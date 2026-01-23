Gastón Gaudio y Helena Ayerza esperan a una hija: las fotos del cuarto mes de embarazo

La silueta de Helena Ayerza con el embarazo de cuatro meses que espera junto a Gastón Gaudio

La pareja de Gastón Gaudio y Helena Ayerza atraviesa un momento feliz y especial tras anunciar la llegada de su segundo hijo, una niña cuyo nacimiento está previsto para mediados de 2026 y para la que aún no definieron un nombre. Helena Ayerza confirmó su embarazo en una publicación cargada de emoción en redes sociales, donde compartió una imagen mostrando una incipiente pancita de cuatro meses y recibió una ola de felicitaciones de sus seguidores.

En las imágenes que posteó, una de cerca y otra un poco más lejos, su silueta se recorta contra la luz dorada del sol, que se encuentra cerca del horizonte y tiñe el cielo con tonos cálidos. Ayerza lleva un gorro de tejidos de varios colores y un buzo gris de manga larga, junto con un bikini de color oscuro. En una de las fotos, una mano descansa sobre la cadera y la otra reposa en la parte baja de la espalda, haciendo notar aún más su embarazo. En la otra, ambas manos están sobre su panza.

La segunda imagen que publicó Helena Ayerza, donde se observa su embarazo de cuatro meses en el atardecer esteño

La pareja reside en la localidad bonaerense de Pilar y consolidó su relación en 2018, optando siempre por un perfil reservado y priorizando la vida familiar. Gastón Gaudio, extenista de élite y campeón de Roland Garros, junto a Ayerza, reconocida por su trayectoria como modelo y empresaria, han elegido mantenerse alejados del foco mediático, aunque comparten ocasiones importantes con su entorno digital.

Su historia comenzó en Pilar, donde se conocieron hace más de siete años. Su primera aparición pública juntos fue durante unas vacaciones en Punta del Este en el verano de 2019. Desde entonces, se enfocaron en una convivencia marcada por la privacidad y la crianza, reforzada durante la pandemia, período en el que redujeron sus publicaciones en redes sociales.

Helena Ayerza, nacida en Mar del Plata, fue descubierta por Ricardo Piñeiro, quien impulsó su carrera en el modelaje internacional. A lo largo del tiempo, lanzó su propia marca de moda y joyería, consolidándose como referente en el sector. Su carrera empezó a temprana edad y, en la actualidad, dirige su emprendimiento homónimo.

Gastón Gaudio junto a Helena Ayerza en un evento en Punta del Este en 2019 (GM Press)

Por otro lado, Gastón Gaudio dejó una huella en el tenis mundial al llegar al número cinco del ranking ATP y consagrarse campeón de Roland Garros en 2004 tras vencer a Guillermo Coria en una recordada final. Luego de retirarse en 2011, mantuvo su bajo perfil y orientó sus esfuerzos a los negocios, con inversiones en Qatar y Bariloche. Además, fue capitán del equipo argentino de Copa Davis hasta 2021, etapa en la que llevó al equipo a instancias clave en Madrid.

El primer hijo de la pareja, Vicente, nació el 16 de marzo de 2023. El anuncio se celebró con mensajes llenos de ternura en redes sociales. Ayerza expresó en ese momento: “Arranqué mis 30 con el mejor regalo del mundo. Otro pisciano en la familia. Los amo VG y GG”, acompañado de fotografías familiares que recibieron gran cantidad de mensajes de afecto y comentarios de figuras reconocidas del tenis, como Juan “Pico” Mónaco, quien bromeó acerca de la pronta ampliación del hogar.

Ese nacimiento marcó una etapa de profunda unión para la familia. El mensaje conjunto publicado por la pareja previo a la llegada de Vicente resumía la expectativa familiar: “Acá te esperamos bebito. Te amo”. Tras esa experiencia, ambos mantuvieron la prioridad en la crianza y el fortalecimiento de su círculo íntimo.

Gaudio y Ayerza, con un detalle que publicaron tras el nacimiento de Vicente, su primer hijo

Hoy, con la noticia de la llegada de una niña, la familia celebra un nuevo capítulo. Las demostraciones públicas de alegría confirman el valor especial de este embarazo, rodeado por el afecto de seguidores y amigos, y reafirman su voluntad de continuar construyendo una historia marcada por el cariño y la discreción.

La segunda maternidad de Ayerza representa, a través de palabras de gratitud y felicidad en el entorno digital, una etapa que la familia encara con ilusión renovada y la seguridad de sumar nuevas experiencias en su vida juntos.