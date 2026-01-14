Teleshow

Las reacciones al emocionante anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Qué fiestón se viene”

Las redes se llenaron de mensajes de felicitación y muestras de entusiasmo tras la confirmación del enlace entre la cantante y el conductor, con reacciones de colegas, seguidores y figuras del espectáculo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento en Instagram con fotos íntimas y el esperado anillo de compromiso

En medio de sus vacaciones, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan, y lo hicieron con la sencillez que caracteriza a la pareja: una serie de fotos íntimas y espontáneas, y una frase breve pero contundente que lo dijo todo. “Nos casamos”, escribió la cantante, acompañada por un emoji de anillo.

El posteo, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la artista y posteriormente también compartida con el comunicador, mostró distintas postales del momento. En la primera imagen, Lali aparece emocionada, con lentes de sol dorados y una remera blanca, luciendo el anillo de compromiso en su mano derecha. En otra, se la ve junto a Pedro en la playa, abrazados, sonrientes, con el mar de fondo, mientras ella apoya la mano, y el anillo, sobre el rostro de su futuro esposo. El carrete se completa con fotos desenfocadas, nocturnas y festivas, un brindis con copas de vino rosado y un plano detalle de la joya: una pieza de oro de diseño minimalista, con dos piedras, una cuadrada y otra redonda.

El anillo de compromiso de
El anillo de compromiso de Lali Espósito es de oro, de diseño minimalista, con dos piedras, una cuadrada y otra redonda

La repercusión fue inmediata. En menos de una hora, la publicación superó ampliamente los cientos de miles de “me gusta” y se llenó de comentarios llenos de emoción, sorpresa y cariño. Fanáticos, colegas, músicos, actores, periodistas e influencers celebraron la noticia con mensajes que oscilaron entre la ternura, el humor y el entusiasmo por la boda que se viene. Uno de los más comentados fue el de Luck Ra, que apeló a su clásico desparpajo: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”, desatando risas entre los seguidores.

En la misma sintonía festiva, Candela Vetrano celebró la noticia anticipando lo que vendrá: “¡Qué fiestón se viene!”, mientras que Esteban Lamothe optó por un mensaje breve pero cargado de afecto, acompañado por corazones rojos. Claudia Villafañe escribió: “Felicitaciones a los dos. Mucho amor”, un mensaje que rápidamente sumó miles de “me gusta”. También Benjamín Vicuña reaccionó con emojis de corazones, dejando en claro su alegría por la pareja.

El anuncio de boda de
El anuncio de boda de Lali y Pedro desató una ola de reacciones de fanáticos, colegas y celebridades en las redes sociales
Mensajes de felicitación y humor
Mensajes de felicitación y humor se multiplicaron en el post, con artistas como Luck Ra bromeando con tocar en la boda
Figuras como Candela Vetrano, Claudia
Figuras como Candela Vetrano, Claudia Villafañe y Benjamín Vicuña celebraron el compromiso con mensajes emotivos y corazones

Una de las respuestas más emotivas fue la de Gianinna Maradona, quien expresó: “¡Felicidades, muchachos!”, celebrando el anuncio con entusiasmo. En tanto, La Joaqui resumió el sentir general con un grito virtual cargado de emoción y corazones. Entre los mensajes más cercanos al círculo íntimo de la cantante, se destacó el de Morena Fernández Quinteros, amiga de Lali, que escribió con tono cómplice: “A buenooooo… ¡Notición!”, dejando en evidencia la sorpresa y la felicidad compartida por la noticia.

Blender comentó: “¿Nos invitan? Nos da FOMO”, mientras que Fede Popgold fue directo: “Me fascina”. Desde el universo musical y actoral, Celeste Cid celebró con entusiasmo, al igual que Lula Bertoldi, quien escribió: “Son hermosxs, felicidades”. A su vez, Graciela Borges sumó aplausos virtuales, aportando un gesto de elegancia y reconocimiento.

La emoción y la alegría
La emoción y la alegría dominaron los comentarios, donde amigos íntimos y fans expresaron su sorpresa y felicidad por la pareja
El anuncio reforzó la popularidad
El anuncio reforzó la popularidad de Lali Espósito y Pedro Rosemblat como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo
La publicación del casamiento superó
La publicación del casamiento superó cientos de miles de “me gusta” en menos de una hora, afianzando el impacto viral de la noticia

Mónica Antonópulos, por su parte, puso: “Con casorio ó sin el, amor del bueno el de ustedes. Hermosa Lali”. Marina Bellati, Nazarena Di Serio, Santi Talledo, La Barby, Cami Jara, Juanita Groisman, Alan Lez, Conociendo Rusia, Lucila “La Tora” Villar, Ofelia Fernández, Pepe Ochoa, Carla Conte, Taichu y Evitta Luna también fueron algunas de las figuras conocidas que les dejaron su mensaje de felicitación a la pareja.

Los comentarios, que siguen acumulándose minuto a minuto, sobre todo los de los fans que siguen cada paso que dan los futuros casados, reflejan no solo la popularidad de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, sino también el cariño transversal que despiertan como pareja. Entre bromas, promesas de shows improvisados y mensajes de amor sincero, el anuncio de su casamiento se consolidó como uno de los momentos más celebrados del año en las redes sociales.

