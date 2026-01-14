Teleshow

Ángel de Brito salió a responderle a María Fernanda Callejón: “Que se refugie en la ficción”

El conductor de LAM y la actriz elevaron el tono de su enfrentamiento con duras frases y acusaciones cruzadas. La respuesta del periodista

El conductor de LAM cruzó a la actriz desde el ciclo de Vero Lozano (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Desde hace unos meses Ángel de Brito y María Fernanda Callejón vienen manteniendo varios encontronazos. Este miércoles el conductor de LAM (América TV) no ocultó su fastidio y fue contundente al afirmar que la actriz “inventa situaciones, está buscando polémica”.

El enfrentamiento se intensificó luego de que Callejón en La mañana con Moria (Eltrece) lo llamara “narcisista, misógino y lleno de veneno”. En una nota con Cortá por Lozano (Telefe) De Brito cortó cualquier posibilidad de reconciliación: “No conozco su casa ni la quiero conocer, ni la de Coppola, nada”, sostuvo en el ciclo de Vero Lozano.

Para el conductor, el comportamiento de la panelista responde a una estrategia deliberada para obtener visibilidad. “Me parece que necesita levantar un programa y está buscando un poco de polémica”, expresó el periodista, quien además remarcó que Callejón “se la pasa interrumpiendo a Moria Casán en su programa”.

De Brito, lejos de bajar el tono, ironizó sobre la exposición mediática de Callejón: "Que se refugie en la ficción"

De Brito, lejos de bajar el tono, ironizó sobre la exposición mediática de Callejón: “Que se refugie en la ficción”, disparó en referencia a los cruces públicos de la actriz con otras figuras del espectáculo, como Cinthia Fernández con la que confrontó en el mismo ciclo de Moria, y Natalie Weber.

El conductor de LAM también sugirió que su excompañera debería hacer autocrítica por los conflictos generados dentro del panel. “Ella también tuvo un cruce con Cinthia Fernández y debería reconocer que podría estar haciendo algo mal”, comentó. Consultado sobre la posibilidad de limar asperezas, De Brito fue tajante: “Ni de casualidad”, sentenció.

Finalmente, el periodista cuestionó el modo en que Callejón mantiene su presencia televisiva: “Si tu única forma de estar en un panel es peleando, hay que ver si le sirve a largo plazo”, reflexionó sobre la exposición de la actriz.

Las panelistas de Moria Casán expusieron al aire sus diferencias en un encendido debate sobre los límites en los medios (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

En el ciclo matutino de Moria Casán se enfrentaron María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández, luego de que la primera criticó a Ángel de Brito. Durante el programa, Callejón describió su experiencia con el conductor y sostuvo que “se mete en el barro siempre y mete fichas” y que “no para de enterrarme y descalificarme”. Para la exvedette, este comportamiento constituye “mobbing”, diferenciando el término del bullying escolar: “Bullying es en el contexto del colegio, pero vamos a poner mobbing porque es en el contexto laboral”.

“Sistemáticamente, me está dando hace tiempo, lo cual a mí, te juro, ya me causa gracia, porque además repetís como un loro. Cambiá el chip. Sos espejo. Todo lo que estás diciendo habla más de vos que de mí”, se despachó. Remató con una frase que buscó quitarle peso a los ataques: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”.

En ese clima, Moria Casán optó por ceder la palabra a Cinthia Fernández, quien defendió la legitimidad de opinar sobre otros sin que eso implique misoginia. Según Fernández, “me parece que una persona que opine no la convierte ni en misógino ni en nada por el estilo. Nosotros estamos sentados acá y opinamos de todo el mundo y también es lo que él ve y me parece que es respetable su postura”, dijo aludiendo a su experiencia junto a Ángel de Brito en LAM.

"Sistemáticamente, me está dando hace tiempo, lo cual a mí, te juro, ya me causa gracia, porque además repetís como un loro. Cambiá el chip. Sos espejo. Todo lo que estás diciendo habla más de vos que de mí", se despachó

El intercambio se intensificó cuando Callejón preguntó de manera directa: “¿Vos respetás que denigre a una mujer?”. La influencer negó que hubiera descalificación: “No, para mí no te denigró, para mí opinó. Opinó de tu trabajo”. El ida y vuelta escaló rápidamente cuando Callejón espetó: “Es mi momento, y lo tengo que desarrollar yo. Y sabés qué, me estás atacando a mí”. Fernández, sin ceder terreno, replicó: “Pero la señora conductora me preguntó mi opinión y entonces yo tengo derecho a opinar”.

La discusión tocó un punto álgido cuando María Fernanda le recordó: “No, vos ya opinaste antes. A mí no me jodas”, a lo que Cinthia respondió: “Vos no me vas a venir a decir cuándo voy a hablar y cuándo no voy a opinar”.

