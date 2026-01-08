Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras salieron a almorzar junto a sus hijas por Punta del Este, mostrando una etapa lejos del foco mediático (RSFotos)

Las imágenes hablan por sí solas. En medio del verano de Punta del Este, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras fueron fotografiados disfrutando de una salida distendida junto a sus hijas y la mamá del exfutbolista, en plan de familia ensamblada y lejos de cualquier pose forzada.

La escena, captada por Teleshow a la salida de un restaurante, muestra a la pareja integrada al ritmo del balneario: risas, charlas cruzadas, bolsas de compras y una naturalidad que contrasta con el clima de exposición mediática que rodeó a ambos durante el último año.

En las postales se los ve caminando entre autos estacionados y locales de la zona, compartiendo tiempo con las niñas en un entorno cotidiano. No hay gestos grandilocuentes ni intención de “marcar territorio”: la imagen que predomina es la de un grupo familiar en movimiento, cómodo con su dinámica y con el foco puesto en disfrutar el día. La presencia de las hijas —de ambos lados— refuerza la idea de una convivencia armónica, algo que se vuelve central en este nuevo capítulo de sus vidas. Darío es padre junto a Chechu Bonelli de Lupe (13), Carmela (11) y Amelia (3), mientras que la empresaria es mamá de Juana (17) y Suri (9)

En cuanto a los looks, el exdelantero apostó por un estilo absolutamente relajado y funcional al verano esteño. Remera oscura de algodón con efecto gastado, shorts en tonos neutros, zapatillas deportivas y lentes de sol: un outfit práctico, sin estridencias, que acompaña la idea de descanso y paseo. El conjunto se completa con una actitud descontracturada, sonrisa frecuente y gestos cómplices con las niñas, que lo rodean y se mueven con naturalidad a su lado.

Ivana, en tanto, eligió un look fresco y canchero, fiel a su impronta. Jeans amplios de tiro alto, top de denim con botones al frente y una cartera cruzada negra como complemento. El pelo recogido y los anteojos de sol terminan de armar un estilismo cómodo pero cuidado, ideal para una jornada al aire libre. En varias de las imágenes se la ve conversando con las chicas, atenta a los detalles y participando activamente de la dinámica familiar.

Las fotos también muestran momentos de cercanía entre Darío e Ivana: charlas al oído, una mano apoyada en la espalda, sonrisas compartidas. Gestos mínimos que, sin exagerar, dan cuenta de una relación consolidada y de un presente compartido sin necesidad de declaraciones públicas. En un verano atravesado por rumores y lecturas cruzadas, la pareja parece optar por la vía más simple: vivir, mostrarse cuando toca y seguir adelante.

Este presente se inscribe en un contexto más amplio. Tras su separación de Chechu Bonelli, Cvitanich reorganizó su vida personal y familiar, mientras que ella inició su propio proceso de reconstrucción, marcado recientemente por la compra de su casa y por versiones de nuevos vínculos. En ese marco, las postales desde Punta del Este funcionan como un contrapunto visual: mientras Chechu apuesta a la independencia y a un nuevo comienzo, Darío e Ivana avanzan en la construcción de una cotidianeidad compartida, integrando a sus hijas y encontrando equilibrio en lo simple.

Lejos del dramatismo, las imágenes capturan un verano distinto: caminatas sin apuro, outfits cómodos, charlas cruzadas y una familia ensamblada que se mueve con soltura por el Este. Un retrato de etapa superada y de presente en marcha, donde el foco ya no está en el pasado sino en la forma —concreta y visible— de habitar lo que viene.

Como antecedente inmediato de este presente relajado, vale recordar que hace apenas dos semanas la pareja había sido protagonista de otro capítulo clave: un viaje al sur argentino que funcionó como desmentida tácita de los rumores de ruptura que habían circulado a fines de año. Aquella escapada marcó un punto de inflexión tras versiones de crisis.

