Teleshow

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

Luego de la suspensión de la gira por la salud de Keith Richards, la banda analiza diferentes estrategias para regresar a los escenarios. Las versiones de la prensa británica y la opinión de Daniel Grinbank

Guardar
Ronnie Woods, Mick Jagger
Ronnie Woods, Mick Jagger y Keith Richards con los escenarios en pausa. Qué podría pasar con su futuro (DPA VÍA EUROPA PRESS)

A casi diez años de sus shows en La Plata, la posibilidad de que The Rolling Stones regresen a la Argentina generó una ola de entusiasmo entre los seguidores locales, quienes siempre sueñan con la quinta visita al país. En los últimos días, un medio británico reveló que la banda contempla realizar una serie de shows en Buenos Aires, lo que renovó el fervor de los fanáticos que esperan una nueva oportunidad de ver a Mick Jagger, Keith Richards y compañía en acción.

La información publicada por el Daily Mail señala que los representantes del grupo están evaluando las condiciones logísticas y artísticas de una presentación en el país. Este acercamiento se produce en un contexto particular: la reciente cancelación de la gira europea prevista para 2026, oficialmente atribuida a razones de salud de Keith Richards y la aceptación de que los extensos tours son cosa del pasado. Por eso, el concepto de residencia, que supone compartir los conciertos con un extenso período de descanso, gana adeptos dentro de la banda.

La noticia no solo sorprendió a los seguidores europeos, sino que encendió las especulaciones sobre destinos alternativos para la banda en el mediano plazo. Según el periódico británico, la opción de Argentina volvió a ganar protagonismo en la agenda de la banda debido a la histórica relación que mantienen con el público local. Desde su primera visita en 1995, los Rolling Stones han cosechado un fenómeno único en el mundo, algo reconocido por los propios músicos. De hecho, en cada paso por Buenos Aires, los recitales agotaron localidades en cuestión de horas y se transformaron en hitos culturales para varias generaciones.

La posibilidad de que la banda vuelva a tocar en suelo argentino depende de múltiples factores. Entre ellos, el estado de salud de Keith Richards es central. El guitarrista, de 82 años, fue el motivo principal detrás de la cancelación del tramo europeo de la gira 2026. De acuerdo con el comunicado difundido por la banda y replicado por portales internacionales, la decisión se tomó luego de que los médicos recomendaran limitar los desplazamientos y esfuerzos físicos de Richards en los próximos meses. La declaración oficial incluyó una frase contundente: “La prioridad es la salud de Keith”.

Keith Richards en 2024 durante
Keith Richards en 2024 durante el Hackney Diamonds tour en Vancouver, Canadá (REUTERS/Chris Helgren)

El entorno de los Rolling Stones confirmó que, por el momento, no existe un calendario definitivo para el regreso a los escenarios. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción local expresaron su optimismo ante la posibilidad de que el grupo opte por un formato de presentaciones selectas fuera de Europa, entre las que se encuentra Argentina.

La cancelación de la gira europea generó reacciones inmediatas de los fanáticos en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Richards y de incertidumbre sobre el futuro de la banda. En Argentina se abrió la ventana a una oportunidad: la suspensión de los shows en Europa podría abrir espacio para una presentación extraordinaria en Buenos Aires. El entusiasmo se amplificó con el recuerdo de la última visita, en 2016, cuando el Estadio Único de La Plata vibró durante tres noches consecutivas ante más de 150 mil personas.

Ante cada rumor que orbita sobre los Rolling Stones y Argentina, la fuente inevitable es Daniel Grinbank, el productor que trajo a los británicos las cuatro visitas anteriores. Consultado por Teleshow, no ve factible el regreso, al menos en estas condiciones: “Leí la nota del Daily Mail. No estoy enterado de nada. Igualmente me parece imposible”, sentenció.

Mick Jagger y Ron Wood
Mick Jagger y Ron Wood en el Estadio Único de La Plata durante la última visita de los Stones a la Argentina (Ignacio Arnedo)

Quienes ven el vaso medio lleno, o eligen creer a pesar de las evidencias, ven en la producción discográfica de la banda otro elemento a favor. A la celebrada reedición de Black and Blue por los 50 años de su lanzamiento, se le suma la inminente publicación de un nuevo álbum de estudio, que incluirá material inédito y colaboraciones especiales. “Cuando la lengua está en el aire, tú simplemente vas”, declaró Mick Jagger en una entrevista reciente, aludiendo a la energía creativa que aún impulsa al grupo, a pesar del paso del tiempo.

El nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2026, representa un hito en la carrera de la banda. Será el primer trabajo de estudio desde el fallecimiento de Charlie Watts y, según el propio Jagger, incluirá canciones que rinden homenaje al legendario baterista. La producción del disco se mantuvo en secreto durante varios meses, alimentando rumores y expectativas entre los seguidores de todo el mundo. La publicación del álbum podría coincidir con una serie de presentaciones especiales, lo que refuerza la hipótesis de un show en Argentina como parte de las celebraciones por el regreso discográfico.

La combinación de factores —la cancelación de la gira europea, el estado de salud de Richards y el lanzamiento del nuevo álbum— configura un escenario de expectativa para los seguidores argentinos. Aunque todo se maneja en el entorno de las especulaciones, la posibilidad de un reencuentro en Buenos Aires se sostiene en la capacidad sin límites de la banda de rock and roll más grande de la historia, y que se resume en la frase de un allegado a la producción: “Nada está descartado, todo es posible cuando se trata de los Rolling Stones”.

Temas Relacionados

The Rolling StonesKeith RichardsMick JaggerBuenos AiresArgentinaCharlie Watts

Últimas Noticias

Matt Damon y Ben Affleck imitaron el audio viral de Luciano Castro: “Buen día, guapa”

En plena difusión de su última película, los actores se sumaron al fenómeno y replicaron el estilo seductor del argentino

Matt Damon y Ben Affleck

Gastón Pauls cumple 54 años: la profunda reflexión sobre su vida y el regalo que desea recibir

Teleshow conversó con el actor de Nueve Reinas, quien en su día expresó el valor de la gratitud, el acompañamiento y la transformación personal

Gastón Pauls cumple 54 años:

Daniela Celis, invadida por la angustia y la preocupación: “Llevo mi mochilita de conciencia y de culpa”

La ex Gran Hermano expresó las diversas emociones que transita respecto a las gemelas Laia y Aimé, las hijas que tuvo con Thiago Medina

Daniela Celis, invadida por la

El irónico comentario de Lali sobre la participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María

La artista retomó su conocido tuit “Qué peligroso, qué triste”, publicado tras la victoria del mandatario en las elecciones presidenciales, para referirse ahora al festival de Córdoba

El irónico comentario de Lali

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

A los 21 años ya vive de sus redes, pero su camino no fue fácil. Creció con padres separados y sin certezas sobre qué haría en el futuro. Hoy es madre de Sarita, mientras construye su propio lugar en el mundo digital

Morena Miño habla de su
DEPORTES
Colapinto enloqueció tras el histórico

Colapinto enloqueció tras el histórico triunfo de Benavides en el Dakar y lo llenó de elogios: “Así se festeja cuando sos argentino”

La “caravana de camellos” que fue clave para que el argentino Luciano Benavides gane el Rally Dakar por 2 segundos de diferencia

Uno de los futbolistas que Gallardo declaró prescindible en River Plate fue presentado como nuevo refuerzo de Getafe de España

Escándalo en el Rally Dakar: el argentino Manu Andújar denunció que otro piloto cambió el motor e hizo trampa

Polémica en el boxeo argentino: tumbó al rival después de que pararan la pelea por su desorientación y luego fue internado

TELESHOW
Matt Damon y Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck imitaron el audio viral de Luciano Castro: “Buen día, guapa”

Gastón Pauls cumple 54 años: la profunda reflexión sobre su vida y el regalo que desea recibir

Daniela Celis, invadida por la angustia y la preocupación: “Llevo mi mochilita de conciencia y de culpa”

El irónico comentario de Lali sobre la participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

INFOBAE AMÉRICA

La vida social de delfines

La vida social de delfines y ballenas influye en la propagación de enfermedades, según un estudio científico

Yamandú Orsi afirmó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad”

Ursula von der Leyen dijo que el acuerdo Mercosur-UE “traerá trabajo, oportunidades y prosperidad”

“No salieron de Francia”: recuperar las joyas robadas del Louvre sigue siendo prioritario para los investigadores del caso

Panamá supera los 9.9 millones de TEUs movilizados en un año