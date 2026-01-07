Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

La pareja dio un móvil para el ciclo de la conductora y los bombardeó con sus preguntas (Video: Con Carmen/ El Nueve)

Hace pocas semanas que Fede Bal y Evelyn Botto dejaron de ocultarse y se presentan frente a todos como pareja. Luego de los días que pasaron en Nueva York para las fiestas, la pareja regresó al trabajo y desde un móvil en Mar del Plata charlaron con Carmen Barbieri. Siempre dueña de un ácido humor, aprovechó para dedicarles una serie de reclamos y hasta mencionó a una ex del actor que era, ni más ni menos, que la notera de su programa.

Los actores dieron un móvil para Con Carmen (El Nueve), justo después de que él fue el invitado de Tapados de laburo, el ciclo de streaming de Olga que ella conduce en La Feliz. “Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, comenzó, minutos después de que se tiró al piso implorando para que Fede se preste a una charla para su programa. “Nunca me voy a escapar en la vida de vos, mamá. Solamente que hay mucha gente”, afirmó él, entre la muchedumbre mientras su pareja se encontraba haciéndose fotos con los fanáticos.

“¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!“, le pidió Fede Bal a Evelyn Botto en un móvil con Carmen Barbieri (Con Carmen, El Nueve)

“Estoy un poco desesperada porque Eve se fue y no me quieren dar la nota. ¿A ustedes dos qué les pasó? ¿Algún problema personal conmigo?”, indagó Carmen, en plan dramático. “Todos queremos darte nota, mamá. Hay mucha gente”, se excusó él. “Pero la gente no es tu madre”, lanzó ella en contrapartida, al borde de la carcajada. Ante la insistencia de su madre para que sea parte del móvil, Fede terminó a los gritos entre la gente: “¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!“.

Finalmente, la actriz y cantante se reunió con su novio y le dio una nota al programa. “Me arrodillé y todo en el estudio para que me den una nota los dos. Aunque sea un ‘hola’”, comentó, mientras Federico trataba de apaciguar tanta intensidad de su mamá. “Es mucho, no era para tanto”, murmuró, mientras Carmen nombraba a Evelyn como “mi nuera”.

“No van a poder cenar conmigo nunca porque están muy ocupados", se despachó Carmen Barbieri. "En febrero, mamá. Dejá de joder. Cuando vengas acá nos vamos a comer unas rabas, unos pescados", exclamó Fede Bal

“Estamos rebien. Acabamos de hacer una nota relinda en Olga. Vino a charlar un rato, jugamos, gané y estamos acá compartiendo el verano después de un viaje relindo y de pasar Navidad”, comentó Evelyn. “¿Vos vas a darte una vuelta por acá? Porque Mar del Plata te extraña", le preguntó ella, con complicidad. “¿Vos vas a estar cuando yo vaya? Porque el tema es si va a haber lugar cuando yo vaya. No en la misma cama, digo en una habitación", volvió a la carga Carmen. “Yo estoy todo el mes acá. Siempre hay lugar para vos”, destacó Evelyn.

“¿En algún momento va a haber una comida de los tres?“, preguntó uno de los panelistas del ciclo de El Nueve, tensando aún más la conversación. “Tenemos ganas. Claro, sí cuando podamos. Venimos de vacaciones y después se empalmó con Mar del Plata”, señaló él, haciendo que su madre le lance una chicana. “No van a poder nunca porque están muy ocupados”, se despachó. “Febrero, mamá. Dejá de joder. Cuando vengas acá nos vamos a comer unas rabas, unos pescados. Febrero. Somos gente que trabaja, mami”, contestó Federico ya perdiendo la paciencia.

“Me encanta esta pareja. ¿Saben por qué me gustan? Dense un pico para cerrar", les pidió Carmen Barbieri a Fede Bal y Evelyn Botto

¿Cuál fue la reacción de la capocómica? “Para lo que necesites yo siempre estoy”, sentenció, mientras se ofrecía a cocinarles y Evelyn se mostraba entusiasmada. “Yo estoy para un pastel de papas”, le dijo, para buscar suavizar el clima y aclarar que no convivía con Federico. “Yo vivo con mis compañeros de Olga. Con Tapados de laburo tenemos una casa y Fede tiene la suya. Yo voy a visitarlo bastante”, cerró.

Para el final, la conductora les pidió que se besen y terminó lanzándole un dardo a su hijo. “Me encanta esta pareja. ¿Saben por qué me gustan?... Dense un pico para cerrar. De esos... Lo que más deseo es que sean felices los chicos”, exclamó, mientras ellos se besaban y terminaban el móvil.

Ya sin Fede y Evelyn escuchando, le agradeció a su notera, Julieta Roque, la misma periodista con la que el actor fue captado besándose en un after de los Martín Fierro 2025, pocos días antes de oficializar su relación con la figura de La Sirenita. “Qué laburo, Juli. Hay que estar ahí y ser la ex”, disparó, para culminar con un mea culpa y soltando un “¡Qué mala!”, para finalizar, tentada de risa.