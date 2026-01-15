Mario Pergolini le armó la lista de regalos a Lali Espósito y Pedro Rosemblat por su boda

Mario se permitió sugerir la lista de regalos para la pareja

Ya es una de las noticias del verano: Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento. En medio de sus vacaciones en Brasil, la pareja comunicó su decisión luego de casi dos años de relación. La cantante lo publicó en un tierno posteo cargado de fotos luciendo su anillo de compromiso y la sencilla frase “Nos casamos”. Y entre las muchas reacciones que generó la boda, también se sumó Mario Pergolini, para sugerirle desde su Instagram una lista de posibles regalos.

En la primera imagen del anuncio, Lali aparece emocionada, con gafas doradas y camiseta blanca, luciendo el anillo en su mano izquierda y una expresión de alegría que refleja el especial momento. En otra foto, se la ve junto a Pedro en la playa, abrazados y sonrientes bajo el sol, mientras ella apoya la mano —y el anillo— sobre el rostro de su futuro esposo. También compartió un plano detalle del anillo: una pieza de oro con dos piedras, una cuadrada y otra redonda, de diseño original y delicado.

Lali muestra el anillo de compromiso

Con humor y con sarcasmo, bien a lo Pergolini, Mario mira a cámara y dice: “Estoy de vacaciones... La cosa es que me enteré de que ¡¡¡¡¡Lali se va a casar con Pedro!!!!! ¿No es que la gente ya no se casaba? Además, Lali había dicho esto -muestra un tape-: ‘No me veo casada ni en pedo, guarden este tape. Te juro por dios que no me veo para nada en ese lugar’ Entonces me imagino que Pedro, envalentonado, le habrá ofrecido matrimonio sabiendo que no iba a agarrar... Y va que la agarra: ¡se querrá matar! Así que imagino que será un fiestón con todos los amigos que tienen: bailarines, peronistas (por Pedro)... A mí no me inviten... O sí, invitenme, total no voy a aceptar... Bah, no sé, qué sé yo... Creí que era una generación que no se casaba, no importa".

“Lo que sí, empecé a buscarle regalos. Treinta ideas para regalar: 3 Días por Europa, pero estos chicos ya fueron a Europa un montón de veces, son casi ricos, bah, me imagino, son laburadores. ¿Esto me parece poco, no? Una noche de pasión... Lali, Pedro, por favor, si ven esto comentenmé... ¿Díganme qué quieren? ¡Una picada! Claro, una picada no estaría nada mal, ¿no? Lampara personalizada, uhhh, una grasada. ¡Y esto me encantó! ¡La rosa de la Bella y la Bestia! Ella es bella y él es bestia. Ah, una cafetera. Pero tendrán. ¿Tomarán café? El sí, ella no por los dientes, se le ponen negros. El porta alianzas para llevar los anillos...En fin, qué relalarle a estos dos, ¿no? Linda pareja. Me gusta. ¿Saldrán peronistas los hijos? Habrá que ver que pasa con eso dentro de un tiempo...“ Para terminar mirando a cámara con un “¡Que sean felices!"

Más pruebas de una boda que sorprendió a todo el mundo

Tras el anuncio de la pareja, sus redes sociales se colmaron de mensajes. Luck Ra, por ejemplo, se ofreció para hacer un show en la boda a cambio de “un fernet”. Lo mismo sucedió con Cazzu, que añadió: “me sumo”. En esa misma línea Mery Granados escribió: “¿Puedo cantar mientras caminan al altar porfi?“. Candela Vetrano y Rocío Igarzabal, íntimas amigas de Espósito, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Adrián Lakerman, compañero de Pedro en Gelatina, Carla Conte, Benjamín Vicuña, Martín Garabal, fueron algunos de los famosos que reaccionaron a la feliz noticia, que en tan solo media hora llegó a los 300 mil me gustas en Instagram.

De vacaciones en Brasil, la pareja decidió anunciar su casamiento

