El tierno tatuaje que se hizo Rodrigo De Paul a partir de un dibujo de Tini Stoessel en su piel

Rodrigo De Paul se realizó un tatuaje de tres corazones que le dibujó Tini (@rodridepaul)

En la previa de un año clave a nivel profesional, en el que deberá defender el título del Mundial con la selección argentina, Rodrigo De Paul compartió en redes sociales imágenes de sus vacaciones junto a su pareja Tini Stoessel. No obstante, lo que acaparó todos los flashes fue el tatuaje de corazones que la cantante le dibujó en su cuerpo y que él decidió plasmar de manera permanente.

Durante sus días libres, el futbolista publicó varias fotos junto a su pareja en una actitud relajada y afectuosa, con abrazos y risas como marco del encuentro. La relación sentimental fue el eje principal de sus publicaciones recientes, en las que mostraron cómo disfrutaron en la playa.

En medio del último posteo realizado por De Paul en su Instagram, el Motorcito mostró cómo Tini Stoessel le dibujó con un marcador rojo tres corazones en el costado de su abdomen. Posteriormente, el futbolista optó por plasmarlos para toda su vida al tatuárselos.

El futbolista se realizó tres corazones que fueron dibujados por su pareja

Cabe recordar que el jugador prepara su regreso a la actividad en un año que estará marcado por el Mundial 2026, meta principal tanto para su carrera en Inter Miami como para la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

Mientras tanto, el club estadounidense tiene previsto disputar tres partidos en Sudamérica como parte del Champions Tour 2026. El primer encuentro frente a Alianza Lima será el sábado 24 de enero de 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima a las 17:00 (hora del este), seguido de un duelo ante Atlético Nacional el sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín (17:00 ET). Cerrarán la gira ante Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil a las 19:00 (hora del este).

El momento en el que Tini le dibujó los tres corazones que posteriormente el futbolista se tatuó (@rodridepaul)

Noticia en desarrollo...