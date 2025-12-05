De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026: Andrea Bocelli: "Nessum Dorma" - Gentileza: Telefé Argentina

El viernes por la tarde, el mundo del deporte y la expectativa futbolera global se detuvieron ante uno de los eventos más esperados: el sorteo del Mundial Estados Unidos 2026. Desde las 14 hora argentina, todas las miradas estuvieron puestas en el Kennedy Center de Washington D. C., donde la ceremonia se inauguró no solo con la promesa de conocer el destino de las selecciones, sino con una puesta artística de alto impacto.

Abrió la jornada el célebre tenor italiano Andrea Bocelli, quien subió al escenario luciendo un elegante traje de pana azul. Con el acompañamiento de una orquesta en vivo, interpretó “Nessun Dorma”, la icónica pieza de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, dotando al comienzo de la gala de un tono profundamente emotivo y marcando la solemnidad del acto.

El italiano, que recientemente tuvo un destacado paso por nuestro país, cautivó a todos con su voz y su presencia escénica con una de esas canciones de todos los tiempos. Solemnidad, elegancia y ojos vidriosos para los primeros instantes del evento.

Sorteo del Mundial 2026: Village People: "YCMA" - Gentileza: Telefé Argentina

Luego del mensaje inaugural de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el clima cambió radicalmente: Robbie Williams y Nicole Scherzinger tomaron el escenario para interpretar “Desire”, anunciado como el himno oficial de la FIFA. Mientras la música elevaba el ánimo de los presentes, las pantallas gigantes transmitían imágenes de hinchas de distintas partes del planeta, celebrando a sus selecciones y sumando color y entusiasmo internacional a la ceremonia. Así, el sorteo comenzó con una combinación perfecta entre emoción y celebración, reflejando el espíritu global del evento.

Un rato más tarde, Lauryn Hill, acompañada por su banda, interpretó uno de sus himnos" Doo Wop (That Thing)" y como sorpresa sus hijos Zion y Joshua Omaru “YG” Marley se subieron junto a ella al escenario y juntos hicieron vibrar al público. El show de la ganadora de 8 premios Grammy fue el más largo de la tarde dedicada al futbol y dejó el escenario listo para lo que el mundo unido por el balón quería conocer: la composición definitiva de cada uno de los grupos.

Luego de develarse el fixture de la máxima cita del fútbol mundial, en la que Argentina jugará contra Argelia, Austria y Jordania, el cierre musical estuvo a cargo de los legendarios Village People, que volvieron a lucir sus icónicos disfraces para interpretar “YMCA”, el himno que los catapultó a la fama mundial en los años 80.

Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretaron "Desire" en la ceremonia realizada en Washington DC

La banda estadounidense hizo bailar y levantar los brazos a todos los presentes en el Kennedy Center, marcando un broche festivo y nostálgico para la ceremonia. Al concluir la presentación, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se puso de pie y los ovacionó junto al público, coronando la apertura mundialista con alegría y espíritu retro.

Por fuera de lo estrictamente futbolístico, la previa al tintineo de los bolilleros dejó algunas perlitas. La previa estuvo a cargo del comediante Kevin Hart y la supermodelo Heidi Klum, quienes pusieron el ritmo inicial al evento y calentaron motores con su energía y carisma, marcando el tono de celebración e inclusión internacional.

Lauryn Hill durante su show en el sorteo del Mundial 2026 (Foto: REUTERS/Stephanie Scarbrough)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue reconocido con el nuevo Premio de la Paz de la FIFA, que tiene como objetivo celebrar “los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y aportan esperanza a las generaciones futuras”.

“Es uno de los mayores honores de mi vida”, dijo el mandatario al recibir el galardón en el Kennedy Center de Washington DC. El premio fue entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al líder de la Casa Blanca por su “acción extraordinaria” para buscar la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania. “El mundo es un lugar más seguro ahora y creo que Estados Unidos lo va a mantener así”, declaró Trump, quien recibió un voluminoso trofeo dorado y una medalla conmemorativa por su gestión de diversos conflictos internacionales.