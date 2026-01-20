Teleshow

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

La conductora se animó a interactuar con sus seguidores y sorprendió con sus frases y con sus actitudes

Guardar
Wanda Nara decidió abrir una
Wanda Nara decidió abrir una pequeña puerta a su intimidad y respondió a las preguntas de sus seguidores

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en medio de una batalla legal y mediática a causa del divorcio millonario que se está llevando adelante en Milán en una historia que involucra a las dos niñas que tienen en común. Si bien ella tiene una tendencia a mostrar el minuto a minuto de su vida en redes, en el último tiempo decidió poner un pequeño freno y enfocarse en lo laboral. Sin embargo, ahora decidió responder algunas preguntas por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en tocar el pasado compartido con Icardi.

¿Cómo estás con Mauro? Relación de padres, digo“, fue la consulta que dejó uno de sus 17 millones y medio de seguidores. La respuesta, en una selfie frente al espejo de su camerino en MasterChef Celebrity, dio cuenta del nuevo presente que están atravesando. “Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”, fue todo lo que contó acerca de su vínculo con el delantero del Galatasaray.

Esta evolución en el vínculo se da luego de un cambio en la defensa legal de Nara y cabe recordar que Mauro en más de una ocasión mostró públicamente su desprecio al abogado anterior.

Wanda aseguró que tiene un
Wanda aseguró que tiene un diálogo más abierto con Icardi (Instagram)

Otras de las preguntas que recibió tuvieron que ver con el cumpleaños de su hija mayor, quien celebró los 11 años con un doble festejo. Si bien no las puede mostrar en sus redes sociales por orden del juez de menores, Wanda detalló cómo pasó la pequeña su día especial. “Ella es mi princesa, hago todo para verla feliz. Estaba feliz con cada regalito que le preparamos con sus hermanos, pude hacerle una fiesta con su familia el domingo y otra ayer, el día que nació. La fiesta será cuando vuelvan al cole de las vacaciones todos sus compañeros”, escribió junto a una foto de sus dos hijas, con el resto cubierto, acompañadas por Emma y Lola, las hijas de Evangelina Anderson, vecinas y amigas.

Sin embargo, un detalle alteró la armonía de esta serie de historias. En esa misma línea, alguien quiso saber si el exdelantero del PSG la había llamado a la niña por su cumpleaños y si le había enviado un regalo, ya que se encuentra en Estambul junto a la China Suárez y los tres hijos de la actriz. “No, nada”, fue la sencilla respuesta que dio la conductora de MasterChef Celebrity. Esta publicación rápidamente fue borrada y fue reemplazada por otra que decía: “Fran me dijo: ‘Mamá, en un deseo de la velita pedí que seas para siempre’”.

La mayor de las hijas
La mayor de las hijas de Wanda pasó su cumpleaños con sus hermanos, su mamá y las hijas de Evangelina Anderson
La pregunta que respondió y
La pregunta que respondió y luego borró
El deseo que pidió la
El deseo que pidió la hija mayor de Nara e Icardi en su cumpleaños

En cuanto a los regalos que recibió la pequeña en su onceavo año de vida, la lista que armó la empresaria fue extensa y variada: “Una caña de pescar, una valija de pesca, un teléfono, cosas para su nueva habitación, set de maquillaje, set de uñas (que ama hacerse) y botas de equitación”.

Siguiendo con el tema de sus cinco hijos, fue consultada por la escolaridad de los mismos; no es menor recordar que Mauro está peleando por la restitución internacional de las dos hijas, que busca que regresen a Turquía. La contestación no dio lugar a dudas y dejó en claro la postura de la presentadora: “Mis hijos hace dos años van a un colegio acá. Aman Argentina. Tiene muchos amigos y a toda la familia acá”.

Cambiando al plano de su vida amorosa, que siempre se encuentra bajo los reflectores por diversas razones, pero en el último tiempo se encuentra dominada por rumores de crisis y separación con Martín Migueles. “¿Cuándo vas a tener un hijo?”, fue la pregunta a la que decidió darle espacio la influencer y la respuesta fue más que clara. Con una foto de Valentino, su hijo mayor, con semblante de pocos amigos, apuntó: "La cara de él lo dice todo“.

A pesar de la RI
A pesar de la RI que pidió Mauro, Wanda volvió a decir que sus hijos seguirán escolairzados en Argentina
La conductora confesó que no
La conductora confesó que no tendría un sexto hijo
Wanda aseguró que no volvería
Wanda aseguró que no volvería a casarse. Sería su tercer matrimonio (Instagram)

Para cerrar, quisieron saber si volvería a contraer matrimonio y fue letal: "What? El 50 % a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y le juramos amor al viento“. De esta manera, eligió abrir una pequeña puerta a su intimidad en medio de los rumores de separación, la batalla legal con Icardi y la constante exposición.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiMaxi LópezChina SuárezMartín Migueles

Últimas Noticias

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

El coreógrafo habló con Teleshow y contó sus emociones por la llegada de Vito, el hijo de Sofía y Santiago Ramundo

La felicidad de Aníbal Pachano

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

En las últimas horas trascendió cómo atraviesa el actor la crisis con su pareja, que se desató luego de que se filtrara el affaire con una joven en España

La angustia de Luciano Castro

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

La pareja de Maxi López publicó imágenes inéditas entre recuerdos de su carrera internacional y momentos íntimos con su familia

“Cuando 2016 es el nuevo

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

La expareja vuelve a compartir trabajo bajo la dirección de Álex de la Iglesia y un gran elenco. Los detalles

En medio del escándalo con

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

El creador de División Palermo homenajeó a la actriz por sus 44 años con un álbum de fotos y una tierna dedicatoria

El romántico saludo de Santiago
DEPORTES
Sean O’Malley confesó: “Este podría

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

El accidente bajo la lluvia que tuvo uno de los debutantes en la Fórmula 1 durante su primera vuelta con el coche del 2026

El momento en el que la estrella de NBA Jimmy Butler sufrió una grave lesión que lo dejará afuera por toda la temporada

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

TELESHOW
La felicidad de Aníbal Pachano

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá intenta captar inversión de

Panamá intenta captar inversión de Suiza y Singapur en Davos

‘Un caballero de los Siete Reinos’ es como ‘Game of Thrones’, pero menos solemne y más divertida

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones y rayas

Un estudio mostró cómo el amor materno deja huella en el cerebro de los caballos