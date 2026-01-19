La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

La animadora se refirió a esta nueva etapa del histórico ciclo que comenzó tras la salida de Beto Casella (Video: Intrusos/ América TV)

Bendita bajo la conducción de Edith Hermida comenzó una nueva era, luego del alejamiento de Beto Casella al frente del ciclo durante 20 años. Mientras el ciclo transita sus primeras semanas al aire sin su figura insignia, Laura Ubfal fue muy crítica sobre el programa y su animadora actual salió a hablar.

La periodista fue especialmente enfática en sus comentarios. “Lo que comenté es que no me gusta parte del panel. Me parece que tiene muchos personajes que no suman, que Beto sabía manejarlos de otra manera”, afirmó sobre el rumbo actual del programa, en una nota con Intrusos (América TV).

Ubfal puntualizó su mirada sobre la dinámica interna al señalar: “Obviamente, ya te falta Beto, encima te faltan los panelistas, encima buscás un camino que a lo mejor no es lo que la gente le gusta. Hay que buscar el camino que a la gente le gusta. Nada más, no es dramático, es la tele”, señaló, mientras destacaba el trabajo de periodistas que son parte del programa en etapa como Daniel Gómez Rinaldi y Guillermo Barrios.

Consultada por la repercusión de sus dichos, Ubfal propuso una revisión integral. “Lean y analicen y estudien y mejoren, como tenemos que hacer todos en la televisión”, afirmó, mientras señalaba las diferencias entre la conducción de Casella y la de Edith, mientras calificaba al programa como “bizarro”.

Ante estos cuestionamientos, Edith Hermida se mostró reflexiva. “Al principio dije ‘wow’, y ahora digo ‘está bien’. Ella sabe del tema y es su opinión, yo la respeto”, declaró sobre el análisis de Ubfal en una nota con el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Hermida reconoció las críticas al panel y al momento de transición. “Tiene razón con el panel, algunos no tienen experiencia, pero tienen mucha motivación. Quieren cuidar su espacio”, afirmó al referirse al compromiso de sus compañeros.

Sobre el presente del ciclo, la conductora fue autocrítica: “Estamos todos a prueba. Seguramente va a haber cambios, es un programa que está en gestación, todavía no lo parimos”.

Uno de los puntos de mayor repercusión fue el caso de Luca Martin, panelista señalado en medio de la polémica con Chiche Gelblung. Edith expresó su apoyo: “Pobrecito Luca, dijo lo que podría decir cualquier joven. Estaba muy angustiado. Es amoroso y me pone feliz que forme parte del programa”.

Junto a la salida de Beto Casella y de gran parte de sus panelistas, incluidos Any Ventura, Mariela Fernández, Enzo Aguilar, Ezequiel Campa y otros, una de las despedidas más fuertes que tuvo el programa fue la de Alejandra Maglietti, otra de sus integrantes más reconocidas.

Edith Hermida asumió la conducción de Bendita de forma oficial tras la salida de Beto Casella

“La verdad es que yo la pasé bien, tengo solo agradecimiento con El Nueve. Porque más allá de las cuestiones laborales, lo que sí te puedo decir es que la gente que trabaja en el canal es genial. Y siempre trabajé superbién, superlibre, superfantásticamente con todos, con la técnica, con la gente, con los productores. Yo dejo amigos de toda la vida, hace 15 años que soy empleada del canal”, afirmó la modelo a fines de diciembre en Intrusos.

Sobre las diferencias personales y profesionales con Edith Hermida, otra histórica del programa y que ahora quedará a cargo de la conducción, la panelista aclaró: “Somos amigas. Más allá de los chistes, lo que fuera, cada uno tiene una situación personal y familiar totalmente distinta y una edad diferente también... Si yo no me animo ahora, ¿Cuándo me voy a animar? Entonces, tengo que animarme”.

En cuanto a la relación con Beto, la flamante mamá no dudó en expresar su gratitud: “Yo soy totalmente agradecida tanto a Beto y también al canal. La verdad es que tengo agradecimiento por todos, porque la realidad es que Beto a mí me dio la posibilidad, y siempre lo aclaro, cuando yo empecé a trabajar en Bendita, era Electrostar, estaba estudiando... Me recibí en Bendita. Todas las cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, y Beto me dio la posibilidad, para no perder el hilo, de mostrar una faceta mía que yo de otra manera no hubiera podido, quizás, poder mostrarla”.