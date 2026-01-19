La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Wanda Nara reafirmó su reconciliación con Martín Migueles al compartir cómo disfrutó de un partido de pádel con sus hijos (Instagram)

Pese a que el escándalo por la infidelidad fallida de Martín Migueles a Wanda Nara parecía haber puesto punto final a la relación, el presente de la pareja demuestra todo lo contrario. Apenas dos semanas después de que Maxi López, exmarido de la empresaria, confirmara la ruptura en su programa de Olga, las señales en redes sociales y las imágenes públicas revelan que el vínculo sigue más vigente que nunca.

La confirmación del regreso llegó a través de las historias de la cuenta secundaria de Wanda, donde el domingo se compartieron postales que no dejaron lugar a dudas. La primera imagen mostró a Martín, de espaldas, preparando un asado, un gesto simple pero cargado de simbolismo familiar. A esto se sumó un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: Valentino López, el hijo mayor de Wanda, dejó un comentario en el posteo de Migueles, evidenciando la aprobación de la pareja por parte del círculo íntimo de la conductora.

La escena familiar continuó durante la tarde del lunes, cuando Wanda subió un breve video en el que se pudo ver a sus hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino, disputando un partido de pádel junto a Migueles, quien formaba parte de uno de los equipos. “Ellos”, escribió la conductora junto a un emoji de corazón blanco, reforzando la señal de que el vínculo amoroso no solo se había retomado, sino que volvía a incluir a toda la familia en la cotidianidad.

La foto de Migueles que subió la empresaria en medio de las versiones de reconciliación (Instagram)

Las especulaciones sobre la reconciliación venían acumulándose desde la semana pasada. El miércoles pasado, imágenes difundidas en Intrusos (América TV) mostraron la camioneta de Wanda ingresando al canal, con ella sonriente y Migueles saludando a las cámaras desde el auto, en lo que fue la primera aparición pública conjunta tras días de rumores en torno al estado de la pareja.

El conductor Adrián Pallares fue el encargado de remarcar la importancia de la secuencia. “Primera imagen de Wanda y Migueles juntos nuevamente, después de todo lo que se dijo el fin de semana, que sí, que no, que blanco, que negro”, ironizó al aire, mientras detallaba que Wanda llegaba a Telefe para grabar un nuevo episodio de MasterChef Celebrity acompañada por Martín. Según el ciclo, el empresario la llevó hasta el canal y luego se retiró, dejando en claro la reconciliación o, al menos, la decisión de mostrarse juntos tras los trascendidos.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron juntos a las grabaciones de MasterChef Celebrity poniendo fin a las especulaciones (Intrusos - América)

En el estudio, el gesto fue analizado y debatido por los panelistas, que pusieron el ojo sobre la autenticidad de la reconciliación. “Me llama la atención el cambio de actitud. No siento que sea tan natural. Obviamente, acá hubo un armado”, opinó una de las panelistas.

Pallares, por su parte, recordó los antecedentes de Wanda en el manejo mediático de sus relaciones y la tendencia a jugar con el misterio: “En este programa siempre se dijo que fue un circo. La semana pasada estaba separada, después lo dijimos con Dani (Ambrosino): Se van a ir a grabar juntos, van a aparecer una notita así con un sonido del otro y después vuelven, volvimos. Es el circo de ella”.

Wanda y Martín en la piscina del Chateau Libertador (Instagram)

La noticia impactó en el mundo del espectáculo y reavivó todas las especulaciones. Cuando parecía que la historia entre Wanda y Migueles había llegado a su fin, una serie de imágenes y datos volvieron a cambiar el rumbo del relato. A pocas horas de que la propia conductora confirmara la ruptura públicamente, la pareja fue vista a los besos en la piscina del exclusivo Chateau Libertador, el edificio donde vive Wanda, reavivando las versiones de reconciliación y dejando en claro que, al menos por ahora, la novela sigue sumando capítulos.