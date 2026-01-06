Teleshow

La felicidad de Jimena Barón por el logro con su pareja: “Todavía no caigo”

Entre abrazos, humor y promesas, ambos dieron un paso clave que ya habían anticipado

La familia ensamblada de Jimena
La familia ensamblada de Jimena Barón, cuyo flamante miembro se volvió el protagonista de las redes

El aire huele a madera nueva, a promesas y a futuro. En el centro de una habitación vacía, inundada de luz natural, Jimena Barón y Matías Palleiro celebran que por fin tienen casa nueva. El sueño de un hogar propio, ese que tantas veces se posterga, tomó forma en el arranque de 2026. La noticia estalló en sus redes: “Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. ¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón! Todavía no caigo… ¡Qué equipo! ¡Qué año nos espera! Gracias, Dios”, escribió la actriz y cantante. ¿Qué se siente cuando el anhelo se vuelve realidad? ¿Cómo se vive ese instante en que la puerta se abre y el futuro se cuela en cada rincón?

No están solos en la alegría. Matías Palleiro, pareja de Jimena y flamante papá, suelta su propia reflexión: “Home sweet home! ¡Qué 2026 se nos viene!”. Detrás de la frase, late la historia de una familia en expansión. El pasado 13 de junio nació Arturo, primer hijo en común y debut absoluto de Matías en la paternidad, pero también un renacer para Jimena: diez años después de ser madre de Momo, vuelve a abrazar la maternidad con el vértigo y la ternura de lo nuevo.

Jimena Barón y Matías Palleiro
Jimena Barón y Matías Palleiro mostraron las primeras imágenes de su nuevo hogar (Instagram)

Pero los sueños, a veces, chocan con los límites del espacio. La casa del Barrio de Coghlan, remodelada con entusiasmo y paciencia, se volvió pequeña tras la llegada de Arturo. Ya no bastaban los metros ni las soluciones temporales: “Nos tenemos que mudar. No entramos. Nuevamente no entramos”, dijo Jimena, entre la risa y la resignación, cuando la mudanza dejó de ser un deseo y se convirtió en urgencia. “Eso pasa cuando vos le decís a tu pareja: ‘¿Querés vivir conmigo?’ Te dice que no, y después se arrepiente. Bueno…”, añadió, con picardía y una cuota de verdad cotidiana.

El caos de las cajas y los cambios llegó, pero lo enfrentaron con calma. No hubo apuro ni sobresaltos. Jimena Barón lo resumió así: “No es una de emergencia, pero entendemos que nos quedamos cortos de lugar”. Desde sus redes, la actriz compartió cada paso del proceso, abrió la intimidad de la búsqueda y hasta anticipó que el objetivo era mudarse a zona Norte, en busca de una casa con jardín. ¿No es esa la postal de una nueva etapa? ¿No es el jardín el símbolo de los hijos que crecen y los proyectos que florecen?

“Esta familia tiene casa nueva.
“Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños", destacó Jimena Barón sobre su nuevo hogar con Matías Palleiro

El martes 6 de enero, casi como un regalo de Reyes Magos, la noticia se hizo oficial: la pareja encontró su nuevo nido. “¡Qué equipo!”, celebró Barón. Las imágenes de la mudanza lo dicen todo. En la primera, Jimena y Matías se abrazan en el centro de una habitación luminosa, de techos altos y molduras clásicas, con el piso de madera impecable y una gran puerta ventana de madera y vidrio abierta hacia el jardín. El verde de las plantas se asoma por la entrada, como adelantando los juegos, las charlas y las tardes en familia que vendrán.

Ella lleva el cabello recogido, una remera blanca amplia y pantalones estampados de colores vivos. Un pequeño bolso negro cuelga de su hombro. En sus pies, zapatillas deportivas. Él, de bermudas claras, camisa de rayas y sandalias, la mira con complicidad. En la segunda imagen, repiten el abrazo, pero ahora se miran a los ojos, sonriendo, como si quisieran memorizar el instante exacto en que todo empezó de nuevo.

La casa está vacía, pero ya está llena de planes y de amor. El espacio, antes mudo y frío, se transforma en promesa. ¿Cuántas historias nacerán entre esas paredes? ¿Cuántas veces recordarán este momento, cuando el día a día los envuelva y la rutina amenace con apagar el brillo del estreno? Por ahora, la familia Barón-Palleiro se entrega a la alegría y al vértigo de empezar de cero. La mudanza no es un final, sino el primer capítulo de lo que viene.

Jimena BarónMatías Palleiro

