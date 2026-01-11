La tristeza de Soledad y Natalia Pastorutti al recordar la muerte de su abuela La Valeria: “Es un dolor grandísimo”

Las cantantes estuvieron invitadas a La Noche de Mirtha, en su debut en Mar del Plata de este año, y tuvieron emotivas palabras sobre el rol de su nona (Video: La Noche de Mirtha/ Eltrece)

En el inicio de la temporada 2026 de La Noche de Mirtha (Eltrece) en Mar del Plata, Soledad y Natalia Pastorutti estuvieron invitadas junto a Lucía y Joaquín Galán de Pimpinela. Allí las folcloristas compartieron con Mirtha Legrand una conversación cargada de emociones en donde recordaron a su abuela Valeria, figura central en la vida de las hermanas, que murió a finales de 2024.

Las cantantes destacaron el rol de su padre, a quien ambas definieron como el verdadero artífice del legado musical. “Él es un apasionado de la música”, remarcó Natalia. Soledad coincidió y describió a su padre como “un genio”, destacando que fue él quien les inculcó confianza y entusiasmo para atreverse a soñar. Mirtha Legrand interrumpió para preguntar por la familia: “¿Vive tu papá, no? ¿Y tu mamá también?”. Sole asintió con humor y ternura: “Mi mamá es una nena. La ponés al lado nuestro y no sabés quién es mayor. Es una nena”.

“La verdad que fue un dolor grandísimo lo de la Nona Vale”, admitió La Sole sobre la muerte de su abuela en diciembre de 2024

La conversación se tornó íntima cuando surgió el recuerdo de Valeria Zacchino, la abuela materna fallecida en diciembre de 2024, o como en la familia era conocida: La Valeria. Soledad evocó la relación entre su padre y su abuela: “Mi papá y mi abuela materna eran almas gemelas. Se llevaban muy bien, a pesar de ser suegra y yerno, y se entendían muy bien. Fueron los dos que más nos impulsaron. Terminábamos de comer los domingos y nos hacían cantar. Y teníamos que ir a algún lado y ella acompañaba. Esa cosa tan necesaria a veces, porque yo siempre digo que si no hubiese sido por ellos, nosotras no sé si tendríamos esa confianza en nosotras mismas. Yo no me imaginaba siendo artistas”.

El dolor por la pérdida de La Valeria sigue latente para la familia Pastorutti. “La verdad que fue un dolor grandísimo lo de la Nona Vale”, admitió la integrante de La Voz Argentina. La charla derivó hacia las marcas transgeneracionales que atraviesan a la familia. Soledad narró la historia de su bisabuelo, padre de su abuela Elvira: “Lo mató un rayo en el campo. Venía de una familia de esas que tienen miedo de cruzar la calle por si la pisa un auto. Miedo a todo. Pero viene transgeneracional. Totalmente. Pero mi viejo fue un distinto. Mi viejo perdió a su papá a los 18 años. Mi abuela le dijo ‘me va a tener que mantener’. Gracias a eso no fue a Malvinas, porque era el único que mantenía a mi abuela”.

La tristeza de Soledad Pastorutti por la muerte de su abuela

Las artistas destacaron los valores transmitidos por sus padres y abuelos. “Fundamental la confianza y el apoyo de los padres. La autoestima que te inculcan, la fe en vos misma. Todo parte de ahí”, resaltaron sobre el legado familiar, la música y el afecto.

La relación entre Soledad y su abuela también quedó plasmada en la canción “La Valeria”, incluida en el álbum “Parte de mí” (2020), que la cantante compuso en su homenaje. Durante un recital en Arequito, cuando la abuela cumplió noventa años, la artista la homenajeó en público: “Hoy todos nos pintamos los labios de rojo. La mujer más hermosa y valiente que conozco hoy cumple 90 años. ¡Siempre con todos y para todos! Felicidades, La Valeria. Te amo, Nona. ¿Hacemos fiesta? 90 años no se cumplen así de fácil, eh”, dijo emocionada antes de interpretar la canción.

La canción inspirada en la abuela de La Sole (Video: YouTube/ Soledad)

El duelo se reflejó también en las redes sociales de la artista, cuando La Sole compartió con tristeza la noticia de la muerte de su abuela: “Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo. Qué rápido pasa todo, qué injusta se me hace esta despedida. Cómo no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos”, expresó, sensibilizada.