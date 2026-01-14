Teleshow

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos al lado del mar en Mar del Plata

La pareja sigue disfrutando de su verano en La Feliz y en medio de los compromisos laborales de ambos pasan el tiempo a la orilla del mar

Fede Bal y Evelyn Botto
Fede Bal y Evelyn Botto consolidan su relación este verano en Mar del Plata (RSFotos)

Fede Bal y Evelyn Botto se consolidaron como una de las parejas más comentadas de la temporada en Mar del Plata, y su romance quedó registrado en una postal que refleja el clima de disfrute y relajación que viven juntos. En pleno verano marplatense, entre funciones de teatro, compromisos mediáticos y jornadas ajetreadas, ambos aprovecharon para desconectar y regalarse un día de playa donde la complicidad y el cariño fueron protagonistas.

La foto, difundida por la cuenta de Pochi de Gossipeame en Instagram, muestra a Fede y Evelyn besándose en la orilla del mar, con las olas rompiendo bajo sus pies y el cielo azul de fondo. La pareja se mostró muy cariñosa, intercambiando sonrisas, abrazos y gestos de ternura sin reparo ante las miradas ajenas. La escena transmite la frescura y autenticidad de quienes viven su historia con naturalidad y disfrutan del presente.

Fede Bal y Evelyn Botto
Fede Bal y Evelyn Botto afianzan su amor en las playas de mar del Plata (Instagram)

En cuanto a los looks, ambos eligieron outfits playeros en tonos oscuros y con mucho estilo personal. Fede lució un traje de baño negro y una gorra con la visera hacia atrás, dejando ver la gran cantidad de tatuajes que cubren sus brazos, espalda y piernas, y optó por lentes de sol deportivos. Evelyn, por su parte, combinó un top negro y un short deportivo con rayas laterales, sumando gafas oscuras y el cabello suelto al viento. Sus tatuajes, visibles en brazos y piernas, completaron el look y resaltaron la personalidad de ambos.

En medio de galopante romance, Fede Bal y Evelyn Botto se mostraron en la playa (Instagram)

El viento y la luz natural sumaron espontaneidad a la imagen, mientras la pareja se mostró sonriente, en conexión y ajena al bullicio de la playa y la atención mediática. Las fotos, que rápidamente se viralizaron, confirman el gran momento sentimental que atraviesan Fede Bal y Evelyn Botto, quienes no dudan en mostrarse juntos y disfrutar a pleno de la temporada, el verano y la energía de Mar del Plata. Entre risas, besos y caminatas a la orilla del mar, la pareja convirtió un simple día de playa en una postal de romance y complicidad, sumando frescura al verano teatral en la costa atlántica.

Días atrás, el propio Fede fue quien compartió un breve video en sus historias, donde se los vio disfrutando de la jornada veraniega. “Venimos a la playa. Qué bien te queda la arena, bolu...”, le dice él, divertido. Evelyn, por su parte, responde con humor: “Sí, me encanta la vida al aire libre”. Fede no escatima en elogios: “Estás buenísima. Estás muy linda vos. Esta es la cara de una mujer de verano. Viviendo en la arena”. Entre risas, Evelyn le retruca: “No soy del día, no es lo mío del día”. Y él cierra el intercambio con una sonrisa: “Las curvas del verano”.

Pero la escena no quedó solo en la pareja. La madre del actor, Carmen Barbieri, también se sumó a la historia y, desde su propia cuenta de Instagram, compartió una foto de Fede y Evelyn juntos. “¡Qué pareja! ¡Gorosito! ¡Vamos!”, escribió Carmen, dejando en claro su apoyo y su clásico sentido del humor ante la flamante relación de su hijo, quien en más de una ocasión quedó envuelto en un escándalo por sus vínculos con las mujeres con las que sale.

La conductora le dedicó unas
La conductora le dedicó unas tiernas palabras desde su cuenta (Instagram)

El visto bueno de la mamá de Bal llegó en un momento clave. Apenas la semana pasada, Fede y Evelyn habían vivido una situación incómoda en vivo, durante un móvil para el programa Con Carmen (El Nueve), justo después de que él fuera invitado en Tapados de laburo, el ciclo de streaming de Olga que Evelyn conduce en La Feliz. “Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, le reclamó Carmen, minutos después de tirarse al piso implorando que su hijo accediera a una entrevista.

