Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Al aire del ciclo de Olga, en Mar del Plata, el exfutbolista detalló el momento en el que se grabó el nombre de la conductora. “Fui como un corderito”, bromeó

Maxi López reveló cómo ocultó el tatuaje de Wanda Nara de su mano (Video: Olga)

Maxi López disfrutó de unos días en Mar del Plata junto al equipo de Olga. El martes, emprendió el regreso a Buenos Aires con una doble misión: grabar el programa Masterchef y reencontrarse con sus tres hijos, Valentino, Constantino (Coki) y Benedicto. La agenda familiar y laboral se cruzó en una semana intensa, marcada por emociones y recuerdos.

La historia del tatuaje que une a Maxi López y Wanda Nara parece no tener fin. En una entrevista en Olga, con Nati Jota y el equipo, Maxi recordó entre risas y resignación cómo surgió aquella marca indeleble en su piel. El futbolista revivió el episodio como si aun pudiera sentir la aguja, pero también la presión de una relación que en ese entonces parecía eterna.

Maxi López relató cómo fue que se tatuó a su exmujer en la piel. “Te cuento el contexto. Un día llegó a casa y me dice: Te hice un regalo. Dije: Buenísimo”. Su expectativa aumentó, pensó en un presente sorprendente, tal vez un auto, o tal vez algo pequeño. Pero la sorpresa fue doble. “Lo veo en el fondo a mi tatuador y me dice: ‘Mirá lo que me hice’, y me regala, estaba tatuado mi nombre en su dedo. O sea, ella se tatuó Maxi”, explicó el exjugador. Entre la sorpresa y la ternura, el exfutbolista creyó que el regalo terminaba allí. Pero la historia apenas comenzaba.

Wanda
Wanda Nara y Maxi Lopez cuando eran felices. Hoy la expareja mantiene una batalla dentro y fuera de los tribunales.

La situación dio un giro inesperado. “‘Y ahora te tatuás vos. Ahora te toca a vos’, me dice. Y yo digo, esto no es un regalo para mí. Es una imposición”, confesó Maxi, sincero. Con el humor que lo caracteriza, aceptó la consigna casi sin chistar: “Ahí como un corderito fui y me tatué todo”. El futbolista grabó en su cuerpo el nombre de Wanda, sellando el pacto amoroso de aquel momento.

La pregunta de Nati Jota vino de inmediato: “¿Y le pusiste Wanda y después te lo tapaste?”. Maxi reconoció: “Sí. Después pasó a mejor vida”. El tatuaje, símbolo de un amor que parecía inquebrantable, terminó cubierto bajo nueva tinta bajo el dibujo de una cruz. Wanda también modificó el suyo. Según Maxi, “creo que se puso Mauro arriba del Maxi, muy fuerte”.

Maxi, aun sorprendido con la creatividad de su exmujer, agregó: “Parece que lo tenía tatuado ella acá. Entonces, aggiornó la relación”. Tanto Maxi como Wanda buscaron tapar el pasado en la piel, aunque los recuerdos permanecen y las marcas cuentan otra historia. El episodio dejó claro cómo los gestos de amor, a veces, pueden convertirse en anécdotas insólitas y permanentes.

Mientras revive viejas historias, Maxi atraviesa un presente familiar agitado pero feliz. Su regreso de Mar del Plata a Buenos Aires tuvo un motivo claro: la grabación del ciclo Masterchef. Este viaje le permitió también reencontrarse con sus tres hijos, Valentino, Constantino (Coki) y Benedicto, fruto de su relación con Wanda. El exfutbolista aprovechó cada minuto junto a ellos. La distancia de los últimos años, marcada por conflictos y mudanzas, parece haber quedado atrás, al menos por un tiempo.

Maxi López recuperó la vida
Maxi López recuperó la vida cotidiana junto a sus hijos fruto de su relación con Wanda Nara en su estadía en Argentina (Telefe)

El presente de Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi, transcurre en Suiza junto a su hija Elle y el bebé recién nacido, Lando. Daniela planea su viaje a la Argentina, pero la llegada requiere paciencia. El bebé debe completar su esquema de vacunación antes de subirse a un avión, y ese proceso determina los tiempos familiares. Maxi, mientras tanto, toma otro desafío: la búsqueda de una casa que pueda albergar a toda la familia, un proyecto que lo entusiasma y lo mantiene ocupado.

El cambio de vida resulta notorio para Maxi López. Volver a residir en la Argentina representa una alegría singular. El hecho de poder compartir tiempo completo con sus hijos es una novedad que disfruta al máximo. Durante mucho tiempo, la relación con Valentino, Coki y Benedicto estuvo marcada por la distancia geográfica y los desencuentros. Ahora, el exfutbolista se muestra decidido a recuperar esos momentos y fortalecer el vínculo.

