El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

La actriz expresó todo su malestar por las consultas del cronista del ciclo mientras filmaba la serie sobre La One (Intrusos, América TV)

El enojo de Cecilia Roth con el equipo de Intrusos (América TV) tomó protagonismo en medio del rodaje de la serie sobre Moria Casán. La actriz, molesta, rechazó cualquier intento de diálogo y se dirigió al cronista con una frase cortante: “No se puede tener buena onda... Los códigos no los tenés”, dejando clara su incomodidad ante la presencia de periodistas mientras filmaban en la calle la biopic de La One.

El momento de mayor tensión se produjo cuando el notero del ciclo de espectáculos le preguntó: “¿Cómo estás tomando esto de encarnar a La One?” y luego le consultó sobre supuestos conflictos que existirían por su interpretación y por sus demoras para grabar. En ese momento un productor intervino para intentar contener la situación y pidió: “No podemos hablar, muchachos”. Sin embargo, las preguntas sobre supuestos problemas en la producción terminaron desatando la furia de Roth.

La actriz no ocultó su fastidio y, al sentirse provocada, reaccionó de manera tajante: “No me provoques. Apagá la cámara”, lanzó, enojadísima. Acto seguido, murmuró con disgusto: “No se puede tener buena onda, viste… Los códigos no los tenés”, mientras se alejaba del lugar caminando sola.

La tensión creció aún más cuando, acompañada por personal de producción, Roth reiteró su negativa a responder preguntas. Este incidente se dio luego de que en el ciclo se hicieron eco del malestar generalizado que habría en la producción por los retrasos y cambios de horario de la actriz.

En el programa se habían referido a la incomodidad interna que existiría por las dificultades para encontrar una imagen convincente de Roth para personaje real. “La falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje”, sintetizó uno de los integrantes del equipo, mientras la presión por lograr un parecido visual seguía vigente.

En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre la interpretación de Roth y su ajuste al perfil buscado por la plataforma. Las múltiples pruebas de cámara y la búsqueda de un tono adecuado habrían incrementado la tensión detrás de cámaras, según detallaron en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Las primeras imágenes de Cecilia Roth caracterizada como Moria Casán en la serie biográfica de Netflix salieron a la luz en diciembre, generando gran expectativa en el público y la industria del espectáculo. La actriz encarna a la diva argentina en la etapa contemporánea de su vida, con una transformación que incluye el clásico peinado negro lacio con flequillo, vestuario brillante y accesorios llamativos. La producción, dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, recorre distintas fases de la carrera de Casán a través de tres intérpretes.

El elenco principal se completa con Sofía Gala Castiglione y Griselda Siciliani, quienes interpretan a la vedette en otras etapas de su trayectoria. Las imágenes oficiales difundidas por la plataforma muestran a Roth en escenarios que remiten a la televisión y el teatro, con una puesta en escena que apunta a capturar la impronta y el universo mediático de la protagonista. En uno de los adelantos, la actriz aparece con un tapado fucsia de pelo largo y una actitud que rememora el estilo desenfadado de Casán.

Cecilia Roth como Moria Casán para la serie biográfica que prepara Netflix (Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

La serie también homenajea a figuras centrales de la escena teatral argentina. En la ficción, Luciana Ulrich Cárpena, Pilar Viñes, Martina Perret y Melisa Marzioni recrean a Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y Susana Campos, respectivamente, en una referencia directa a la obra “Brujas”. Esta decisión creativa no solo aporta contexto a la vida de Casán, sino que también traslada al público los códigos y vínculos de una generación de artistas.

Durante diciembre, se filtraron además imágenes del rodaje, entre ellas una escena situada frente a un teatro donde Sofía Gala interpreta a la joven Moria Casán junto a la versión ficcional de Susana Giménez. Este adelanto alimentó la expectativa en redes sociales y consolidó la atención sobre el proyecto, que buscará reconstruir la complejidad y el magnetismo de dos figuras clave en la historia del espectáculo argentino.