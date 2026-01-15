Teleshow

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

La diva de los teléfonos habló del escándalo que tiene al cantante español como protagonista y aseguró que “es un caballero”

Guardar
La diva de los telefonos hablo acerca de las denuncias que surgieron en las ultimas semanas contra el cantante (Video: Intrusos- America TV)

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias luego de que el cantante fuera denunciado por abuso sexual por dos colaboradoras. La diva de los teléfonos, que mantiene una amistad de más de cincuenta años con el artista español, fue abordada por un móvil de Intrusos (América TV) y no dudó en expresar su respaldo, destacando la admiración y el cariño que siente por el cantante español, aunque prefirió no opinar sobre la veracidad de la denuncia en sí, distanciándose de la polémica.

Siempre me da besos porque somos amigos hace cincuenta años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero”, comenzó diciendo Susana en el ciclo de espectáculos de América. Consultada sobre si cree que las denuncias son falsas, Susana fue prudente pero firme: “No, no, que ahí ya no me meto, pero Julio es un señor”.

La conductora enfatizó su afecto y admiración por Iglesias: “Además, lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso, me da besos. Yo conocía a la mujer, le dije: ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo, vos sabés’. Ya sabés cómo es, vos sabés cómo es. Todo el mundo sabe como es Julio”.

Con su característico humor y cercanía, Susana cerró el breve diálogo con los cronistas con el singular acento español: “Pues eso”. Con su testimonio, Susana en claro la lealtad hacia Julio Iglesias y la imagen de caballero que tiene de él, marcando su postura en medio de la polémica, pero sin involucrarse en las cuestiones judiciales ni opinar sobre la denuncia en particular.

Susana Giménez forzada a darle un beso a Julio Iglesias

En medio de las denuncias y el debate público sobre Julio Iglesias, una vieja entrevista entre el cantante y Susana Giménez volvió a viralizarse en redes sociales y encendió la polémica sobre los límites del comportamiento en la televisión y el escrutinio público hacia las figuras consagradas. El clip, que tiene 22 años de antigüedad, muestra el momento en que Iglesias ingresa al estudio, sujeta el rostro de la conductora y la besa frente a las cámaras. La reacción de Susana quedó registrada al aire: “Siempre me da beso”, expresó, intentando restarle importancia al gesto.

La incomodidad creció cuando, tras ese primer saludo, Iglesias retuvo a Giménez para darle un segundo beso, mientras ella intentaba apartarse con elegancia y una sonrisa incómoda. A lo largo del segmento, Susana anticipó lo que iba a suceder: “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”, bromeó la conductora, minimizando la situación en vivo.

La respuesta de Iglesias en ese momento también llamó la atención: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal”, dijo el cantante entre risas.

La difusión masiva de este video coincidió con el testimonio de exempleadas de Iglesias, que lo denunciaron por maltratos y control estricto en sus residencias de Punta Cana y Bahamas, lo que sumó nuevas aristas al debate sobre el trato, el consentimiento y el poder en el mundo del espectáculo. Así, la entrevista de hace dos décadas se resignificó en el contexto actual, invitando a la reflexión sobre los límites de la galantería en la televisión y el análisis de conductas que, años atrás, quizás no generaban la misma reacción social.

El resurgir de viejas entrevistas, la viralización de gestos que antes pasaban inadvertidos y las denuncias actuales contra figuras consagradas como Julio Iglesias ponen en evidencia cómo han cambiado los tiempos y la sensibilidad social frente a los comportamientos en el espectáculo.

Temas Relacionados

Susana GiménezJulio Iglesias

Últimas Noticias

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

A días de hablar de su relación con el polista en Almorzando con Juana, la actriz y su nueva conquista fueron captados muy acaramelados

Las primeras fotos de Laurita

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

El comediante y el exparticipante de Gran Hermano se dijeron de todo en las calles de la ciudad costera y reavivaron su vieja pelea

Violento cruce entre Rosita y

El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños número 27 con un homenaje a su papá y una foto inédita

La publicación revela la importancia del lazo familiar en una fecha especial, cargada emoción por la recuperación de su salud

El hijo de Christian Petersen

Se viralizó un video con una nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con una similitud inesperada

La actriz de Casi Ángeles se habría inspirado en una entrevista vieja de la conductora de MasterChef para definir su relación con Mauro Icardi. Las frases idénticas que llamaron la atención de sus seguidores

Se viralizó un video con

Murió a los 69 años Rubén Patagonia, figura clave del folclore y referente cultural del sur argentino

Con su arte y su compromiso por los pueblos originarios, marcó a músicos de diferentes estilos y colaboró con figuras como León Gieco y Ricardo Iorio. Su paso por el cine y su legado

Murió a los 69 años
DEPORTES
Sorpresa en la Premier League:

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

TELESHOW
Verónica Albanese contó las incómodas

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños número 27 con un homenaje a su papá y una foto inédita

Se viralizó un video con una nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con una similitud inesperada

INFOBAE AMÉRICA

Emergencia energética en Ucrania: una

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

“¿Qué sentido tiene?”: la canción que Mick Jagger dijo que no hacía falta versionar

Viceministro de Transporte asegura que se buscan mecanismos para incentivar sustitución de buses