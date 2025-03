El conmovedor video de Maru Botana con su hijo Facundo, que falleció hace 16 años: “Nunca antes pude volver a verlo”

Maru Botana recordó a su hijo Facundo

Pasaron diecisiete años desde aquel día en que la vida de Maru Botana cambió con el nacimiento de su hijo Facundo. Pero meses después sufriría un golpe imposible de asimilar: la muerte súbita de su sexto hijo, con apenas seis meses de vida. Desde entonces, cada 5 de marzo, la pastelera revive el dolor más profundo, la ausencia que no se llena, la huella imborrable del nacimiento de ese bebé que partió demasiado pronto.

Este año, como lo hace siempre, Maru le escribió un mensaje. Un texto desgarrador, nacido desde las entrañas del amor y la pena. “Feliz cumple, Facu, felices 17! Qué locura cuánto tiempo pasó!”, comenzó el posteo que compartió en sus redes sociales.

Acompañado por un video, el mensaje es un testimonio de la herida que nunca sana. “Cada vez que se acerca esta fecha mi cabeza, mi cuerpo y todo está distinto. Es como que me pregunto mil cosas”, confiesa. Y luego, la certeza: la respuesta nunca llega, porque la muerte no explica, solo arrebata.

El desgarrador mensaje de Maru Botana el día que su hijo cumpliría 17 años

Pero entre el dolor, se cuela el amor. Facundo estuvo poco tiempo en este mundo, pero dejó una enseñanza. “Después entendí por qué nos querías a todos ahí, y lograste tu misión: tu vida cortita, pero no la de un bebé normal, la de un bebé especial que nos dio amor”. En sus palabras, Maru evocó aquellas miradas, la sensación única de amamantarlo, el constante deseo de Facundo de estar en brazos, su rechazo a la cuna.

Y la revelación: “Nunca antes de estos 17 años pude volver a ver un video tuyo, y hoy no me fue fácil”. Pero lo hizo. Porque este año, más que llorar la ausencia, quiso celebrar la presencia. “Decidí festejarte, celebrar tu presencia en nuestra vida, y de esta manera, para todos los que no te conocieron, sepan quién eras y sos, estés donde estés. Te amo”.

La pérdida de Facundo marcó un antes y un después en la vida de Maru y su familia. En ese abismo de dolor, encontró un inesperado refugio en el cariño de desconocidos. Lo recordó el año pasado en una entrevista en Noche al Dente (América TV), donde se permitió abrir el corazón y contar cómo logró sostenerse en pie tras la tragedia.

“El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos que había un blog de un chico que se llamaba ‘Fuerza Maru’. Ahí me escribía todo el mundo, y fue una súper compañía para mí”, reveló. Cada noche, antes de dormir, leía los mensajes de aliento que llegaban desde todos los rincones del mundo. “Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento. Me llegaban cartas y cartas de todas partes, era impresionante”.

Una de las fotos con que Maru Botana homenajeó a su hijo Facundo

Pero la clave de su fortaleza estuvo en los suyos. En su esposo, en sus hijos. En esa idea de que, aunque la vida duela, hay que seguir. “Eso, mi familia y todo lo que me rodeaba fue como decir… Vamos”. Porque aunque el corazón siga roto, la vida no se detiene. “Me hizo disfrutar minuto a minuto, el día a día, tratar de minimizar los problemas y también por eso quise tener más hijos. Hay que seguir”, expresó con la voz entrecortada.

Y así lo hizo. Tras la muerte de Facundo, Maru y su esposo decidieron agrandar la familia. Llegaron Juan Ignacio e Inés, como un recordatorio de que el amor puede florecer incluso después de la tormenta.

Dicen que el tiempo lo cura todo, pero Maru sabe que hay heridas que nunca cierran. Facundo sigue ahí, en cada recuerdo, en cada cumpleaños sin velas ni torta, en cada suspiro en el que su madre lo busca entre las pequeñas cosas.

Diecisiete años después, el dolor no se apaga. Pero el amor, ese que se niega a morir, sigue intacto.