Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

Las fotos del primer cumpleaños de Kahlo Milagro, la hija de Eduardo y Elina Costantini (Instagram)

Elina Costantini compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales para celebrar el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro. A través de su cuenta de Instagram publicó palabras de amor y gratitud junto a imágenes que transmitieron la felicidad vivida por su familia durante la jornada.

“Kahlo, bebé de Dios, bebé del amor. Ayer, en tu primer cumpleaños, con tu papá nos derretimos aún más de amor al ver la persona mágica que sos. Tan pequeña… y tan inmensa. Sos única, sos especial. Sos el fruto del amor de la vida de tu papá y de tu mamá“, expresó la empresaria, sensibilizada.

“No existen palabras que alcancen para describir cuánto te amamos. Solo deseamos para vos una vida llena de amor, paz, salud, abundancia y mucha prosperidad. Siempre rodeada de luz, cuidada por Dios, y sostenida por nuestro amor infinito. ¡Te amamos!”, expresó Costantini, conmoviendo a sus seguidores.

La sorprendida mirada de Kahlo Milagro a la velita en la torta de su festejo de cumpleaños

En sus publicaciones, la filántropa agradeció a sus seres queridos y a quienes participaron en la organización de la fiesta. Hizo una mención especial al Payaso Plim Plim, a su fundador y al equipo del espectáculo que viajó para animar el festejo: “Muchas gracias a Guillermo Pino por el show y por todos los regalos, fue un sueño. Kahlo los ama y es fan”, expresó.

En las imágenes que Elina publicó aparecen postales a pura ternura de su hija en el encuentro con la torta de su primer año que, tal como su nombre, estuvo inspirada en Frida Kahlo y todo su universo de colores. Allí los padres de la bebe aparecen besándola y mimándola, encantados por una fecha tan especial.

Un día antes Elina Costantini había realizado una publicación ofreciendo un repaso visual por los momentos más significativos del primer año de Kahlo. Mostraron imágenes desde la llegada de la niña al sanatorio Los Arcos en Buenos Aires, con los padres emocionados en el momento del nacimiento, hasta escenas actuales en la nueva casa de la familia. Entre las postales compartidas, se vio a Kahlo sentada en una alfombra con un conjunto de rayas pastel y sombrero a juego, así como retratos en brazos de su madre o junto a un oso de peluche.

La temática elegida estuvo inspirada en Frida Kahlo y El Payaso Plim Plim animó el festejo

La celebración tuvo lugar en la nueva residencia de la familia en José Ignacio, Uruguay, llamada “Nuestro Amor II”, construida durante los últimos cinco años cerca del faro de la localidad. Allí, se realizó una fiesta al atardecer con invitados conocidos como Angie Landaburu. La ambientación incluyó cookies decoradas con la imagen de Frida Kahlo y vestidos mexicanos con el nombre de la niña, mientras el Payaso Plim Plim animó el encuentro.

Al recordar el nacimiento de Kahlo Milagro el 17 de enero de 2025 en el sanatorio Los Arcos, los padres revivieron la emoción de ese día. En esa ocasión, Eduardo Costantini escribió: “Bienvenida al mundo Kahlo Milagro Costantini. La felicidad y la emoción indescriptible en el gran día, nació nuestra hija, nuestro sueño; estamos colmados de agradecimiento a la vida y a todo el equipo fabuloso del sanatorio”.

El mensaje de gratitud de la familia se extendió al equipo médico y a quienes los acompañaron en el nacimiento, con menciones al obstetra, jefes de ginecología y neonatología, así como al fundador del establecimiento de salud.

Una postal para el recuerdo de la pequeña Kahlo Milagro

Antes de ese momento, Elina Costantini también compartió la espera y la ilusión previas al nacimiento: “Dulce espera, con la ilusión más inmensa de nuestras vidas: Kahlo Milagro, todo amor y protección, nos morimos por vos, sos nuestras vidas”. La pareja recordó cómo desde el inicio de su relación deseaban formar una familia y reservaron un cuarto especial para su hija.

El nombre Kahlo Milagro representa la inspiración artística y la gratitud presentes en la historia y el entorno familiar de la pequeña desde su nacimiento.