”, bromea Siciliani. Suar le cuenta que Netflix quiere hacer la película y que no será una simple adaptación, sino una superproducción con un elenco “extraordinario”. El ida y vuelta, lleno de humor y referencias internas, incluyó menciones a compañeros como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

La llegada del cineasta español es uno de los grandes atractivos del proyecto. “Por primera vez en Argentina viene el español Álex de la Iglesia”, celebra Suar, mientras el propio director aparece en cámara para sumarse al juego y agradecer la oportunidad. “Griselda, gracias por todo, la verdad. Qué oportunidad”, dice De la Iglesia, a lo que la actriz responde con afecto: “Ay, por favor. Es un honor. En serio vas a dirigir vos”. El tono lúdico del anuncio incluyó bromas sobre Tom Cruise, referencias a películas anteriores de Suar y el deseo compartido de sumar a Capusotto al elenco, aunque todavía “no lo lograron contactar”.

Los actores, quienes fueron pareja en la vida real y tienen una hija en común, se preparan para desembarcar con este nuevo proyecto (RSFotos)

La química entre Suar y Siciliani, que ya compartieron pantalla en la serie Sin código y luego fueron pareja en la vida real, es uno de los puntos fuertes del proyecto. Ambos protagonizaron también la versión teatral de Felicidades, junto a figuras como Jorgelina Aruzzi, Vicuña y Peto Menahem. La obra teatral narra la historia de un marido que, en un intento desesperado por evitar una crisis de pareja, organiza una celebración de cumpleaños especial para su esposa. Lo que debería ser una noche perfecta se transforma en un caos con la llegada inesperada de una vidente, y los invitados quedan atrapados en sus propias mentiras dentro de una casa que parece tener vida propia.

La adaptación cinematográfica, que aún no tiene título confirmado, está producida por Preludio, la compañía fundada por Suar junto a Diego Andrasnik. Además de su reencuentro en la ficción, el proyecto suma la expectativa de ver a Siciliani y Suar en una historia que explora las complejidades de la vida en pareja, las apariencias y la familia, con un tono de comedia ácida y situaciones al borde del absurdo.

Así, mientras su vida personal sigue en el centro de la atención pública, y la relación con Luciano Castro atraviesa todo tipo de rumores luego de conocerse las infidelidades del actor, Griselda se refugia en la pasión por su trabajo. En el entusiasmo de un proyecto que la reúne nuevamente con Adrián y al que le suma el prestigio internacional de Álex de la Iglesia. La adaptación fílmica de Felicidades se perfila como uno de los grandes estrenos del año y confirma que, para Griselda, el mejor refugio siempre es el escenario.

