El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

La artista compartió detalles de su respuesta positiva a la cirugía a la que se sometió en el día de ayer, pero un tropiezo con el teclado y la reacción de su hija Tiziana, desató un desopilante ida y vuelta

El posteo de Catherine Fulop
El posteo de Catherine Fulop que motivó la respuesta de su hija Tiziana

Catherine Fulop celebró su regreso a casa tras una operación de hombro derivada de una caída que le durante una presentación especial en el show de Erreway en el Movistar Arena. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, se volvió viral debido a un error de tipeo en su mensaje, lo que generó una ola de comentarios humorísticos, especialmente por parte de su hija Tiziana.

En la fotografía compartida, Fulop aparece recostada en su cama, con una sonrisa y el brazo derecho vendado, acompañada de un mensaje que pretendía agradecer a quienes la apoyaron durante el proceso. “Ya en casita mi gente, todo salió muy bien gracias a todosblosbquneprwhjbtaronby mandaron buena energía, a mi @dr.fernandokairuz y todo el sanatorio Las Lomas”, seguido de un emoji de corazón rojo y otro de carita con corazones".

Sin embargo, como se puede observar el texto contenía una secuencia de letras sin sentido: “todosblosbquneprwhjbtaronby”, un blooper que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La reacción más destacada llegó de su hija menor, Tiziana, quien, en tono de broma, le preguntó: “¿Mamá seguís drogada?”, haciendo alusión a los efectos de la anestesia. Fulop respondió con su clásico humor y reafirmó su cercanía con el público al replicar que sus seguidores captaron su mensaje: “Mi gente me entendió!! Jajajaja”.

La respuesta de su hija
La respuesta de su hija y el comentario final de la actriz con mucho humor

El accidente que derivó en la cirugía ocurrió en septiembre de 2025, durante una aparición especial de la actriz venezolana en la exitosa etapa porteña de la gira de Erreway. La actriz compartía el escenario del Movistar Arena con Camila Bordonaba, su hija en la ficción, cuando uno de sus tacones se trabó en un escalón, provocando una caída que incluso arrastró un televisor cercano. El incidente generó mucha preocupación entre el público y el elenco por lo abrupto de la caída y la altura desde que se produjo la misma. Pero Fulop, una mujer que siempre hizo del entrenamiento físico una religión, desde el suelo y con el micrófono encendido, tranquilizó a todos con su característico humor: “¡Por suerte estoy viva!”, exclamó, lo que alivió a los presentes.

Más adelante, en diálogo con Teleshow, Fulop relató que, a pesar de que en un primer momento minimizó el accidente y continuó con sus compromisos, el dolor se intensificó con el tiempo y no tuvo más remedio que aceptar la solución a través de una cirugía. “Me tengo que operar porque se ve que cuando me caí se me cortó un tendón y los ligamentos”, explicó la actriz. Detalló que, tras el incidente, viajó a Japón y luego a Miami, lo que complicó su recuperación debido a la exigencia física de los desplazamientos y el manejo de equipaje. Finalmente, la operación fue programada para fines de noviembre de 2025.

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway

Los detalles médicos de la lesión y la intervención fueron ampliados por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe). Shaw señaló: “Todo está muy mal. El 27 de noviembre tiene que operarse. Cathy pensó que no había pasado nada pero tiene un umbral de dolor muy elevado”, destacando la resistencia de Fulop y el riesgo de haber postergado la cirugía.

Durante todo el proceso, la actriz mantuvo una actitud positiva y cercana a sus seguidores, compartiendo cada etapa de su recuperación y mostrando su habitual sentido del humor. La reacción de Fulop y su entorno, marcada por la calidez y la espontaneidad, generó empatía y respuestas empáticas en las redes sociales.

El episodio, que combinó la preocupación por la salud de una figura pública con un momento viral y humorístico, reforzó el vínculo de Fulop con su audiencia, que celebró su recuperación y su capacidad para reírse de sí misma.

