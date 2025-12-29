Teleshow

Filtraron los chats que comprometen a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, con Claudia Ciardone: “Quiero verte”

En SQP pusieron al aire los supuestos mensajes privados que la actual pareja de la conductora le habría enviado a la exvedette, con quien tuvo una breve relación en el pasado

Guardar
Sabrina Rojas mostró los chats de Martín Migueles con Claudia Ciardone (Video: SQP, América TV)

Un nuevo capítulo se sumó al siempre intenso universo mediático que rodea a Wanda Nara. En las últimas horas, salieron a la luz capturas de chats y audios que comprometerían a su actual pareja, Martín Migueles, y que reavivaron rumores de una presunta infidelidad frustrada con la modelo Claudia Ciardone. La información fue difundida y amplificada en SQP (América TV), donde se mostraron fragmentos del intercambio privado que desató la polémica.

Según se expuso al aire, los mensajes habrían sido enviados por Migueles a Ciardone a comienzos de diciembre, cuando él ya mantenía una relación consolidada con Wanda. En el chat, que rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de noticias, se puede leer cómo el empresario insiste en retomar el contacto con su ex. “¿Querés verme?”, “¿Podés?”, “Quiero verte”, fueron algunas de las frases que se le atribuyen y que generaron un fuerte impacto por su tono directo y reiterado.

La respuesta de Ciardone, lejos de prestarse al juego, marcó un límite claro. En los mensajes exhibidos, la modelo le advirtió: “Estás loco, Martín, vos estás reexpuesto. Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque vos me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar”. Incluso, según se relató en el programa, ella le dio un consejo explícito para que cuidara su relación y evitara exponerse mediáticamente.

Claudia Ciardone estableció límites claros
Claudia Ciardone estableció límites claros a Migueles y le advirtió sobre el riesgo de exponer a Wanda Nara en los medios (Captura de video)

Sin embargo, lo que más indignación generó en el panel fue la supuesta reacción posterior de Migueles. De acuerdo con lo leído al aire por las conductoras y panelistas, él habría ignorado esa advertencia y redoblado la apuesta, enviándole directamente una dirección con la intención de concretar un encuentro. “Tomemos un café. Por favor”, fue otro de los mensajes que se mostraron y que, para muchos, confirmaría la intención de avanzar pese a la negativa inicial.

Durante debate televisivo, varias figuras del panel recordaron el historial sentimental de Migueles y su conflictiva relación pasada con Ciardone, que habría terminado en medio de reproches y situaciones incómodas en un gimnasio de Nordelta, donde coincidían varias mujeres vinculadas a él. Ese antecedente fue clave para entender por qué la modelo decidió no guardar silencio y contar su versión de los hechos cuando fue consultada por la prensa.

En diálogo con el programa, Ciardone confirmó que recibió mensajes y llamados de Migueles estando él en pareja con Wanda, aunque remarcó que no hubo ningún encuentro y que ella se negó desde el primer momento. “Yo estoy en pareja y no tengo ganas de meterme en problemas. Lo único que hice fue decirle que no y aconsejarlo”, explicó, dejando en claro que su intención fue evitar que circulara información incompleta o distorsionada.

Tras la polémica, Martín Migueles
Tras la polémica, Martín Migueles no realizó declaraciones oficiales mientras Wanda Nara mostró calma y compartió imágenes familiares en redes sociales

La empresaria, que suele responder con rapidez ante versiones que involucran su vida privada, antes de que se expongan los chats, desmintió públicamente los dichos que indicaban que habría llorado o dado un ultimátum privado, y negó en sus redes sociales el relato que se había instalado a partir de los comentarios de algunos panelistas.

Aun así, la filtración de los mensajes volvió a poner el tema en tendencia. Por ahora, Martín Migueles no hizo declaraciones sobre el contenido de los mensajes ni sobre la veracidad de las capturas difundidas. Wanda, en cambio, optó por mostrarse firme y seguir compartiendo imágenes de su vida cotidiana, sin profundizar en el escándalo. En sus historias de Instagram, compartió una tarde en familia junto a él y sus hijos. Como ocurre cada vez que su nombre aparece envuelto en rumores sentimentales, la historia continúa abierta y con final incierto, a la espera de nuevas aclaraciones o de un silencio que, en el mundo del espectáculo, rara vez dura demasiado.

Temas Relacionados

Martín MiguelesWanda NaraClaudia Ciardone

Últimas Noticias

Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

El canal oficializó el fichaje del conductor, mientras se reconfiguran los equipos del ciclo de El Nueve y comenzó a armarse el programa del conductor

Beto Casella es la nueva

La explosiva versión de una infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con Claudia Ciardone: la reacción de la conductora

La animadora de MasterChef Celebrity salió rápido al cruce luego de que circularan versiones sobre un supuesto acercamiento de su pareja con la exvedette

La explosiva versión de una

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

La cantante, entrevistada por Nacho Elizalde, recordó el final de su romance con el futbolista del Inter de Miami. La decepción amorosa que vivió

El dolor de Ángela Leiva

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

La pareja se refugió en la casa de su amigo Mancha La Torre, en Villa Ruiz, y compartió postales de descanso y amistad antes de la vuelta a la rutina internacional

Así fue la escapada de

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

En charla exclusiva con Teleshow, la conductora relató cómo la fe, el apoyo de sus seres queridos y el cierre de una etapa televisiva marcan este tiempo de espera y felicidad

María Belén Ludueña disfruta y
DEPORTES
Lionel Messi posó con una

Lionel Messi posó con una camiseta del fútbol argentino y causó furor: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo”

Infantino confirmó que la FIFA estudia cambiar la regla del offside: la revolución para hacer “un juego más ofensivo”

La decisión que tomó Ander Herrera tras la finalización de su contrato con Boca Juniors

Los lujos de Pablo Aimar en un partido a beneficio: su ocurrencia ante la pregunta sobre los chicos que no lo vieron jugar

La furia de la estrella del ajedrez Magnus Carlsen por dos errores “impactantes”: golpe a la mesa y salto tras una falla

TELESHOW
Beto Casella es la nueva

Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

La explosiva versión de una infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con Claudia Ciardone: la reacción de la conductora

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

INFOBAE AMÉRICA

Tailandia acusó a Camboya de

Tailandia acusó a Camboya de violar el alto el fuego con el sobrevuelo de más de 250 drones

De suciedad urbana a abono rural: cómo la Manchester victoriana convirtió el auge industrial y los desechos en un problema nacional

El planeta TOI-561 b asombra a los expertos: cómo sobrevive su atmósfera en un mundo de magma y calor extremo

“Cuando le preguntaron quién quería que lo interpretara, dijo mi nombre”: la historia detrás de la amistad que unió a Morgan Freeman y Nelson Mandela fuera de la pantalla

Zelensky acusó a Rusia de inventar un ataque contra una residencia de Putin para entorpecer las negociaciones de paz