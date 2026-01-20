Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

Wanda Nara decidió abrir una pequeña puerta a su intimidad y respondió a las preguntas de sus seguidores

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en medio de una batalla legal y mediática a causa del divorcio millonario que se está llevando adelante en Milán en una historia que involucra a las dos niñas que tienen en común. Si bien ella tiene una tendencia a mostrar el minuto a minuto de su vida en redes, en el último tiempo decidió poner un pequeño freno y enfocarse en lo laboral. Sin embargo, ahora decidió responder algunas preguntas por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en tocar el pasado compartido con Icardi.

“¿Cómo estás con Mauro? Relación de padres, digo“, fue la consulta que dejó uno de sus 17 millones y medio de seguidores. La respuesta, en una selfie frente al espejo de su camerino en MasterChef Celebrity, dio cuenta del nuevo presente que están atravesando. “Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”, fue todo lo que contó acerca de su vínculo con el delantero del Galatasaray.

Esta evolución en el vínculo se da luego de un cambio en la defensa legal de Nara y cabe recordar que Mauro en más de una ocasión mostró públicamente su desprecio al abogado anterior.

Wanda aseguró que tiene un diálogo más abierto con Icardi (Instagram)

Otras de las preguntas que recibió tuvieron que ver con el cumpleaños de su hija mayor, quien celebró los 11 años con un doble festejo. Si bien no las puede mostrar en sus redes sociales por orden del juez de menores, Wanda detalló cómo pasó la pequeña su día especial. “Ella es mi princesa, hago todo para verla feliz. Estaba feliz con cada regalito que le preparamos con sus hermanos, pude hacerle una fiesta con su familia el domingo y otra ayer, el día que nació. La fiesta será cuando vuelvan al cole de las vacaciones todos sus compañeros”, escribió junto a una foto de sus dos hijas, con el resto cubierto, acompañadas por Emma y Lola, las hijas de Evangelina Anderson, vecinas y amigas.

Sin embargo, un detalle alteró la armonía de esta serie de historias. En esa misma línea, alguien quiso saber si el exdelantero del PSG la había llamado a la niña por su cumpleaños y si le había enviado un regalo, ya que se encuentra en Estambul junto a la China Suárez y los tres hijos de la actriz. “No, nada”, fue la sencilla respuesta que dio la conductora de MasterChef Celebrity. Esta publicación rápidamente fue borrada y fue reemplazada por otra que decía: “Fran me dijo: ‘Mamá, en un deseo de la velita pedí que seas para siempre’”.

La mayor de las hijas de Wanda pasó su cumpleaños con sus hermanos, su mamá y las hijas de Evangelina Anderson

La pregunta que respondió y luego borró

El deseo que pidió la hija mayor de Nara e Icardi en su cumpleaños

En cuanto a los regalos que recibió la pequeña en su onceavo año de vida, la lista que armó la empresaria fue extensa y variada: “Una caña de pescar, una valija de pesca, un teléfono, cosas para su nueva habitación, set de maquillaje, set de uñas (que ama hacerse) y botas de equitación”.

Siguiendo con el tema de sus cinco hijos, fue consultada por la escolaridad de los mismos; no es menor recordar que Mauro está peleando por la restitución internacional de las dos hijas, que busca que regresen a Turquía. La contestación no dio lugar a dudas y dejó en claro la postura de la presentadora: “Mis hijos hace dos años van a un colegio acá. Aman Argentina. Tiene muchos amigos y a toda la familia acá”.

Cambiando al plano de su vida amorosa, que siempre se encuentra bajo los reflectores por diversas razones, pero en el último tiempo se encuentra dominada por rumores de crisis y separación con Martín Migueles. “¿Cuándo vas a tener un hijo?”, fue la pregunta a la que decidió darle espacio la influencer y la respuesta fue más que clara. Con una foto de Valentino, su hijo mayor, con semblante de pocos amigos, apuntó: "La cara de él lo dice todo“.

A pesar de la RI que pidió Mauro, Wanda volvió a decir que sus hijos seguirán escolairzados en Argentina

La conductora confesó que no tendría un sexto hijo

Wanda aseguró que no volvería a casarse. Sería su tercer matrimonio (Instagram)

Para cerrar, quisieron saber si volvería a contraer matrimonio y fue letal: "What? El 50 % a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y le juramos amor al viento“. De esta manera, eligió abrir una pequeña puerta a su intimidad en medio de los rumores de separación, la batalla legal con Icardi y la constante exposición.