Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Desde Mar del Plata, Maxi López dio a conocer que Wanda Nara terminó su relación con Martín Migueles luego de las polémicas versiones de infidelidad (Sería Increíble – Olga)

Nada parecía alterar la paz recién conquistada en la vida sentimental de Wanda Nara y Martín Migueles. Sin embargo, cuando el rumor de una infidelidad frustrada comenzó a circular, la aparente estabilidad de la pareja se resquebrajó. El testimonio público de Claudia Ciardone, ex del empresario, terminó por sacudir la relación y, en cuestión de horas, la noticia de la ruptura se volvió imparable. El propio exmarido de Wanda, Maxi López, fue quien le puso punto final a las especulaciones y confirmó el desenlace.

La revelación se produjo en vivo, durante la emisión de Sería Increíble (Olga), cuando la mañana del jueves Maxi compartió cómo se enteró de la separación. Ante la pregunta de Nati Jota, una de las conductoras, López relató el momento exacto: “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía...”. La tensión crecía y la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe) no parecía calmarse.

Frente a la reacción de su exmujer, López decidió intervenir. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró, confirmando el final entre Wanda y Migueles. “Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada, no sé. Entonces fui a ver qué había pasado”.

El miércoles por la tarde, Yanina Latorre había adelantado la ruptura de Nara y Migueles (Instagram)

Consultado sobre si efectivamente se había terminado el vínculo entre Nara y el empresario, López fue contundente: “Sí, básicamente. En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó”.

La noticia de la separación había comenzado a circular el miércoles por la tarde, cuando Yanina Latorre lo anunció a través de sus historias de Instagram y luego en su programa de televisión. “Se separaron Wanda y Migueles”, escribió primero. Poco después, sumó: “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”.

Para recibir el año nuevo, la pareja se había ido de viaje en familia a Punta del Este (RS Fotos)

A pesar de estar de vacaciones, la situación ameritó que la conductora diera su propia versión de los hechos, como suele hacer cada vez que la empresaria es protagonista de un nuevo escándalo. Así, se comunicó con Augusto Tartúfoli, periodista que la reemplaza en SQP, y aportó más detalles mediante una charla telefónica. “Se separaron hace una semana, en Punta del Este. Cuando contamos todo lo de Ciardone, a ella le afectó. Obviamente, él le mintió y ella en ese momento lo dejó”, relató Yanina.

Latorre también explicó el motivo de la demora en la confirmación pública de la ruptura: “Ella no quería blanquearlo rápido porque no se quería envolver de un día para el otro y estaban los chicos en el medio”. Sobre la relación actual entre la expareja, la panelista fue contundente: “Ella lo dejó y él ahora está cual arrastrado, rogándole de volver, que le va a demostrar que no es verdad... ¿qué le va a demostrar? Pedazo de atrevido, Ciardone no mintió, ¿qué necesidad tenía de inventar todo eso?”.

Yanina Latorre dio todos los detalles sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles (SQP - América)

En el programa, tanto el conductor como el panel coincidieron en que el relato de la modelo era completamente creíble. “Es que aparte hay chats y está el audio. ¿Ciardone por qué debería mentir? Yo cuando me enteré y la llamé… ella no está ni en mediática ni tiene que vender algo. No es que quiere volver al medio”, insistió Yanina, reforzando la veracidad de la denuncia y la falta de interés personal de la ex del empresario.

Mientras las versiones cruzadas y los mensajes se multiplicaban en redes sociales y en los portales, la noticia del final del romance entre Wanda y Martín se consolidaba con cada testimonio. El episodio de la supuesta infidelidad frustrada, el testimonio de Ciardone y la palabra de Maxi terminaron de sellar una historia que, por ahora, suma un nuevo capítulo de desencuentros, reproches y silencios.