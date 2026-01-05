Miriam Lanzoni dio detalles de la enfermedad que padece: “Noches interminables por dormir envuelta en un film”

Miriam Lanzoni compartió imágenes de los brotes que tuvo de psoriasis y cómo logró sobrellevar la enfermedad (Video: Instagram)

El calendario ya avanza en este nuevo año y, mientras muchos eligen las palabras justas para mostrar sus logros o sueños en redes sociales, Miriam Lanzoni compartió impactantes imágenes de su cuerpo y reveló la enfermedad que padece. Así, la actriz abrió de par en par la puerta de su intimidad y mostró la crudeza de una batalla que, en silencio, atraviesa su piel y sus emociones.

“No existe fuerza más poderosa que la verdad”, escribió Miriam en su balance de 2025, publicado en Instagram. La frase, lejos de ser un eslogan, fue la llave para entrar en una confesión valiente. Entre recuerdos de “cosas espectaculares” y emociones intensas, la actriz detalló el episodio que marcó su año: “Una señora psoriasis”.

Las imágenes que acompañaron el texto no dejaron lugar a dudas. Se la vio con manchas rojas y escamosas, el sarpullido que la enfermedad fue dejando en su cuerpo. Lanzoni no suavizó el relato. “Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así, noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film, suspender proyectos de trabajo porque no había cómo disimular todo mi cuerpo y mi rostro así, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía”.

Miriam Lanzoni revleó con crudeza el presente que está viviendo (Instagram)

“Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha”, admitió Lanzoni. ¿Cómo se enfrenta el reflejo propio cuando la piel se vuelve extraña? ¿Cómo se le explica al mundo el cansancio de una lucha diaria que no se ve? La actriz, que supo ser pareja de Alejandro Fantino, no ocultó el impacto en su vida profesional: proyectos suspendidos, oportunidades postergadas, la certeza de que no había maquillaje capaz de cubrir la realidad.

Pero en el mismo texto donde enumeró el dolor, eligió agradecer. “Hoy es lo que más agradezco de este 2025”, sorprendió. Y explicó: “Las mejores oportunidades vienen disfrazadas de ogros que asustan”. La enfermedad, que la llevó “de rodillas ante Dios”, la obligó a abrazarse a sí misma, a recorrer “lugares muy oscuros para darle luz”, a descubrir en medio de la adversidad un poder propio. “Me regaló autoconocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable. Me hizo reconfirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy y he construido no se viene abajo por unas manchas ni por nada”, escribió.

La actriz fue más allá. Explicó que su tipo de psoriasis tiene un claro componente emocional: “Tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue re aprender muchas cosas fabulosas. De no haber sido así, me hubiese resistido como lo venía haciendo. A los cabeza dura como yo, a veces nos toca terapia de choque extremo, y lo celebro y agradezco con el alma”.

Miriam Lanzoni destacó el padecimiento vivido durante 2025

En su relato, Miriam reservó un lugar especial para la médica que la acompañó durante el proceso. “Un capítulo aparte para mi doctora, que no solo me acompañó con los mejores tratamientos, complementos, etcétera, para curarla, sino por su humanidad y amor. Te conocí para cuidar mi estética, y sos la guardiana de salud, y me hacés mejor persona”.

El posteo de la actriz se multiplicó en likes y mensajes. Amigos y seguidores se sintieron conmovidos por la valentía de la cordobesa. Silvina Escudero le escribió: “Te admiro y te adoro! Vamos 2026”. Naty Franzoni sumó: “Miriiii... todo llega para hacernos más fuertes y sabios. Qué maravilloso proceso te animaste a transitar. Muchas salud y amor en tu 2026”. Incluso desde el mundo de los realities, Eugenia Ruiz la saludó: “Feliz año Bellota. Lo mejor para vos”.

En cada respuesta quedó la huella de la empatía. El testimonio de Miriam Lanzoni atravesó la pantalla. Expuso el precio de la verdad, el costo de la vergüenza, pero también el alivio y la fuerza de quien se atreve a mostrarse entera, incluso cuando las cicatrices aún arden. ¿Quién, después de leerla, puede seguir creyendo que solo se celebra lo visible?