Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

El exfutbolista vivió una emotiva noche rodeado por el cariño de sus seres queridos. Las divertidas fotos y los mensajes de amor de la familia

Mica Viciconte mostró la felicidad de los más pequeños de la familia tras la llegada de Papá Noel

Lejos de las peleas habituales y los conflictos familiares, Fabián Cubero y Mica Viciconte celebraron la Navidad rodeados del amor de sus seres queridos, entre ellos, las hijas del exfutbolista, Indiana, Allegra y Sienna. A través de emotivas fotos, la influencer compartió el detrás de escena de una noche especial en la cual la magia y el amor dijeron presentes.

En una de sus primeras stories, Viciconte compartió una contundente foto familiar en la que posaba en cuclillas junto a su hijo Luca. A su espalda, Allegra apoyaba su mano sobre su hombro derecho, delante del arbolito de Navidad. En el otro extremo de la imagen, Fabián Cubero sonreía junto a Sienna e Indiana. La imagen reflejaba el amoroso clima familiar que vivían y el cariño que se tienen.

Las hijas de Cubero, Indiana,
Las hijas de Cubero, Indiana, Allegra y Sienna, expresan su amor familiar con emotivos mensajes durante la celebración navideña (Instagram)

Junto a esta misma foto, las hijas de Cubero expresaron sus sentimientos por su familia. “Los amo mucho”, “Feliz Navidad para todos”, escribieron tanto Sienna como Indiana. En una línea similar Allegra sumó la palabra “Los” junto al emoji de un corazón rojo.

Indiana Cubero junto a su
Indiana Cubero junto a su novio en la fiesta de Navidad (Instagram)

Minutos después, la familia de la influencer y el deportista vivió uno de los momentos más emotivos de esta fiesta, la llegada de Papá Noel. Bajo el instrumental de “We Wish You a Merry Christmas”, Viciconte compartió la emoción de los integrantes más pequeños de la familia al enterarse de la llegada de Papá Noel.

Fabián Cubero y Mica Viciconte
Fabián Cubero y Mica Viciconte celebran la Navidad en familia rodeados de sus hijos e hijas en un ambiente de armonía (Instagram)

Invadidos por la emoción, el clip mostraba cómo los niños corrían por la cocina hacia el living para llegar junto al árbol de Navidad. Impactados, al ver la cantidad de regalos, los pequeños se detuvieron a contemplar la escena, buscando los presentes que tuvieran sus propios nombres. Uno de ellos incluso se tomó su cabeza, al no poder creer la cantidad de bolsas que había en la sala. “Llegó”, escribió Micaela junto al emoji de la cara de Papá Noel.

Otro de los aspectos más llamativos de la noche pasó por el lado de Indiana Cubero. La adolescente de 17 años celebró este día junto a su novio, Thiago Silvero. En las imágenes que compartió en sus redes se podía ver a la joven abrazada junto al jugador de Vélez. “Te amo”, le escribió él en el posteo. “Te amo más”, reaccionó Indiana en su propio perfil de Instagram. Días atrás, Indiana confirmó públicamente su primer romance a través de una publicación en Instagram. La joven eligió esta red social para compartir una imagen junto a Thiago Silvero, jugador de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, acompañada por un mensaje que destacaba el inicio de la relación: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió Silvero. Al replicar estas palabras en su propia cuenta, Indiana compartió abiertamente el vínculo sentimental y se incorporó a la tendencia de su generación de exponer momentos personales en el entorno digital.

Mica Viciconte mostró los regalos
Mica Viciconte mostró los regalos que dejó Papá Noel para toda su familia (Instagram)
La foto familiar de Mica
La foto familiar de Mica Viciconte y Fabián Cubero junto a sus seres queridos (Instagram)

La exposición del vínculo se realizó íntegramente en redes sociales, principalmente en Instagram, lo que responde al modo en que los adolescentes comunican sus historias en la actualidad. En la imagen difundida, Indiana aparece sonriente y cercana a Silvero, demostrando confianza y complicidad. Al difundir la dedicatoria de su pareja, Indiana instaló el tema entre sus seguidores, y marcó una diferencia en la manera en que su generación muestra su vida privada.

El foco de atención también se posó sobre Thiago Silvero. Es defensor en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, considerado una promesa futbolística del club. Silvero renovó su contrato con la institución hace dos semanas, con vínculo vigente hasta 2028, y cuenta con experiencia en selecciones juveniles y el interés de clubes del extranjero. Estos antecedentes refuerzan su perfil dentro de la comunidad deportiva.

Las novedades sentimentales no se detienen en Indiana. Su hermana Allegra Cubero, quien próximamente cumplirá quince años, presentó recientemente a su novio en un video de TikTok. El material sumó miles de visualizaciones y fue acompañado por hashtags que clarificaban el inicio del romance, mostrando también la aceptación familiar: el joven acompañó a Allegra en una reunión íntima del clan Cubero-Neumann. La presentación pública de nuevas parejas refuerza un modelo familiar en el que la vida cotidiana, la felicidad adolescente y la inclusión son visibles en las plataformas digitales.

El momento de complicidad entre

Los dos looks de la

Mauro Icardi mostró cómo pasó

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin

La emotiva Navidad de los
Shaq O'Neal se estrelló contra

El momento de complicidad entre

Cuándo y dónde será la

