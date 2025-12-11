La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

Moria Casán elogió el trabajo de Cecilia Roth y destacó el realismo logrado en la transformación para la producción internacional (Video: Instagram)

La reacción de Moria Casán ante la caracterización de Cecilia Roth en la serie biográfica producida por Netflix generó un notable impacto en el mundo del espectáculo. Tras la difusión de las primeras imágenes de la actriz en el papel de la diva, la conductora de La Mañana con Moria (Eltrece) expresó su sorpresa y admiración por la transformación lograda, destacando tanto el trabajo de la intérprete como el alcance internacional que tendrá la producción.

La viralización de las fotografías de Cecilia Roth caracterizada como Moria provocó un inmediato debate en redes sociales sobre el parecido entre ambas. Mientras el público discutía los detalles de la caracterización, la propia presentadora se mostró entusiasta y elogió la labor de Roth. En su programa, la conductora afirmó que la impresión que le causó ver a la actriz en persona superó la de las imágenes: “Personalmente todavía está más impactante que en foto”. Además, resaltó una coincidencia que, a su juicio, contribuyó al realismo de la interpretación: “Nos descubrimos que las dos tenemos el mismo color de ojos, no hace falta poner nada”, relató.

Cecilia Roth sorprendió al público con su caracterización de Moria Casán en la serie biográfica de Netflix (Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

El encuentro personal entre Moria y las actrices que la interpretan en distintas etapas de su vida fue otro de los momentos destacados. La diva compartió que ya tuvo la oportunidad de reunirse con Griselda Siciliani, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth. “El otro día ya estuve con Griselda, estuve con Sofía y estuve con la Roth, que está extraordinaria”, relató. En ese contexto, la conductora también rememoró el emotivo momento vivido con su hija, Sofía Gala, quien la encarnará en su juventud: “Esta tiene mi ADN. Cuando la vi el otro día la abracé y dije ‘me estoy abrazando en mi juventud. Dios mío. ¡Qué lindo!’”, compartió.

Respecto a la elección de Roth para el papel principal, La One no escatimó en elogios. Durante el ciclo matutino, subrayó el prestigio internacional de la actriz y manifestó sentirse honrada por la decisión: “Ella es una actriz internacional y estoy honrada que me haga, porque hay que buscar actrices de ese tenor”. Además, aclaró que Cecilia interpretará a la “Lengua Karateka” en su faceta más reciente, abarcando su paso por la televisión abierta y su rol como jurado en “Bailando por un sueño”. Sofía Gala Castiglione y Griselda Siciliani representarán otras fases de su vida, especialmente las décadas de los 70 y 80, según detalló ella misma.

La serie biográfica de Moria Casán contará con Griselda Siciliani, Sofía Gala Castiglione y Marco Antonio Caponi en el elenco

La caracterización de Cecilia Roth, que incluye el característico cabello negro con flequillo y los trajes extravagantes que la diva lucía en los estudios de Ideas del Sur, fue objeto de análisis en redes sociales. Cabe aclarar que la actriz aparece completamente irreconocible en las imágenes difundidas por Netflix, lo que alimentó el debate de los fans sobre el grado de parecido logrado.

En cuanto a la producción, la serie biográfica tendría previsto su estreno en la plataforma de streaming para el mes de agosto de 2026. El proyecto contará con un elenco de figuras destacadas del espectáculo argentino, entre ellas Marco Antonio Caponi, y se dividirá en tres partes que recorrerán distintas etapas de la vida de la diva. El lanzamiento internacional de la serie será de gran envergadura: estará disponible en unos 200 países y doblada a 34 idiomas, de acuerdo con los datos aportados por la propia animadora durante la última emisión de su show.

Semanas atrás, las grabaciones iniciaron y no tardaron en filtrarse las primeras imágenes desde el set, alimentando la intriga y la euforia en las redes sociales. Una de las escenas que trascendió corresponde a la puerta de un teatro, contexto ideal para recrear el pulso del mundo artístico que marcó la vida de Moria, junto a Susana Giménez, otra de las grandes divas del país.