Así es la colaboración de Bizarrap con Gorillaz: “Otro sueño cumplido gracias a la música”

El grupo británico liderado por Damon Albarn lanzó “Orange County”, adelanto de su nuevo disco, donde participa el productor argentino

La canción 'Orange County', producida por Gorillaz y Bizarrap, ya está disponible en plataformas digitales y en vinilo de edición limitada

Bizarrap confirmó desde sus redes sociales un avance significativo en su carrera al compartir con sus seguidores la noticia sobre su nueva colaboración, calificándola como “otro sueño cumplido”.

El mensaje había generado una respuesta inmediata en sus canales digitales. Bizarrap optó por mostrar el anticipo de este proyecto, reafirmando así la tendencia de artistas latinos que impulsaron su proyección global mediante alianzas estratégicas.

Bizarrap anuncia colaboración con Gorillaz
Bizarrap anuncia colaboración con Gorillaz y celebra 'otro sueño cumplido' junto a sus ídolos musicales

“Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, destacó el productor oriundo de Ramos Mejía. “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”, agregó Gonzalo Conde, tal su nombre, para lanzar al mundo la canción.

'The Mountain', próximo álbum de
'The Mountain', próximo álbum de Gorillaz, contará con la participación de artistas internacionales como Sparks, Black Thought y Trueno

“Orange County” incluye también a las artistas Kara Jackson y Anoushka Shankar, y fue lanzada junto a “The Hardest Thing”, que se destaca por la inclusión póstuma del baterista Tony Allen, quien falleció en 2020 y cuya voz abre la pieza. La canción explora el dolor y la despedida, sumando una dimensión emocional significativa a la obra.

Ambos ya pueden escucharse en plataformas digitales y en formato físico en vinilo de 7″ de edición limitada. Formarán parte de The Mountain, el noveno álbum de la banda virtual británica capitaneada por Damon Albarn, que contendrá 15 canciones y reunirá una amplia gama de colaboradores internacionales. El equipo de producción, compuesto por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., trabajó en estudios ubicados en Londres, distintas ciudades de la India, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

La música de Bizarrap y
La música de Bizarrap y Gorillaz viaja desde Argentina al mundo con los colores de Vélez Sársfield, el equipo de sus amores

Entre los invitados al nuevo disco figuran Sparks, IDLES, Black Thought y Trueno, otra de las figuras de la escena urbana argentina. El enfoque del álbum es construir un paisaje sonoro diverso, integrando ritmos y voces de diferentes latitudes, y vendrá acompañado de una gira mundial y una exposición inmersiva, lo que fortalece el perfil internacional de su propuesta.

La gira “The Mountain Tour” comenzará en marzo en Manchester e incluirá presentaciones en los principales recintos del Reino Unido e Irlanda. Además, el 20 de junio está previsto el show más grande de la banda en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Previo a la gira, Gorillaz inaugurará la exposición inmersiva House of Kong en Los Ángeles, que podrá visitarse del 26 de febrero al 19 de marzo. La banda también realizará dos actuaciones especiales en el Hollywood Palladium, donde interpretará el álbum completo.

Mundial de Fútbol 2026

Bizarrap manifiesta su deseo de
Bizarrap manifiesta su deseo de que su música forme parte de la banda sonora oficial del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Reconocido por su fanatismo por el fútbol, Bizarrap busca que sus composiciones formen parte del ambiente musical del Mundial 2026. El torneo tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La capacidad de reunir a millones de seguidores de distintos continentes y las sedes elegidas frecen una proyección internacional única para cualquier artista que logre participar en el certamen.

El interés del DJ argentino en estar presente en los estadios donde se disputará la Copa del Mundo ha quedado demostrado en varias ocasiones. Para él, llevar el sonido de su música a todos los escenarios del torneo es una meta artística de amplia relevancia. A este anhelo se suma el respaldo del astro argentino Lionel Messi, quien ha apoyado el proyecto, subrayando el deseo de que la música latina ocupe un espacio durante la cita futbolística más esperada.

Lionel Messi apoya la iniciativa
Lionel Messi apoya la iniciativa de Bizarrap para impulsar la presencia de la música latina en la Copa del Mundo 2026

Cabe destacar que, por el momento, la FIFA mantiene sin cambios la canción oficial del evento. Actualmente, el tema es “Desire”, del dueto entre el británico Robbie Williams y Nicole Scherzinger, quienes lo interpretaron en el sorteo realizado en diciembre pasado en el Kennedy Center de Washington D.C.

