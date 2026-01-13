Catherine Fulop contó cómo es su estado de salud a un mes y medio de su operación de hombro

Catherine Fulop contó cómo se encuentra de salud tras la operación que le practicaron luego de la caída en el concierto de Rebelde Way

Catherine Fulop experimenta una recuperación positiva tras someterse a una operación de hombro, logrando avances notables en la movilidad de su brazo. La actriz venezolana agradeció públicamente al doctor Fernando Kairuz, especialista en cirugía del hombro, así como al equipo de profesionales del Sanatorio Las Lomas, y resaltó el apoyo de sus kinesiólogas en la rehabilitación.

Un mes y medio después del procedimiento, Fulop compartió en redes sociales su evolución, mostrando optimismo y energía. “¡Mi gente bella! Bueno, quiero hablarles de mi recuperación después de mi famosa caída en el Movistar Arena con mis niños de Rebelde Way, que me caí a la fosa. Al tratar de agarrar, me tironeé el brazo y se me cortaron cuatro tendones, más estiramiento de ligamento, casi la articulación se fractura. Y fui operada hace un mes y medio por el doctor Fernando Kairuz. La importancia de un profesional excelente como lo es mi doctor. Tuve esa suerte. ”, expresó Fulop en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Más adelante, indicó con felicidad, mientras flexionaba sus brazos sin temor: “Son cuatro tendones y miren la movilidad que ya tengo. Después de un mes, porque solo tengo un mes, y algo de operada y mi hombro está así de bien”.

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway

La cirugía se realizó tras la caída que sufrió la artista durante un show de Erreway en el Movistar Arena de Buenos Aires, en septiembre de 2025, durante una escena junto a Camila Bordonaba, su hija en la ficción. Uno de los tacones de Fulop quedó atascado en un escalón, lo que provocó el accidente. El incidente también arrastró un televisor y causó consternación entre el público y el elenco. Desde el escenario, Fulop intentó tranquilizar: “¡Por suerte estoy viva!”.

Luego de ese episodio, la actriz mantuvo compromisos laborales en el extranjero, postergando la cirugía debido a viajes a Japón y Miami. Sin embargo, el dolor persistente forzó la intervención a fines de noviembre. Especialistas consultados indicaron que Fulop tiene un elevado umbral de dolor y que la recuperación ha requerido esfuerzo y constancia, según lo que informó por Pía Shaw en “A la Barbarossa”.

Fulop extendió su agradecimiento a las kinesiólogas y al entrenador personal que la acompañaron en la rehabilitación. “Ha sido un esfuerzo también de mis kinesiólogas, de mi personal trainer, pero sobre todo, todo, a mi doctor bello Fernando Kairuz, que le agradezco el haberme operado con tanta dedicación y amor”, manifestó exultante la actriz venezolana. Esta actitud generó múltiples reacciones positivas en redes sociales, donde la artista mantuvo activa la comunicación con sus casi cuatro millones de seguidores.

Fulop tras su operación de hombro

Uno de los momentos más comentados tras la operación se volvió viral a fines de noviembre del 2025 cuando Fulop, en casa y aún bajo los efectos de la anestesia, cometió un error de tipeo en su mensaje de agradecimiento. La respuesta humorística de su hija Tiziana, que preguntó “¿Mamá seguís drogada?”, fue bien recibida por Fulop, quien contestó: “¡Mi gente me entendió! Jajajaja”.

A lo largo del proceso, Fulop se mostró cercana y agradecida, transmitiendo mensajes positivos y demostrando su sentido del humor. “Mi gente bella, gracias por acompañarme”, expresó reiteradamente, remarcando la importancia del apoyo recibido. Su actitud y espontaneidad fortalecieron el vínculo con su audiencia y convirtieron el episodio en un ejemplo de resiliencia.

El caso de Fulop fue más allá del accidente inicial y se transformó en una celebración de la recuperación, marcada por el afecto de su entorno y el acompañamiento continuo de sus seguidores. La artista recuperó su energía característica y mantiene el contacto cercano con su público, que celebró cada avance en su proceso de rehabilitación.