Los Rolling Stones no vendrán a la Argentina en 2025: los motivos y cuáles podrían ser sus próximos pasos

Ron Wood, Mick Jagger, Keith Richards y el baterista Steve Jordan, reemplazante de Charlie Watts: Los Rolling Stones en el SoFi Stadium de Inglewood, California, una de las paradas del Hackney Diamonds Tour (Foto/Reuters/Mario Anzuoni)

Desde que los Rolling Stones lanzaron su álbum de estudio Hackney Diamonds, en octubre de 2023, la larga legión de seguidores en Argentina puso en marcha una nueva ilusión. Se sabe que no hay patria más stone que la nuestra y cuando en noviembre pasado la banda anunció que iba a dar una gira por Norteamérica, juntaron fuerzas y unieron rituales para soñar con un regreso, a ocho años de sus conciertos en el Estadio Único de La Plata.

Daniel Grinbank, quien trajo al grupo británico en sus cuatro visitas anteriores, estuvo presente el 28 de abril pasado en Houston, en el lanzamiento de la gira. En la víspera, le había confiado a Teleshow qué tenía que ocurrir para que los Stones vuelvan al país. “Cualquier análisis a futuro que pueda hacer hoy es sobre la base de conjeturas sin solidez. Hay que esperar cómo les va esta gira y después ver. Lo que sí creo, es que, en caso de que el balance sea positivo, Sudamérica va a estar en el radar”, dijo el empresario por entonces.

La gira terminó el 21 de julio en Missouri y los conciertos repartidos entre Estados Unidos y Canadá fueron un éxito. Estadios completos, público extasiado y una banda afilada, como si el paso de los años solo le aportara experiencia y los achaques fueran parte de la imaginación. Los 81 años que cumplirá Mick Jagger en dos días, los 80 de Keith Richards y los 77 de Ron Wood fueron apenas números fríos. El calor del escenario los mostró rejuvenecidos, liderando la maquinaria de rock and roll más grande del mundo.

Mick Jagger, Ron Wood y Keith Richards en Houston, la primera parada del tour por Estados Unidos y Canadá (Foto/AP/Invision/Amy Harris)

“¡Eso es todo por el Tour ‘24 de los Stones! ¡Un enorme agradecimiento a todos los que vinieron a ver un espectáculo! Y un agradecimiento especial a todos los músicos excepcionales que acompañan a los Stones en el escenario, además de a todos los miembros del equipo que trabajan tan duro para que esto suceda”, escribió la banda en sus redes oficiales, bajando la persiana para lo que queda del año, y sin dar indicios de lo que ocurrirá.

Con estas cartas desplegadas sobre la mesa, el grupo realizará el balance habitual, sobre el que ordenarán sus próximos pasos. Y según la palabra de Grinbank, América Latina no estará de momento en el radar de los británicos. “Lo evaluaron y no cierran los números”, señaló el creador de DG Experience. “Lamentablemente, optaron por otras plazas más rentables desde lo económico”, agregó.

Grinbank ya tenía el dato, por eso no asistió a la última fecha del tour, donde hubiera marcado presencia y presión a la hora de hacer fuerza por Argentina. “No éramos competitivos como lo habíamos sido, perdimos valor adquisitivo respecto a años anteriores, sumado a que Argentina tiene más impuestos y gravados que otras plazas: el derecho de autor más grande del mundo del 12 por ciento, gravámenes por uso de pantalla, impuesto al cheque del 1,2 por ciento y el costo de River es el mismo que el de un Santiago Bernabéu”, enumera. Otro factor para descartar de momento a América Latina del radar es la distancia existente entre las grandes plazas. “Ellos no querían moverse mucho, y por lo que separa a Buenos Aires de San Pablo, en Europa tenés 10 ciudades”, ejemplifica el productor.

Los fans argentinos en el concierto de Inglewood, California (REUTERS/Mario Anzuoni)

El Viejo Continente aparece como una de las opciones para recibir a los Stones promediando el 2025. Haberse mostrado en excelente forma los alimenta a seguir después de un merecido descanso. “La gira fue fantástica, no hubo ni una queja en los shows, pero no puedo hacer futurología”, dice Grinbank, que ubica a Asia entre las opciones, otro gigante geográfico pero con ventajas desde el punto de vista económico.

Más allá de la magnitud de los Stones como artistas, y del furor que implicaría una hipotética visita al país, el escenario económico en la Argentina se refleja en una cartelera no tan nutrida de visitas internacionales como en años anteriores. “Cada vez más necesitamos vender en cuotas y, aun así. tenemos menos ofertas. El hemisferio norte tiene algo que son los precios dinámicos, por el que las entradas se ajustan a la demanda. Estamos cada vez más lejos, y no es casualidad que haya menos artistas internacionales en Sudamérica”, analiza Grinbank, que por estos días presenta una muestra interactiva sobre la obra de Pink Floyd, que no está ajeno a esta coyuntura: “Todo lo que tiene dólar se vuelve muy difícil, por la falta de certezas”.