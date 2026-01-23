Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

Wanda Nara y una de las imágenes compartidas de la grabación del nuevo videoclip (Instagram)

En medio de las polémicas recientes y con una fuerte presencia en el centro de la escena mediática, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar el inminente lanzamiento de un nuevo tema musical que promete acaparar la atención durante el verano. La empresaria y cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes y anticipar detalles de la canción, marcando otro paso en su carrera artística.

La publicación incluyó una frase que captó rápidamente el interés del público: “De un éxito nace otro éxito. Manifestando el hit del verano ‘O bicho vai pegar Remix’”. Estas palabras funcionaron como declaración de intenciones, dejando claro que la apuesta de Wanda es ambiciosa y busca convertirse en uno de los sonidos más escuchados de la temporada.

La expectativa en torno al sencillo creció aún más al confirmarse las colaboraciones detrás de la producción. El tema contará con la participación del brasileño MC Binn y la producción a cargo de Negro Dub, dos nombres que se suman para potenciar el alcance internacional del proyecto. La empresaria había adelantado parte de este trabajo en abril, cuando se conoció la noticia de la colaboración, aunque recién ahora el lanzamiento resulta inminente.

Las primeras imágenes del backstage circularon meses atrás, generando especulaciones y debates en redes sociales. En las fotos difundidas recientemente, se observa a la actual conductora de Masterchef acompañada por MC Binn y Negro Dub, en una puesta en escena que refuerza la búsqueda de impacto visual y musical.

La primea versión de O bicho vai pegar

El lanzamiento de este nuevo sencillo no ocurre en un vacío mediático. Wanda atraviesa días marcados por la exposición y la controversia, elementos que la rodean con frecuencia y que en esta oportunidad acompañan la estrategia de promoción. El anuncio del tema se produce cuando la empresaria se encuentra en el centro de debates públicos, lo que multiplica la visibilidad de cada uno de sus pasos en redes sociales y medios de comunicación.

La propia Wanda utiliza el contexto de alta exposición para potenciar el alcance de sus mensajes. La frase utilizada en Instagram, “Manifestando el hit del verano”, es una muestra de cómo capitaliza la atención mediática, redoblando la apuesta en un momento donde cualquier movimiento se convierte en noticia.

La colaboración internacional es otro de los elementos destacados en este lanzamiento. MC Binn, nacido como Jefferson Cristian dos Santos de Lima, representa una de las figuras más reconocidas en la música urbana brasileña. Su carrera comenzó en 2013 dentro del género funk ostentação, aunque su salto a la notoriedad llegó en 2014 con la canción “Bin Laden Não Morreu”. Esta composición aludía al atentado a las Torres Gemelas en 2001 y alimentaba teorías conspirativas sobre la muerte del líder de Al-Qaeda, lo que le valió su primer nombre artístico, MC Bin Laden.

Wanda Nara junto con MC Binn y Negro Dub, en un adelanto de la colaboración

El recorrido de MC Binn incluyó momentos de fuerte repercusión internacional. En 2016, el dúo Jack Ü, formado por Skrillex y Diplo, lo invitó a presentarse en la edición brasileña de Lollapalooza, donde interpretó “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, el tema que lo proyectó más allá de Brasil. Sin embargo, su nombre artístico generó obstáculos: no pudo viajar a los Estados Unidos para participar en un programa debido a que el consulado le negó la visa, argumentando la controversia que generaba el alias.

El año 2024 fue decisivo para su transformación pública. Tras formar parte del grupo de famosos en la vigesimocuarta temporada de Gran Hermano Brasil, MC Binn decidió modificar su nombre artístico para distanciarse de cualquier asociación con el terrorismo y poder avanzar en su carrera internacional. El anuncio de la colaboración con Wanda Nara y Negro Dub llega en este contexto de cambio personal y profesional.

En cuanto a la producción, Negro Dub suma su experiencia para consolidar el sonido del sencillo. La inclusión de estos nombres busca darle un perfil multicultural y conectar con audiencias de todo el mundo.

Otra de las imágenes compartidas por Wanda Nara en el adelanto del nuevo tema

Las imágenes difundidas del videoclip refuerzan la estrategia de promoción visual de Wanda. En las fotografías, se la ve posando junto a MC Binn y Negro Dub, todos con atuendos diseñados para destacar en un entorno de fiesta al aire libre, cerca de una piscina y bajo una iluminación pensada para transmitir energía y frescura.

El vestuario elegido por la empresaria, especialmente las botas rosas brillantes y el body negro, apunta a subrayar el carácter veraniego y festivo del video. El propio MC Binn aparece con un look urbano, mientras que Negro Dub sostiene un teclado, elemento que remite al trabajo musical detrás de cámaras.

En otras imágenes, la empresaria aparece sonriendo, en actitud relajada y disfrutando del rodaje, mientras que otras tomas muestran detalles del vestuario y la ambientación. Todo el material gráfico busca anticipar el clima que tendrá el videoclip y generar expectativa entre sus seguidores.

La promoción del sencillo se apoya tanto en la difusión de estas imágenes como en el relato sobre el backstage, que ya había comenzado a circular desde abril y que ahora cobra nueva fuerza ante la inminencia del estreno. La interacción constante con el público en redes sociales es parte central de la estrategia de Wanda Nara para consolidar el lanzamiento de “O Bicho Vai Pegar Remix” como uno de los eventos musicales del verano.