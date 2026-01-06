Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

La hija de Nicole Neumann, Allegra Cubero, festejó su cumpleaños apenas comenzó este martes

Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, inició la celebración de su cumpleaños de 15 en Punta del Este, Uruguay, acompañada de su familia en un ambiente íntimo.

Durante la madrugada del martes 6 de enero, poco después de la medianoche, la joven festejó en un restaurante junto a sus seres queridos. Recibió gestos de afecto y mensajes tanto en el lugar como a través de redes sociales.

La madre de la homenajeada, la modelo Nicole Neumann, compartió varias secuencias del festejo en sus historias de Instagram. En uno de los videos difundidos se ve cómo el personal del restaurante acerca una torta con vela encendida, mientras la familia acompaña la escena con canciones. Allegra estuvo rodeada de sus familiares en los primeros minutos de su día especial.

La participación de Neumann marcó uno de los instantes centrales. La modelo le dedicó mensajes públicos en medio del encuentro, como “Feliz cumple mi amor!!!!”. Poco después, registró un abrazo con su hija y sumó un afectuoso “Laviuuuuu”.

El festejo continuó con mensajes de otras integrantes del clan Cubero-Neumann. Indiana Cubero, la hermana mayor, compartió dos fotos antiguas de ambas y escribió: “Felices xv te adoro❤️”. Este saludo mostró la complicidad y el vínculo entre ellas.

Por su parte, Sienna Cubero, la menor de la familia, dedicó a Allegra estas palabras: “Feliz cumple XV. Te amo un montón. Te deseo el mejor cumpleaños del mundo”. Su publicación incluyó un collage de imágenes que recorren la infancia y el crecimiento de las hermanas.

La elección de Punta del Este y el carácter familiar de la reunión destacaron el significado especial que la ocasión tiene para Allegra. El afecto compartido en la noche y la cercanía demostrada por sus hermanas remarcaron la importancia de los vínculos en este momento de su vida.

El conflicto por la celebración de los 15 años de Allegra Cubero reavivó la tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, con posturas enfrentadas y acuerdos familiares en entredicho. La dinámica de la expareja quedó en evidencia cuando la modelo, interceptada por la prensa mientras organizaba los preparativos en Punta del Este, defendió su decisión de impulsar una fiesta separada para su hija. “Basta con lo de la fiesta. Ella va a tener fiesta con su familia materna, por supuesto. Todos quieren festejar con ella sus 15”, afirmó Neumann a medios presentes, dejando clara su intención de avanzar con la celebración.

La modelo, además, enfatizó que dio libertad a Allegra para extender la invitación a la rama paterna si así lo deseaba. “Tenía esa posibilidad sin problemas, pero bueno no sé. Yo hablo por mi parte nada más”, sostuvo Neumann al abordar el rol de su hija en la mediación entre familias. Desde la perspectiva de Cubero, la irrupción de Neumann representó una ruptura con un acuerdo previo que establecía la división de festejos: la fiesta en manos del exfutbolista y Mica Viciconte, y un viaje especial con la madre.

Cubero describió el pacto original: “La fiesta la íbamos a hacer conmigo y el viaje con la mamá. Fue algo que se pactó desde un primer momento”. El exjugador remarcó la lógica de mantener los eventos por separado en función de la relación actual: “Las familias que terminan bien, lo pueden hacer bien. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Simple”.

Ante la consulta sobre la insistencia de su expareja, Cubero manifestó su incomodidad por el cambio de planes. “No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”, expresó en la misma entrevista, conservando su postura de exclusión de Neumann de la lista de invitados. Cubero apostó por una celebración independiente, a la que definió como “inolvidable” para Allegra y el entorno cercano, con la asistencia limitada exclusivamente a su núcleo familiar.

Neumann, por su parte, continuó con los preparativos junto al diseñador Laurencio Adot, mientras planeó sorpresas para su hija. La fragmentación familiar se reflejó también en la organización de las vacaciones y encuentros importantes del calendario. Cubero compartió las fiestas de Navidad y su cumpleaños con sus hijas, mientras que Neumann planeó recibir el Año Nuevo con ellas y acordó dividir enero por quincenas. A pesar de los acuerdos de calendario, Cubero admitió sus dudas respecto al cumplimiento efectivo de esos plazos y criticó la falta de resolución judicial.

El desarrollo de dos fiestas paralelas para Allegra, con exclusión explícita de la madre por parte de Cubero, y la postura de Neumann de dejar abierta la posibilidad de integración familiar, subrayaron la persistencia del conflicto. Las declaraciones de ambos marcaron un nuevo episodio en la prolongada disputa por la coordinación de eventos familiares y la toma de decisiones unilaterales. “La fiesta la íbamos a hacer conmigo y el viaje con la mamá. Fue algo que se pactó desde un primer momento”, “Las familias que terminan bien, lo pueden hacer bien. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Simple” y “No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”, sentenció Cubero.