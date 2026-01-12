Teleshow

Dante Spinetta en Mar del Plata: del recuerdo de su papá a la crianza de sus hijos y su amor por Aldosivi

En una charla con Teleshow, el músico recordó su vínculo con La Feliz y las memorias de los veranos en familia

Dante presentó el single 'El reset' el 1 de enero, marcando un nuevo comienzo y simbolizando el renacimiento en esta etapa de su carrera (José Tetty)

Después de un complejo año de trabajo, Dante Spinetta apuesta todo al 2026. El músico se prepara para lanzar un nuevo disco, el que considera que puede ser el mejor de su carrera. Sin embargo, antes de subirse a los escenarios o iniciar una gira, elige recargar energías en Mar del Plata, una ciudad que escoge no solo por su atractivo, sino también por su historia: un vínculo que se remonta a su niñez, los veranos con su padre Luis Alberto y las visitas a la casa de su tía.

En la tarde de un día algo nublado, el músico se prepara para presentarse en un nuevo espacio de La Feliz, inaugurando la temporada musical de la ciudad. Mientras espera la hora señalada, descansa sobre un sillón en un íntimo camerino, que es custodiado por un joven, su hijo Brando de Dios Spinetta.

Dante Spinetta junto a su hijo Brando de Dios en Mar del Plata (José Tetty)

A su espalda, una pintura en blanco y negro de las caras de los Rolling Stones decora la pequeña habitación. Se trata de una imagen de Terry O’Neill, fotógrafo por excelencia de las leyendas del cine, de la moda y de la música británica. En el otro extremo, una pequeña mesa con vinilos, y un tocadiscos, decora el lugar. Álbumes como Fleetwood Mar, Celoso de Trío Los Panchos, La era del swing de Benny Goodman y un disco de ABBA, que incluye “Chiquitita” en castellano, llaman la atención.

Dante Spinetta descansa en Mar del Plata antes de lanzar su esperado nuevo disco, programado para febrero de 2026 (José Tetty)

El 1 de enero, el artista presentó el single “El reset”, elegido como tercer adelanto de este próximo trabajo. La elección del primer día del año para el estreno no fue casual. La fecha y la hora simbolizan un nuevo comienzo y un reseteo del ciclo anual. Spinetta emplea este momento como un símbolo de renacimiento para inaugurar una nueva etapa creativa. En sus letras, el tema aborda el cierre de ciclos personales y la necesidad de dejar atrás las heridas emocionales. El cantante invita a la reflexión sobre la búsqueda de liberación y la posibilidad de empezar de nuevo.

Desde lo musical, Dante fusiona funk, soul y música urbana, logrando un sonido sofisticado. La instrumentación orgánica y las letras directas marcan esta nueva etapa, que promete una experiencia distinta para el público.

El artista considera que este disco puede convertirse en la obra más importante de su trayectoria, tras un intenso año y medio de trabajo (José Tetty)

En ese contexto, mientras disfruta un momento junto a su hijo, posa ante la cámara dejando ver su carisma, tranquilidad y estilo. Luce una gorra negra, remera blanca oversize, jeans claros y zapatillas deportivas. Además, complementa su look con lentes rojizos. Se arremanga, sonríe ante los presentes y se prepara para charlar con Teleshow. Mientras se acomoda en un sillón habla de sus recuerdos en Mar del Plata, su conexión con la ciudad y uno de los últimos recitales de su padre en La Feliz.

-¿Cómo te recibe Mar del Plata en el inicio de año?

-Muy bien, acabo de llegar hace un rato. Me pegué una siesta antes de dar el show, Mar del Plata siempre es un lugar importante, es parte de mi historia, de mi familia. Estar acá es estar en casa. El aire, el agua, la comida, la gente de Mar del Plata, es el lugar de las vacaciones argentas por excelencia.

-¿Qué recuerdo te viene de tu papá en la ciudad?

Pienso en uno de sus últimos shows, estuvo muy bueno, era 2003 creo. En realidad yo venía más a Mar del Plata cuando era chico con mi tía. Porque mi tío tenía una casa, y mi tía Ani, que la amo, me invitaba siempre, que yo era el más grande. “Venite con nosotros”, me decía. Y me acuerdo que ella se iba al casino, ganaba, y al otro día nos compraba una campera. Tengo unas fotos en la Costa Argentina cuando era chiquito, como de cuatro años, con mis papás en Mar del Plata. Igual, mi historia con la ciudad es más reciente.

-Formaste un nuevo vínculo, más allá del de tu niñez...

-Sí. Cuando estuve casado con la mamá de mis hijos, ella es marplatense. Mis hijos siempre pasaron enero entero acá, y muchas veces febrero también. Brando, mi hijo, estuvo acá viviendo tres años, jugó en Aldosivi. Hay mucha historia con Marpla (sic). Mismo cuando era chico y venía a las pruebas en Aldosivi, me acuerdo que lo esperaba en la confitería, enfrente del club, hasta que le confirmaron que quedaba, fue una emoción muy grande. Así que está ligado a momentos increíbles. Y la gastronomía ni hablar, de mis chefs argentos favoritos, Hernán Vivas, Fran, Tata, Lisandro. Todos son una locura. Venir acá es comer bien, pasarla bien y descansar.

Dante Spinetta en Bendu Arena
Dante Spinetta en Bendu Arena - Mar del Plata

-Mar del Plata te sirve para hacer un reset, pronto vas a presentar tu nuevo álbum

-Sí, el álbum sale a fines de febrero, se llama Día tres. El día tres es en el que la vida vence al caos, vence a la muerte. El día que se cumplen las promesas. Y también es el día de la resurrección de Cristo. Es un disco que justamente representa un cambio de energía, es un disco que habla de muchas cosas, una historia de amor y desamor donde van pasando un montón de cosas, la narrativa es compleja, pero es muy linda de transitar también. Está acompañado por un montón de visualizers, ya sacamos varios, pero van a seguir saliendo, van a salir pronto.

-¿Cuánto tiempo trabajaste el álbum?

- Esta duro el álbum, me pidió mucho, mucha sangre. Me pidió poner realmente el cuerpo, estuve más de un año y medio metido. Casi que grabé dos álbumes enteros, y termine eligiendo este de esos dos. El otro material capaz ve la luz en otro momento, es un disco muy intenso, puede llegar a ser mi mayor obra. Es una especie de trilogía con Puñal, Mesa dulce y Día tres. Medio Star Wars eso (risas), el concepto de trilogía me copa.

-¿Qué soñás para este 2026?

-Estoy pidiendo lo que creo que quiere mucha gente, que haya un poco más de balance entre la paz y los problemas que hay, que realmente haya un poco más de paz para la gente. Y a nivel argentino, si nos vamos un poco más local, ojalá que la gente pueda comer y cumplir sus objetivos. Estamos en un momento de recambio. Vamos a ver que le depara a Argentina. Salud para todos.

