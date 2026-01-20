El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

Wanda Nara realizó un descargo respecto de los rumores sobre su presente

Wanda Nara volvió a instalarse en el centro de la conversación digital al publicar un mensaje en X (ex Twitter) en el que abordó los rumores que circularon acerca de su vida personal y financiera. Su estrategia, basada en la exposición directa, le permitió responder punto por punto a las versiones que la involucraron en las últimas horas.

La polémica en torno a las presuntas deudas de la empresaria por infracciones de tránsito cobró notoriedad en los medios y redes. Ante la viralización de la noticia, eligió desmentirla públicamente. Según explicó, “no tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas”.

Nara profundizó en la complejidad que implica gestionar su parque automotor, al señalar que posee 20 vehículos entre Italia y Argentina. Esto, sostuvo, dificulta identificar a cuál de todos corresponde la multa adjudicada en la denuncia mediática. “Voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”, precisó en su publicación.

El posteo de Wanda Nara en el que responde a los distintos rumores sobre su persona

La empresaria también mencionó a los rumores sobre deudas de su domicilio, a lo que destacó que podría estar relacionada con “multas viejas del terreno que ya actualizaron”, desvinculándose así de cualquier responsabilidad directa en las sanciones.

La circulación de versiones sobre una supuesta caducidad de su licencia de conducir motivó otra de sus aclaraciones públicas. La mediática informó: “Con respecto a mi licencia de conducir, la tengo por 10 años”. Descartó así cualquier irregularidad formal.

En relación a su rutina diaria, explicó que no suele manejar porque dispone de un chofer, aunque admitió que los fines de semana disfruta conducir sus propios autos. “Los fines de semana sí me divierte manejar mis autos; saben que soy muy fierrera”, expresó, dejando en claro su afición por los vehículos y su vigencia legal como conductora.

Wanda Nara aclaró que queda muy poco para el final de Masterchef

La propiedad de la mansión en Punta del Este generó otra serie de especulaciones, especialmente en torno a un presunto desalojo de sus hijos. Wanda desmintió categóricamente la información: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano porque es de ellos y volveremos cada fin de semana que podamos”.

La empresaria detalló que la vuelta de sus hijos en barco desde Uruguay obedeció únicamente a razones logísticas: “Mis hijos volvieron en barco porque mis padres traían mis autos que estaban en Uruguay”. Así, descartó versiones sobre problemas de tenencia o propiedad y reafirmó la normalidad en el uso de la residencia familiar.

El plano laboral de Wanda Nara también estuvo bajo la lupa. Frente a versiones sobre posibles dificultades o cambios en su contrato, la empresaria fue contundente: “Renové en el canal por muchos años y mi sueldo es el sustento de mi familia”.

Wanda Nara no se refirió de manera directa al presente de su relación con Martín Migueles (Crédito: RS Foto)

Nara, además, brindó detalles sobre su agenda profesional: aseguró que le queda poco tiempo de grabación en Masterchef y que luego, este año, tiene planificados viajes para la televisión italiana, el cine y la participación en un programa para Netflix. Sumó que posiblemente encuentre un espacio para el reality show para el cual ya firmó contrato y que quedó pendiente. De este modo, subrayó la continuidad y diversidad de sus actividades laborales, así como la estabilidad de sus ingresos.

Las especulaciones sobresua vida sentimental representan un capítulo habitual en su exposición mediática. Esta vez, la empresaria optó por no confirmar ni desmentir de manera explícita una separación o reconciliación con Martín Migueles.

Su respuesta textual fue: “Estoy como quiero estar”, una frase que buscó cerrar el debate sin dar lugar a interpretaciones externas. Así, mantuvo el control sobre la narrativa personal y dejó en suspenso cualquier definición respecto a su situación afectiva.