Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mostraron el mismo tatuaje en la despedida de sus vacaciones en Tulum

Luego de que el futbolista se mostró con un diseño creado por la propia artista, la cantante lució un llamativo diseño en medio de rumores de embarazo

Tini Stoessel presentó su “tatuaje
Tini Stoessel presentó su “tatuaje combinado” con Rodrigo de Paul en la despedida de sus vacaciones en el Caribe (Instagram)

Llegó el momento de decir adiós al Caribe para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La cantante compartió un álbum para despedirse de sus vacaciones y reveló el tatuaje que se hizo sobre su hombro combinado con el del futbolista: el mismo que ella le dibujó a él sobre su cadera.

“Qué lindo fue”, escribió la artista en una publicación de Instagram en la que compartió varias fotos de sus días de playa y mar. “Qué lindo está Tulum”, le dejó él en los comentarios, revelando el destino de su viaje. En la primera imagen de su álbum, lució los mismos tres corazones que el futbolista se tatuó también durante su descanso. Una decisión conjunta de pasar por la silla del tatuador que parece alentar a los rumores de embarazo que circulan desde hace unos días.

Las recientes vacaciones de la pareja en un destino paradisíaco provocaron un aluvión de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la cantante se encuentre en la dulce espera. Ya De Paul había compartido imágenes y gestos que fueron interpretados como señales de un anuncio inminente.

Un tatuaje con tres corazones
Un tatuaje con tres corazones realizado por De Paul, inspirado en un dibujo de Tini, generó especulaciones sobre la posibilidad de una familia en crecimiento
Tini Stoessel, de bikini rojo,
Tini Stoessel, de bikini rojo, lució su nuevo tatuaje de tres corazones

El foco de debate se centró en un detalle particular: De Paul decidió tatuarse tres corazones, inspirados en un dibujo hecho por Tini en su abdomen. Varios usuarios señalaron el significado oculto detrás de ese gesto: al tratarse de tres corazones asociaron el número con la posibilidad de que “ellos dos y alguien más” estén formando una familia.

La publicación que había realizado el mediocampista del Inter de Miami incluyó también una fotografía de un benteveo, un ave que en el imaginario popular argentino suele vincularse con la llegada de un bebé. La simple presencia del pájaro bastó para que los seguidores multiplicaran sus teorías, convencidos de que “algo están anunciando sin decirlo”, según se pudo leer entre los cientos de comentarios.

La selfie de Rodrigo de
La selfie de Rodrigo de Paul y Tini Stoessl durante sus vacaciones en Tulum

La reacción de los fanáticos fue inmediata. Mensajes como “se agranda la familia” y “ese tercer corazón lo dice todo” inundaron el posteo de De Paul, mientras que otros analizaron las imágenes en detalle, buscando “señales” en la expresión de la artista, su postura o incluso la ropa holgada que eligió para las fotos.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul han confirmado ni desmentido públicamente las versiones que circulan. Ambos optaron por mantener el silencio y disfrutar de sus vacaciones lejos del ruido mediático y de sus compromisos profesionales, mientras las especulaciones crecen.

Tini Stoessel a pura sensualidad
Tini Stoessel a pura sensualidad durante sus vacaciones

En una de las imágenes, Rodrigo De Paul aparece en el reflejo de unas gafas de sol de la intérprete, con el torso descubierto y sosteniendo una bebida, muy relajados disfrutando del clima playero.

Otra fotografía muestra a la intérprete de “La triple T” en la playa, cubriendo su pecho con las manos y posando detrás de una bandeja con vasos de jugo y frutas frescas. Una escena que refuerza el tono despreocupado de la estadía con el fondo de mar y arena, junto a la actitud relajada de la artista.

En otra de las imágenes la pareja eligió posar frente a un espejo en un entorno nocturno, en donde ella sostiene un set de maquillaje, y él junto a su teléfono.

El reflejo de Rodrigo de
El reflejo de Rodrigo de Paul en los lentes de la cantante
"Qué lindo fue", escribió Tini
"Qué lindo fue", escribió Tini Stoessel en el final de sus vacaciones

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. A los miles de likes y comentarios se sumaron algunos muy especiales de seres queridos. “Appa”, le dejó junto a un emoji de fuego Mariana Muzlera, la madre de Tini. “Qué preciosura, amiga”, destacó María Becerra, sobre las sensuales postales de la artista a pura bikini y amor. “Explotó el verano”, escribió por su parte Lizardo Ponce, otro de los grandes amigos de la intérprete.

