Teleshow

La agenda porteña suma opciones para vivir el arte y la historia de manera interactiva

Dos exhibiciones en La Rural permiten explorar obras maestras del Museo del Prado y los secretos de la Gran Pirámide mediante tecnología de última generación y acceso personalizado

Guardar
Obras maestras del Museo del
Obras maestras del Museo del Prado cobran vida en “Art Masters” mediante tecnología inmersiva (DG Experience)

El Pabellón Frers de La Rural se convierte este verano en escenario de dos experiencias inmersivas que apelan a la innovación y al conocimiento. Se trata de “Art Masters” y “El Horizonte Keops”, propuestas que utilizan tecnología de realidad virtual aumentada para acercar tanto el arte europeo como la historia del Antiguo Egipto a públicos de todas las edades.

Ambas pueden visitarse en simultáneo. De esta manera, el predio ubicado en Palermo se posiciona como un centro pionero en Latinoamérica en espectáculos culturales de nueva generación, constituyéndose en un polo de atracción para el turismo que visite Buenos Aires.

El espacio, transformado por DG Experience, propone un recorrido doble. Por un lado, “Art Masters” invita a sumergirse en el metaverso de las obras icónicas del Museo del Prado.

Por el otro, “El Horizonte Keops” transporta a los visitantes a la Meseta de Guiza de hace 4.500 años y propone un viaje al Egipto del 2.500 a.C., donde es posible explorar la Gran Pirámide, navegar por el Nilo y presenciar una ceremonia de momificación. La experiencia permite sumergirse en escenarios históricos y rituales ancestrales del antiguo Egipto desde una perspectiva única.

El Pabellón Frers se convierte
El Pabellón Frers se convierte en escenario de una exposición de arte y realidad virtual sin precedentes (DG)

La experiencia Art Masters: obras maestras en realidad virtual

Desarrollada por ACCIONA Cultura, la propuesta sumerge al público en una versión tridimensional de cinco obras emblemáticas, en la que cada pintura cobra vida y revela detalles antes invisibles.

La curaduría, realizada junto al equipo profesional del Museo del Prado y bajo la supervisión de Alejandro Vergara, garantiza tanto el rigor histórico como la fidelidad artística en cada instancia del recorrido.

Las obras que se pueden visualizar son:

  • Las Meninas – Diego Velázquez
  • El Jardín de Las Delicias – El Bosco
  • El Aquelarre – Francisco de Goya
  • Venus y Adonis – Paolo Veronese
  • El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel
Los visitantes pueden acceder a
Los visitantes pueden acceder a detalles inéditos de pinturas icónicas mediante entornos virtuales tridimensionales (DG)

Un personaje virtual —un guardia del museo en su último día de trabajo— guía el recorrido por espacios usualmente vedados al público, como el taller de restauración y la sala de guardias. El formato multiusuario fomenta la interacción social y permite que varios asistentes compartan la experiencia en simultáneo.

El itinerario incluye una galería física introductoria, la experiencia inmersiva de realidad virtual y un espacio final para profundizar en los elementos simbólicos y sensaciones vividas. Así, la propuesta fusiona innovación, educación y disfrute sensorial.

El Horizonte de Keops: una expedición al Antiguo Egipto

Luego de su paso por París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, esta muestra desembarca en Buenos Aires con una propuesta que combina entretenimiento interactivo, conocimiento historiográfico y rigor científico.

Elaborada con la colaboración de profesores de la Universidad de Harvard y el equipo del Giza Project, esta experiencia invita a explorar la Gran Pirámide de Keops mediante realidad virtual aumentada.

El recorrido comienza con un sobrevuelo por la meseta de Guiza, seguido de un ascenso virtual hasta la cima de la pirámide para disfrutar de un panorama de 360°. Los visitantes exploran pasillos y cámaras funerarias durante la ceremonia de embalsamamiento, acceden a los aposentos de la reina y cierran el trayecto con un paseo en barco por el Nilo para asistir al funeral del faraón.

Todos estos escenarios se sustentan en los últimos descubrimientos científicos sobre la pirámide, integrando datos recopilados in situ y recreaciones inéditas de espacios habitualmente inaccesibles para el turismo tradicional.

La propuesta está diseñada para involucrar a participantes de todas las edades, permitiendo la inmersión física y emocional en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La experiencia busca combinar precisión arqueológica y tecnología de punta para ofrecer una visión renovada y fascinante sobre el Egipto antiguo.

“El Horizonte de Keops” invita
“El Horizonte de Keops” invita a vivir el Egipto antiguo a través de un viaje sensorial con realidad virtual en la Argentina (DG)

Dónde comprar las entradas

La iniciativa representa un cruce entre legado artístico, exploración histórica y tecnología interactiva. Por un lado, acerca los tesoros del Museo del Prado a una nueva generación de espectadores en la Argentina. Por otro, permite que el público local recorra la Gran Pirámide de Keops de un modo inédito, sin salir de Buenos Aires.

Ambas muestras se pueden visitar de lunes a jueves de 12 a 20, viernes de 12 a 21, sábados de 10 a 21 y domingos de 10 a 20. Los visitantes que utilicen tarjetas Visa Galicia acceden a promociones especiales.

Las entradas para “El Horizonte de Keops” se pueden adquirir aquí. En tanto, las de “Art Masters”, se consiguen a través de este enlace.

Temas Relacionados

DG produccionesMuseo del PradoGran Pirámiderealidad virtual aumentadaLa RuralEl Horizonte de KeopsAntiguo Egipto

Últimas Noticias

Maxi López pidió adelantar el parto de su hijo para regresar a la Argentina: la decisión que desató la polémica

Solicitó realizar una cesárea a su esposa, que prefería parto natural, para poder cumplir con sus compromisos laborales

Maxi López pidió adelantar el

Fausto, el hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años: las dedicatorias de sus padres en redes

Hoy las redes se llenaron de palabras afectuosas para Fausto, mientras las distancias y pasiones familiares se cruzan en una jornada llena de gestos únicos

Fausto, el hijo de Sabrina

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

La modelo posó en las playas de Punta del Este con un look que se suma a la tendencia del verano y fue clara sobre su separación

Priscila Crivocapich habló del final

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Al aire de Puro Show, Sarah Borrell dio detalles de lo ocurrido en Europa mientras el actor se encontraba de gira con una obra de teatro

Así fueron los encuentros entre

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

Durante su estadía laboral en Europa, el actor mantuvo un intercambio de mensajes con Sarah Borrell, que salieron a la luz y podrían poner en jaque el presente amoroso del actor

Se conocieron los chats de
DEPORTES
El escabroso giro detrás de

El escabroso giro detrás de la detención de una ex figura de la F1: un grupo de mercenarios y el Mercedes que perteneció a Elvis Presley

Dolor en el fútbol argentino: a los 92 años, murió Ángel Norberto Coerezza, leyenda del arbitraje

Luis Advíncula confirmó que se va de Boca Juniors: “Estoy pasando por un momento familiar complicado”

Escándalo en la Champions League de básquet: un equipo quedó con un solo jugador en cancha y fue descalificado

FIFA dio a conocer las innovaciones con IA que tendrá el Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López pidió adelantar el

Maxi López pidió adelantar el parto de su hijo para regresar a la Argentina: la decisión que desató la polémica

Fausto, el hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años: las dedicatorias de sus padres en redes

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

INFOBAE AMÉRICA

Un temporal de nieve provocó

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados

Los mejores casinos online en México 2026, según apuestas-deportivas.es

Semyon Bychkov toma la batuta de la Ópera de París tras la salida de Gustavo Dudamel

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela