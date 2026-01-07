Teleshow

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: “Ella lo dejó”

A través de sus historias de Instagram, y luego en su programa de TV, la conductora de SQP aseguró que la relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura

Yanina Latorre dio todos los detalles sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles (Video: SQP, América TV)

Después de varios rumores de separación que se hicieron sentir en redes sociales, Yanina Latorre aseguró lo que muchos asumían: Wanda Nara y Martín Migueles ya no están en pareja. La conductora de SQP (América TV) lanzó la primera bomba a través de su Instagram. A través de sus historias en la red social, escribió: “Se separaron Wanda y Migueles”. Luego, le siguió otro posteo ampliando: “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”.

Pese a sus vacaciones, la noticia ameritaba que la exangelita de LAM cuente su versión de los hechos, como en cada ida y vuelta que protagoniza la empresaria. Por eso, se comunicó con Augusto Tartúfoli, el conductor que la reemplaza en SQP y aportó más información a través de una comunicación telefónica. “Se separaron hace una semana, en Punta del Este. Cuando contamos todo lo de Ciardone a ella le afectó. Obviamente, él le mintió y ella en ese momento lo dejó”, comenzó a relatar.

Posteriormente, dio detalles de la demora sobre la confirmación de la noticia. “Ella no quería blanquearlo rápido porque no se quería envolver de un día para el otro y estaban los chicos en el medio”. Latorre también contó cómo es la relación actual entre la expareja: “Ella lo dejó y él ahora está cual arrastrado, rogándole de volver, que le va a demostrar que no es verdad... ¿qué le va a demostrar? pedazo de atrevido, Ciardone no mintió, ¿qué necesidad tenía de inventar todo eso?”.

Yanina Latorre reveló en su cuenta de Instagram que Wanda Nara decidió terminar la relación con Martín Migueles

En ese punto, el conductor y el panel coincidieron en que el relato de Claudia Ciardone “era cien por ciento creíble” y Yanina redobló: “Es que aparte hay chats y está el audio. ¿Ciardone por qué debería mentir? Yo cuando me enteré y la llamé… ella no está ni en mediática ni tiene que vender algo. No es que quiere volver al medio”.

En medio del intercambio, Majo Martino se preguntó cómo impactó en Wanda el hecho de haber sostenido el vínculo mientras el escándalo crecía, incluso con posteos picantes en redes. Yanina sugirió que a la conductora le molesta “quedar para el mundo” como alguien a quien volvieron a engañar. “Creo que le molesta quedar como que le volvieron a mentir. Igual, yo hoy hablé con alguien del entorno de ella muy cercano y le dije que ni se preocupe: cualquiera puede conocer un tipo y en dos, tres meses darse cuenta que es un boludo. No es el marido de toda la vida”, aseguró. Y remató: “Para mí lo grave es lo turbio que es él. Ella ahora empezó a averiguar”.

A partir de ahí, Latorre dejó entrever que la desconfianza de Wanda no se limitaría al episodio con Ciardone. “Él le dice que tiene una financiera, que la llevó a una financiera en la calle Libertador, le dice que tiene tarjetas de crédito. Él le trata de mostrar un tipo legal”, sostuvo, pero advirtió que, según su información, Migueles tendría vínculos con nombres sensibles: “Todos sabemos que era socio de Piccirillo, que está involucrado en causas… no estamos hablando de una pelotudez”.

La conductora de SQP, Yanina Latorre, afirmó que la ruptura se debió a la falta de confianza de Wanda Nara en Martín Migueles

El panel sumó más condimentos: hablaron de una investigación que avanzaría en el ámbito judicial y económico, y hasta se mencionó la supuesta mecánica del “rulo del dólar”. “Con el tiempo, las investigaciones siguen avanzando”, deslizó Tartúfoli, mientras un panelista aportó que habría gente “en combinación” y que “sin autorización” no podrían haber hecho determinados movimientos. Yanina fue tajante: “Tienen alguien atrás o una matufia, porque vos no podés comprar dólar oficial… venderlos en el mercado negro… con la diferencia… es una estafa. Es una joda”.

En otro tramo del llamado, la conductora apuntó a un tema que, según ella, también influyó en la mirada de Wanda sobre Migueles: su vínculo con un hijo al que “no conoce”. “Wanda, que la podés criticar, decirle lo que quieras, pero siempre está con sus hijos, los ha criado. Él tiene un hijo que no conoce y no lo quiere conocer”, disparó. Y detalló que, siempre según su información, le habría dado el apellido y pagaría una cuota alimentaria “muy baja”, además de haber faltado a citaciones: “Todas las veces que el juez de menores intervino y lo citaron, él lo dejó plantado”. En ese sentido, afirmó que Wanda habría escuchado “una historia al revés” sobre la madre del chico, pero que existirían “papeles” que indicarían lo contrario.

Sobre si Wanda estaba realmente enamorada, Yanina no dudó: “Yo creo que se enamoró de Migueles, sí. Estaba encantada… y se quiso morir cuando apareció lo de Ciardone”. Y concluyó con una frase que funcionó como síntesis de todo el escándalo: “Te metés en Google un rato y salen barbaridades”.

