Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

La diva de los telefonos hablo acerca de las denuncias que surgieron en las ultimas semanas contra el cantante (Video: Intrusos- America TV)

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias luego de que el cantante fuera denunciado por abuso sexual por dos colaboradoras. La diva de los teléfonos, que mantiene una amistad de más de cincuenta años con el artista español, fue abordada por un móvil de Intrusos (América TV) y no dudó en expresar su respaldo, destacando la admiración y el cariño que siente por el cantante español, aunque prefirió no opinar sobre la veracidad de la denuncia en sí, distanciándose de la polémica.

“Siempre me da besos porque somos amigos hace cincuenta años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero”, comenzó diciendo Susana en el ciclo de espectáculos de América. Consultada sobre si cree que las denuncias son falsas, Susana fue prudente pero firme: “No, no, que ahí ya no me meto, pero Julio es un señor”.

La conductora enfatizó su afecto y admiración por Iglesias: “Además, lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso, me da besos. Yo conocía a la mujer, le dije: ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo, vos sabés’. Ya sabés cómo es, vos sabés cómo es. Todo el mundo sabe como es Julio”.

Con su característico humor y cercanía, Susana cerró el breve diálogo con los cronistas con el singular acento español: “Pues eso”. Con su testimonio, Susana en claro la lealtad hacia Julio Iglesias y la imagen de caballero que tiene de él, marcando su postura en medio de la polémica, pero sin involucrarse en las cuestiones judiciales ni opinar sobre la denuncia en particular.

Susana Giménez forzada a darle un beso a Julio Iglesias

En medio de las denuncias y el debate público sobre Julio Iglesias, una vieja entrevista entre el cantante y Susana Giménez volvió a viralizarse en redes sociales y encendió la polémica sobre los límites del comportamiento en la televisión y el escrutinio público hacia las figuras consagradas. El clip, que tiene 22 años de antigüedad, muestra el momento en que Iglesias ingresa al estudio, sujeta el rostro de la conductora y la besa frente a las cámaras. La reacción de Susana quedó registrada al aire: “Siempre me da beso”, expresó, intentando restarle importancia al gesto.

La incomodidad creció cuando, tras ese primer saludo, Iglesias retuvo a Giménez para darle un segundo beso, mientras ella intentaba apartarse con elegancia y una sonrisa incómoda. A lo largo del segmento, Susana anticipó lo que iba a suceder: “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”, bromeó la conductora, minimizando la situación en vivo.

La respuesta de Iglesias en ese momento también llamó la atención: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal”, dijo el cantante entre risas.

La difusión masiva de este video coincidió con el testimonio de exempleadas de Iglesias, que lo denunciaron por maltratos y control estricto en sus residencias de Punta Cana y Bahamas, lo que sumó nuevas aristas al debate sobre el trato, el consentimiento y el poder en el mundo del espectáculo. Así, la entrevista de hace dos décadas se resignificó en el contexto actual, invitando a la reflexión sobre los límites de la galantería en la televisión y el análisis de conductas que, años atrás, quizás no generaban la misma reacción social.

El resurgir de viejas entrevistas, la viralización de gestos que antes pasaban inadvertidos y las denuncias actuales contra figuras consagradas como Julio Iglesias ponen en evidencia cómo han cambiado los tiempos y la sensibilidad social frente a los comportamientos en el espectáculo.