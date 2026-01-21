Teleshow

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

En una charla íntima, la conductora relató el duro instante que transitó y cómo ese mensaje la ayudó a atravesar el duelo junto a su familia

Guardar
En una charla con Sofi Calvo, Maru Botana habló sobre cómo transitó el duelo por la muerte de su hijo Facundo (HISPA)

En 2008, Maru Botana atravesó el golpe más duro de su vida: la muerte de su sexto hijo, Facundo, cuando apenas tenía seis meses de vida. Con el tiempo, la reconocida cocinera logró abrir su corazón y, frente a las cámaras, reflexionó sobre el dolor, el duelo familiar y el modo en que sus seres queridos atravesaron la pérdida. En una charla íntima con Sofía Calvo para HISPA, Maru volvió a recordar esa etapa y compartió la frase clave que le dijo la doctora del bebé tras su fallecimiento.

Nadie se quedó con la marca de la tristeza. Lo siguieron viviendo y fue un tema recontra hablado. Hicimos de todo. Hoy, hasta los que vinieron después hablan de la muerte de Facu”, explicó Maru, dejando en claro que, en su familia, el dolor nunca fue un tema tabú. La cocinera, recordando las palabras de su marido Bernardo, reafirmó: “Ninguno se quedó como tallado, con una tristeza... No, lo elevaron. Fue el día de la primavera. Entonces, Berni también un día les dijo: ‘No está bueno que lo recuerden a Facu llorando en este día. A él no le va a gustar que le pase eso. Y quedó ahí. Es un tema súper abierto en nuestra familia, en nuestra vida”.

La cocinera recordó que el proceso no fue sencillo. “Fue difícil porque les pasó a mis viejos, se murió en la casa de ellos. Y a ellos sí creo que les quedó como una marca muy fuerte. Por más que lo hablábamos”, explicó frente a la cámara.

“Fue difícil porque les pasó
“Fue difícil porque les pasó a mis viejos", recordó la cocinera al referirse al muerte de su padre (Instagram)

En ese camino de sanación, la frase de la doctora que atendía a Facundo se volvió clave para entender y procesar la pérdida. “Después, también ese trabajo de metafísica... Me decía la doctora: ‘Era obvio que se iba a morir cuando vos no estés. Él buscó el momento para soltar’“, recordó la reconocida cocinera. Y continuó: “Era muy difícil. Yo no sentí culpa de haberlo dejado, pero sí esa sensación de todo lo que me había pasado antes, de cosas raras, de no haberlo escuchado, quizás”.

El duelo fue colectivo y cada integrante de la familia vivió su propio proceso. “El más grande mío me dijo: ‘¿Por qué lo dejaste?’”, comentó Botana. La pregunta, profunda y desgarradora, la llevó a reconfigurar su mirada sobre lo sucedido. “En realidad, también la pensé del lado que por ahí fueron las mejores manos donde lo dejé. Quizás si me hubiera pasado a mí allá, habría sido mucho peor que se hubiera muerto con mis padres. Para mí fue como saber que habían hecho todo”, analizó ante recordar cómo atravesó aquel episodio con su familia.

Calvo sumó una reflexión sobre lo imprevisible de la situación, y Maru coincidió: “Mi papá era médico, entonces también lo trato de revivir. Fue durísimo, pero me quedó la conciencia de que se hizo todo, que tenía que suceder. No fue una situación que hubiéramos dicho: ‘Uh, che, lo podríamos haber evitado’. No”.

A más de una década
A más de una década de la muerte de su hijo, Botana reflexionó sobre cómo atravesó el duelo (Instagram)

La periodista indagó sobre las causas y Maru confirmó: “Fue muerte súbita”. La explicación, directa y sin rodeos, cerró el relato y dejó en evidencia el dolor, pero también el aprendizaje y la fortaleza que la familia construyó en torno a la pérdida.

Con el correr de los años, Maru convirtió la ausencia de Facundo en una historia compartida, en un diálogo abierto y en un recuerdo que, lejos de quedar anclado en la tristeza, se eleva con cada primavera. La cocinera eligió transformar el duelo en amor y en una enseñanza para sus hijos y para quienes la siguen, mostrando que, aun en los momentos más difíciles, la palabra, la familia y la resiliencia pueden ser un refugio y un faro.

Temas Relacionados

Maru BotanaMuerte de FacundoDueloSofía CalvoMuerte súbita

Últimas Noticias

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Al aire del ciclo de Olga, en Mar del Plata, el exfutbolista detalló el momento en el que se grabó el nombre de la conductora. “Fui como un corderito”, bromeó

Maxi López contó la insólita

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

El reconocido humorista de ShowMatch y Sin Codificar vuelve a la pantalla de aire con una renovada propuesta

Pachu Peña regresa a la

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

La empresaria aprovechó su estadía en la Gran Manzana para asistir a una obra de Broadway basada en su personaje favorito

La salida mágica de Antonela

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Tras un incidente ocurrido al inicio de su programa, la conductora reflexionó sobre la aceptación y la autenticidad

El gesto espontáneo de Moria

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

Luego de celebrar su cumpleaños 48, la modelo marcó tendencia con su estilo en un exclusivo resort junto al mar

Pampita apostó por una bikini
DEPORTES
La particular respuesta de Mabppé

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

TELESHOW
Maxi López contó la insólita

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Panamá prohíbe ocho plaguicidas por

Panamá prohíbe ocho plaguicidas por riesgos a la salud y al ambiente

Arctic Monkeys y Harry Styles regresan con nuevas canciones después de varios años de silencio discográfico

La viuda del último sha de Irán dijo que quiere regresar: “La juventud y todo el pueblo iraní serán finalmente libres”

Brasil confirmó que recibió la invitación para participar en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”