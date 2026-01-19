Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: “¡Que venga toda Suiza!”

En medio del furor de su participación en los medios, Maxi López adelantó sus planes para asentarse con su familia en el país (A la Barbarossa – Telefe)

El comienzo de 2026 encuentra a Maxi López atravesando una etapa de plenitud renovada, tanto en lo profesional como en lo personal. Tras cerrar un año de grandes logros en la televisión, con su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) y su desembarco en el mundo del streaming, el exfutbolista celebra también la ampliación de su familia junto a Daniela Christiansson. La llegada de Lando, su segundo hijo con la modelo, marcó un final de año distinto y ahora, con el verano en marcha, Maxi decidió dar un paso más: está decidido a establecerse en la Argentina junto a toda su familia.

En plena emisión de A la Barbarossa (Telefe), Maxi fue interceptado por Pía Shaw en las playas de Mar del Plata y Georgina Barbarossa en pleno estudio, quienes quisieron saber cómo sigue su vida familiar. “¿Qué vas a hacer con tu familia?”, le preguntaron. Maxi, emocionado, no dudó en compartir su decisión. “Vienen todos. Es más, hoy tengo que ver una casa que me gustó. Así que vamos a ver... La idea es estar cerca de los chicos. Ella (Daniela) vino tres o cuatro veces a la Argentina, le encantó y va a estar súper bien. Dani es una madraza, hay gente que la está ayudando y que le da una mano, la acompaña. Encontró una casa a cinco minutos de la de los padres. Es una decisión que venía hablándolo con ella hace muchos años, ella es feliz y yo también. Me ha pasado que estuve hasta nueve meses sin poder a mis hijos, pero es una etapa que ya pasó y ahora los veo todos los días”, explicó visiblemente contento.

“A los chicos los veo felices, no hay tensión sexual con Wanda, sino que hay familia de nuevo. A Wanda la veo bien, con ella hay de todo, siempre hay un poco de pimienta. Si ella está contenta, todos los estamos, que haya armonía, que esté con él (Martín Migueles) u otro”, subrayó ante las versiones sobre su estrecho vínculo con Wanda Nara y ante su reconciliación con el empresario.

La adaptación de la modelo sueca a la vida local también fue tema de consulta. “Dani está feliz de venir acá. Estamos hace 11 años, y verla feliz cuando nos fuimos a Suiza, y todas las cosas que pasaban y la familia... Hoy decidimos venir a la Argentina y ella me ve feliz a mí, yo soy feliz por ella. Entonces, creo que al final de todo eso es lo más importante. Eso es lo más importante", aseguró. “Voy a traer hasta mis suegros, que venga toda Suiza a la Argentina. Vamos a tener una casa grande para que vengan todos”, cerró entusiasmado.

En cuanto a su presente profesional, Maxi confesó que encontró otro camino profesional desde su llegada al país. “Estoy descubriendo cosas nuevas de mí mismo con el streaming, con una ficción... La verdad que esto me está llevando bastante tiempo en pensar, por lo que quiero poner el foco y tiempo en los chicos, que son lo más importante”, adelantó ante su agitado presente laboral.

Días antes, el propio López había manifestado en redes sociales su alegría por volver a Argentina. “La Feliz (Mar del Plata) Qué lugar este. Creo que extrañé mucho a mi país”, escribió, mientras disfrutaba de la ciudad atlántica y participaba en el stream de OLGA, en el programa Sería Increíble junto a figuras como Nati Jota, Eial Moldavsky y Toto Kirzner.

La mudanza, sin embargo, se planifica con la responsabilidad de cuidar a Lando, el recién nacido. En diálogo con SQP (América), Maxi fue contundente. “Mi familia va a venir para Argentina. Yo quiero que Lando viaje cuando ya tenga las vacunas, que para mí es importante porque es un viaje bastante largo”, remarcó.

El regreso de Maxi López al país es mucho más que un cambio de residencia: es el cierre de un ciclo marcado por ausencias y la apertura de una etapa en la que el disfrute, el reencuentro y los afectos ocupan el centro de la escena. Y ahora, con la felicidad familiar y la promesa de un futuro compartido.