Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

La One contó lo que habló con la actriz luego del escándalo que se generó alrededor de la biopic (Video: La Mañana con Moria— El Trece)

La serie sobre la vida de Moria Casán para Netflix quedó envuelta en rumores de tensión tras la difusión de versiones que señalaban a Cecilia Roth por supuestas llegadas tarde a las grabaciones. Los comentarios apuntaban a un mal clima en el equipo de producción y a molestias por el incumplimiento de horarios por parte de la reconocida actriz, quien tiene a su cargo el desafiante rol de interpretar a Moria en sus años más recientes, incluyendo su etapa como jurado en Bailando por un Sueño y su estadía en una cárcel de Paraguay.

En medio de la polémica, una cámara de televisión intentó obtener declaraciones de Roth, pero la actriz optó por el silencio. Quien sí decidió hablar fue la propia Moria Casán, que desde su programa en El Trece salió al cruce de los rumores y defendió públicamente a Roth. “Ayer estuve con la Roth porque era su último día de grabación y el segundo mío, y la verdad es que está fascinada”, relató la conductora en La mañana con Moria.

Sobre la tarea de ser interpretada en pantalla, Casán subrayó: “Habitarme a mí, mi ADN, no es una caricatura, cuando llaman a una actriz no es para que haga una imitación, ni una caricaturización de mi imitación, porque para eso están los imitadores que son sensacionales”. Para Moria, el desafío consiste en que la actriz logre transmitir su esencia y su historia, más allá de los gestos o frases reconocibles: “Acá son actrices que me van a interpelar y me va a habitar a su manera, con lo que ellas quieren llegar a mi alma”, sentenció.

En el mismo sentido, la conductora dejó en claro que su figura trasciende los clichés: “Moria es mucho más que decir ‘Mi amor’, por la vida que tengo, por la vida política que he atravesado, por las circunstancias en las que entré al mundo del cine, teatro y la tele que siempre fueron mágicas”. Sobre el contenido de la serie, Casán anticipó que no faltarán los momentos intensos: “Los dolores están y las crudezas se van a mostrar, aunque no puedo spoilear”, sostuvo, sin brindar mayores detalles.

Las fotos oficiales de Cecilia en la piel de Moria (Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

Mientras avanza la etapa de rodaje, Moria Casán respaldó la profesionalidad de Cecilia Roth y buscó ponerle fin a las especulaciones, destacando la entrega y el entusiasmo de la actriz en un proyecto que promete mostrar tanto las luces como las sombras de su vida.

Todo esto comenzó luego de que las cámaras de Intrusos(América TV) se acercaran al lugar en el que Roth estaba grabando para la megaproducción que sigue la vida de La One. La actriz, molesta, rechazó cualquier intento de diálogo y se dirigió al cronista con una frase cortante: “No se puede tener buena onda... Los códigos no los tenés”, dejando clara su incomodidad ante la presencia de periodistas mientras filmaban en la calle.

El momento de mayor tensión se produjo cuando el notero del ciclo de espectáculos le preguntó: “¿Cómo estás tomando esto de encarnar a La One?” y luego le consultó sobre supuestos conflictos que existirían por su interpretación y por sus demoras para grabar. En ese momento un productor intervino para intentar contener la situación y pidió: “No podemos hablar, muchachos”. Sin embargo, las preguntas sobre supuestos problemas en la producción terminaron desatando la furia de Roth.

La actriz expresó todo su malestar por las consultas del cronista del ciclo mientras filmaba la serie sobre La One (Intrusos, América TV)

La actriz no ocultó su fastidio y, al sentirse provocada, reaccionó de manera tajante: “No me provoques. Apagá la cámara”, lanzó, enojadísima. Acto seguido, murmuró con disgusto: “No se puede tener buena onda, viste… Los códigos no los tenés”, mientras se alejaba del lugar caminando sola.

En el programa se habían referido a la incomodidad interna que existiría por las dificultades para encontrar una imagen convincente de Roth para personaje real. “La falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje”, sintetizó uno de los integrantes del equipo, mientras la presión por lograr un parecido visual seguía vigente.