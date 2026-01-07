Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Allegra optó por un modelo color nude, mientras que Nicole Neumann optó por un vestido largo azul profundo y strapless

La celebración de los 15 años de Allegra Cubero en Punta del Este se consolidó como uno de los eventos sociales más destacados de la temporada de verano. El encuentro reunió a la adolescente y a su madre, Nicole Neumann, quienes captaron atención tanto en el lugar como en las redes sociales por su marcado despliegue de estilo y complicidad. El primer festejo para Allegra fue durante la tarde, y luego apagó las velitas en familia y con amigas.

Las publicaciones difundidas en redes sociales resaltaron el estilismo elegido, transformando la celebración en una referencia para jóvenes y madres, por la sencillez acorde al verano y pero sin perder la elegancia.

Manu Urcera sumó un momento emotivo al bailar el vals con Allegra Cubero, generando gran atención en el entorno familia

Allegra Cubero lució un vestido en tono nude, ajustado al cuerpo y con drapeado suave. El modelo de un solo hombro fue uno de los detalles más celebrados de la jornada. La cumpleañera definió su look como “una elección moderna y delicada, ideal para este tipo de eventos”, reflejando así una propuesta juvenil y sofisticada.

En cuanto a los accesorios, la selección de joyería muy importante que se destaca por sus diseños, esto le sumó un toque distintivo al look de Allegra. El collar de brillantes y los aros con piedras fueron elementos centrales, una elección que la joven consideró fundamental para “elevar el look”. La combinación de maquillaje suave y el cabello suelto completó una imagen juvenil y luminosa, que se alinea con las tendencias beauty actuales entre adolescentes.

Una cena íntima, estilo veraniego y la viralización de un concepto visual. La influencia de madre e hija en los gustos de adolescentes y madres para celebraciones futuras

Por su parte, Nicole Neumann eligió un vestido largo azul profundo, modelo strapless. Su propuesta buscó proyectar elegancia y sensualidad, sin desplazar el protagonismo de su hija. Neumann remarcó a algunas amigas la importancia del color en su elección, el tono elegido no fue casualidad, ya que logró un equilibrio visual perfecto para la postal madre e hija.

La presencia de Manu Urcera, actual pareja de Nicole y padre de su hijo menor, Cruz, marcó uno de los pasajes que más centraron la atención, al bailar el vals con Allegra, lo que sumó un componente emotivo al encuentro familiar. Luego, Nicole Neumann repitió la ceremonia con su hija, completando un ritual que, de acuerdo con los asistentes consultados, resultó especialmente emocionante para los protagonistas y el público.

La fiesta de 15 años de Allegra Cubero en Punta del Este se consolidó como uno de los eventos sociales más destacados del verano

Más allá de los diseños seleccionados, la dupla compartió una impronta visual que generó fuerte repercusión, tanto durante la fiesta como en las imágenes compartidas en sus perfiles digitales.

El festejo se instaló rápidamente como caso de referencia en la moda de eventos familiares. La manera en que coexistieron la personalidad de Allegra Cubero y la experiencia de Nicole Neumann motivó la conversación y la búsqueda de ideas entre otras adolescentes y madres, para diferentes festejos.

Un encuentro lleno de momentos únicos puso a la hija de Nicole Neumann bajo las miradas de la temporada. El estilismo innovador, los gestos de afecto y la intimidad familiar sorprendieron a todos los invitados

Todo había comenzado un rato antes, junto a su núcleo familiar, en un entorno exclusivo de Punta del Este. La joven compartió la ocasión con sus seres queridos en un restaurante, donde la proximidad familiar y el carácter íntimo predominaron desde los primeros minutos de su día especial. La participación activa de Neumann, madre de la homenajeada, quedó marcada por sus palabras en redes sociales.

Entre imágenes del encuentro, la modelo escribió: “Feliz cumple mi amor!!!!”, y poco después sumó: “Laviuuuuu”, según mostró en historias de Instagram. En una de las secuencias difundidas por Neumann, el personal del restaurante llevó una torta con velas, acompañando el momento con canciones familiares.

Fabián Cubero realizó un video con diferentes momentos de su vida junto a Allegra (Video: Instagram)

Indiana Cubero, la hermana mayor, optó por una celebración nostálgica al publicar dos fotografías de la infancia junto a Allegra. “Felices XV te adoro❤️”, indicó Indiana Cubero a través de sus redes, destacando la complicidad y el vínculo que mantienen. Sienna, su hermana menor, también compartió el impacto emocional del evento, al manifestar públicamente: “Feliz cumple XV. Te amo un montón. Te deseo el mejor cumpleaños del mundo”, en un post que incluyó imágenes que recorren la vida y el crecimiento de las hermanas.

Mientras tanto, desde sus vacaciones en Cariló con su pareja Mica Viciconte y su hijo Luca, Fabián Cubero saludó a su hija con un mensaje amoroso y un video compartiendo momentos y travesuras. “Estoy orgulloso de la persona que sos”, escribió el exfutbolista, quien mantiene con Neumann una larga disputa en torno al cumpleaños de la adolescente, que sumó un nuevo capítulo en Punta del Este.